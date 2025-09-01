Csak a Duna House lőtt ki az Otthon Start jelre, de van, aki már négy kört futott

Idővel akár a pesti parketten is lecsapódhat a most indult Otthon Start program, melynek nyomán pár éven belül akár 50 ezer új lakás is megépülhet , ami átlagosan 40 százalékos bővülést jelentene az éves átadásokban. Az első napon a Duna House mutatott szerény forgalommal bő 2 százalékos felpattanást.
Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, de nagyon megindult az Épduferr is. Majd a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítják az Ukrajna háború utáni újjáépítésével kapcsolatos várakozások. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Különösen izgalmas, hogy a Masterplast az elmúlt két évtizedben komoly pozíciókat épített ki az ukrán építőanyag-kereskedelemben.
Múlt héten megtorpant a rali, ami akár azzal is magyarázható hogy a friss kutatás szerint a hazai építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent az idei második negyedévben az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt,az építőipari aktivitáskezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot.
Ellenben
a most indult Otthon Start program újabb spekulációs hullámot indíthat
a BÉT építőipari szektorában.
Az első napon csak a Duna House reagált, mely azonnal
közvetlen nyertese lehet a lakáspiaci élénkülésnek, már a meglévő lakásbázison is.
A részvény hétfőn délelőtt 10 milliós forgalommal bő 2 százalékot pattant.
Az elmúlt hetekben hatalmasat ralizott a dunaújvárosi térség meghatározó építőipari vállalkozása, az Épduferr. A kispapír piacán azonban már múlt csütörtökön a kifulladás jelei mutatkoztak, s pénteken komolyabb profitrealizálás kezdődött, majd hétfőn délelőtt is 50 milliós forgalommal adták a részvényt, mely 5 százalékot szánkázott.
Nem igazán meglepő a profitrealizálás,
amennyiben egy hónap alatt négyszereződött az árfolyam.
A DM-Ker és a Masterplast piaca egyelőre kivár. Az előbbi még meg sem mozdult, az utóbbi irányt keres. Ám ez a két cég inkább középtávon profitálhat a lakáspiac élénküléséből, ha komolyabb lakásépítési hullám indulna.
Az is érdekes lehet, hogy amíg a nyári ralit az egyéb építmények (vasutak, utak, hidak, autópályák, repülőtéri futópályák, gátak) szegmens fellendülése hajtotta. Addig a kormányzati program intenzíven erősítheti a hanyatló lakáspiac keresleti oldalát. Ebből első körben a Duna House profitálhat. Míg a jövőre prognosztizált 20-25 ezer lakás fejlesztése második körben élénkítheti a termelést és a kereskedelmet, vagyis a kínálati oldal felfutása csak hónapok múltán várható.
