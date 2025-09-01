Csak a Duna House lőtt ki az Otthon Start jelre, de van, aki már négy kört futott

Idővel akár a pesti parketten is lecsapódhat a most indult Otthon Start program, melynek nyomán pár éven belül akár 50 ezer új lakás is megépülhet , ami átlagosan 40 százalékos bővülést jelentene az éves átadásokban. Az első napon a Duna House mutatott szerény forgalommal bő 2 százalékos felpattanást.

Nem indított ralit az Otthon Start / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nyár közepétől túlfűtött a szektor

Július közepén a hazai építőipari adatok és az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult a pesti parkett építőipari szektorában. Meglódult a DM-Ker, ralizott a Masterplast, de nagyon megindult az Épduferr is. Majd a Duna House-részvényt is felkapták. A hazai fellendülés mellett a szektor kilátásait javítják az Ukrajna háború utáni újjáépítésével kapcsolatos várakozások. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Különösen izgalmas, hogy a Masterplast az elmúlt két évtizedben komoly pozíciókat épített ki az ukrán építőanyag-kereskedelemben.

Múlt héten megtorpant a rali, ami akár azzal is magyarázható hogy a friss kutatás szerint a hazai építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent az idei második negyedévben az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt,az építőipari aktivitáskezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot.

Ellenben

a most indult Otthon Start program újabb spekulációs hullámot indíthat

a BÉT építőipari szektorában.