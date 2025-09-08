Rába: adják, ne adják, vacillálnak a kisbefektetők

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Közben a részvényt már 1870 forinton jegyzik.

Mennyit ér a Rába? / Fotó: Kallus György

A felvásárlási sztori hírére csaknem 20 százalékot emelkedett a Rába árfolyama.

A kurzus szinte átugrotta a nyilvános vételi ajánlatot.

A fórumozó kisbefektetők körében azonnal megindult a spekuláció, hogy vajon tartani érdemes a részvényt, vagy jobb elfogadni az ajánlatot. Sokan azon keseregtek, hogy pár hete eladták az alvó papírban fekvő pakettjüket, így lemaradtak a raliról. Az is a befektetői morfondirozás tárgyát képezi, hogy vajon a 4iG vagy a Rába vétele a jobb döntés?

A Rába mellett szólhat, hogy még mindig jelentős vagyona van a társaságnak. Az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladja az 1800 forintot. Továbbá egy ilyen együttműködés keretében komoly megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártó kapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak. Ami