BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Rába: adják, ne adják, vacillálnak a kisbefektetők

Az ajánlatnál többet érhet a részvény. Persze, egy döntő fölényben lévő nagytulajdonosnál egy későbbi kiszorításra és tőzsdei kivezetésre is számítani lehet. Arra is spekulálhatnak a kisrészvényesek, hogy többet is kaphatnak a részvényükért. Emellett a Rába-részvények 4iG-részvényekre való cseréjében is reménykednek.
Faragó József
2025.09.08, 13:20
Frissítve: 2025.09.08, 13:30

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a Rába Nyrt. többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Közben a részvényt már 1870 forinton jegyzik.

Rába
Mennyit ér a Rába? / Fotó: Kallus György

A felvásárlási sztori hírére csaknem 20 százalékot emelkedett a Rába árfolyama. 

A kurzus szinte átugrotta a nyilvános vételi ajánlatot.

 A fórumozó kisbefektetők körében azonnal megindult a spekuláció, hogy vajon tartani érdemes a részvényt, vagy jobb elfogadni az ajánlatot. Sokan azon keseregtek, hogy pár hete eladták az alvó papírban fekvő pakettjüket, így lemaradtak a raliról. Az is a befektetői morfondirozás tárgyát képezi, hogy vajon a 4iG vagy a Rába vétele a jobb döntés?

A Rába mellett szólhat, hogy még mindig jelentős vagyona van a társaságnak. Az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladja az 1800 forintot. Továbbá egy ilyen együttműködés keretében komoly megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártó kapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak. Ami

 tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.

 

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény13:42:45
Árfolyam: 1,835 HUF +255 / +13.9 %
Forgalom: 173,270,320 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Ugyanakkor egy 74 százalékos tulajdonos mellett már 

okkal lehet tartani a kiszorítástól és a tőzsdei kivezetéstől 

is. Igaz, ez csak 90 százalék közelében reális veszély. 

Hosszabb grafikonra pillantva, azt látjuk, hogy sokan ülhetnek 2-3 ezer forinton vásárolt Rába részvényen, számukra a mostani ajánlat nem igazán attraktív.

Emellett arra is spekulál a piac, hogy egy ponton akár 4iG részvényt is kínálhatnak majd a Rába részvényekért.

