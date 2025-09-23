Továbbra is hiányzik a lendület, ismét lejtőre került a BÉT

Gyenge nap után lesz lehetőségük szépíteni a BÉT nagyjainak a keddi kereskedésben, a hétfői napot ugyanis – a Richter kivételével, amely látványos, 2,5 százalékos pluszban zárta a napot, és visszatért a 10 ezer forintos lélektani határ északi oldalára is – mind erőteljes értékvesztéssel zárták a blue chipek, az OTP 29 ezer forint alá csúszott a záró gongszóra, a Mol pedig nagy sebességgel közelíti a 2700 forintos szintet. A keddi nyitás is pirosra sikerült azonban, a BUX index 0,1 százalékos gödörben kezdett, 99 220 pont környékén.

Nagy pofonból állhatnak fel kedden a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP 0,3 százalékkal, 29 070 forintig emelkedett a nyitást követően, a Mol viszont tovább esett, 0,4 százalékkal, 2710 forintig süllyedt az olajipari cég kurzusa. A Richter visszaadott kicsit a hétfői menetből, 0,4 százalékkal gyengülve visszatért 9990 forintra, a 10 ezer forintos lélektani határ alá, a Magyar Telekom részvényére pedig kora reggel nem érkezett kötés, 1820 forinton várja a papír a vevőket.