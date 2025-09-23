Deviza
Továbbra is hiányzik a lendület, ismét lejtőre került a BÉT

Az MNB kora délutáni kamatdöntésére vár a piac, a forint bomba formában fordul rá az eseményére. A BÉT csúnya mínuszban zárt hétfőn, de már kedden szépíthet a parkett.
Mészáros Gergő
2025.09.23, 09:05
Frissítve: 2025.09.23, 09:13

Gyenge nap után lesz lehetőségük szépíteni a BÉT nagyjainak a keddi kereskedésben, a hétfői napot ugyanis – a Richter kivételével, amely látványos, 2,5 százalékos pluszban zárta a napot, és visszatért a 10 ezer forintos lélektani határ északi oldalára is – mind erőteljes értékvesztéssel zárták a blue chipek, az OTP 29 ezer forint alá csúszott a záró gongszóra, a Mol pedig nagy sebességgel közelíti a 2700 forintos szintet. A keddi nyitás is pirosra sikerült azonban, a BUX index 0,1 százalékos gödörben kezdett, 99 220 pont környékén.

Nagy pofonból állhatnak fel kedden a BÉT nagyjai / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy pofonból állhatnak fel kedden a BÉT nagyjai

Az OTP 0,3 százalékkal, 29 070 forintig emelkedett a nyitást követően, a Mol viszont tovább esett, 0,4 százalékkal, 2710 forintig süllyedt az olajipari cég kurzusa. A Richter visszaadott kicsit a hétfői menetből, 0,4 százalékkal gyengülve visszatért 9990 forintra, a 10 ezer forintos lélektani határ alá, a Magyar Telekom részvényére pedig kora reggel nem érkezett kötés, 1820 forinton várja a papír a vevőket.

A nyugat-európai tőzsdék többségében zöldben kezdtek, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,4, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,2 százalékot erősödött a kereskedés első perceiben. Az amerikai piacok pluszban kezdhetik a napot a határidős jegyzések alakulása szerint, a Nasdaq 0,5, az S&P 0,4, a Dow pedig 0,1 százalékkal nyithat majd feljebb, mint ahol befejezte a kereskedést hétfőn. 

A forint sem fog unatkozni, igaz, azért tűkön sem ülnek a befektetők

A forint számára teljesen egyértelműen az MNB délutáni kamatdöntése lesz a nap legfontosabb eseménye, nagy izgalmakra azonban ettől függetlenül sem érdemes számítani. A jegybank ugyanis szinte biztosan továbbra sem nyúl majd a kamatokhoz, így már egy éve tartja majd változatlanul a hazai kamatkörnyezetet. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők azonban nem zárják ki, hogy a tartósan erős forint miatt előbb-utóbb megjelenhetnek az első galambok a tanácsban, akik a lazítás mellett fognak érvelni. 

A forint egyébként bomba formában várja a kora délutáni bejelentést, főleg az azt követő Varga Mihály-beszédet, amelynek hangvétele nagyban kihathat majd az árfolyamokra is. Az euróval szemben 389,0-en adták kora reggel a forintot, a dollárkereszt 329,8-en járt a tőzsdenyitást megelőzően, így továbbra is elmondható, hogy a devizánk egyértelműen lendületben van.

