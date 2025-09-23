Továbbra is hiányzik a lendület, ismét lejtőre került a BÉT

Gyenge nap után lesz lehetőségük szépíteni a BÉT nagyjainak a keddi kereskedésben, a hétfői napot ugyanis – a Richter kivételével, amely látványos, 2,5 százalékos pluszban zárta a napot, és visszatért a 10 ezer forintos lélektani határ északi oldalára is – mind erőteljes értékvesztéssel zárták a blue chipek, az OTP 29 ezer forint alá csúszott a záró gongszóra, a Mol pedig nagy sebességgel közelíti a 2700 forintos szintet. A keddi nyitás is pirosra sikerült azonban, a BUX index 0,1 százalékos gödörben kezdett, 99 220 pont környékén.
Az OTP 0,3 százalékkal, 29 070 forintig emelkedett a nyitást követően, a Mol viszont tovább esett, 0,4 százalékkal, 2710 forintig süllyedt az olajipari cég kurzusa. A Richter visszaadott kicsit a hétfői menetből, 0,4 százalékkal gyengülve visszatért 9990 forintra, a 10 ezer forintos lélektani határ alá, a Magyar Telekom részvényére pedig kora reggel nem érkezett kötés, 1820 forinton várja a papír a vevőket.
A nyugat-európai tőzsdék többségében zöldben kezdtek, a német DAX 0,3, a francia CAC 0,4, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,2 százalékot erősödött a kereskedés első perceiben. Az amerikai piacok pluszban kezdhetik a napot a határidős jegyzések alakulása szerint, a Nasdaq 0,5, az S&P 0,4, a Dow pedig 0,1 százalékkal nyithat majd feljebb, mint ahol befejezte a kereskedést hétfőn.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint számára teljesen egyértelműen az MNB délutáni kamatdöntése lesz a nap legfontosabb eseménye, nagy izgalmakra azonban ettől függetlenül sem érdemes számítani. A jegybank ugyanis szinte biztosan továbbra sem nyúl majd a kamatokhoz, így már egy éve tartja majd változatlanul a hazai kamatkörnyezetet. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők azonban nem zárják ki, hogy a tartósan erős forint miatt előbb-utóbb megjelenhetnek az első galambok a tanácsban, akik a lazítás mellett fognak érvelni.
A forint egyébként bomba formában várja a kora délutáni bejelentést, főleg az azt követő Varga Mihály-beszédet, amelynek hangvétele nagyban kihathat majd az árfolyamokra is. Az euróval szemben 389,0-en adták kora reggel a forintot, a dollárkereszt 329,8-en járt a tőzsdenyitást megelőzően, így továbbra is elmondható, hogy a devizánk egyértelműen lendületben van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.