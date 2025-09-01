Hatalmas raliban a Richter részvénye, brillírozik a gyógyszeripari vállalat a BÉT-en

A nyugat-európai piacoknál nagyságrendekkel jobb napja volt a BÉT-nek hétfőn: a pesti parkett nagyjai erős nappal kezdték a hetet, a BUX index 1,13 százalékkal 103 713 pontig emelkedett. A Budapesti Értéktőzsde forgalma alacsony, 6,9 milliárd forint volt.
Az OTP 1,32 százalékkal 29 920 forintig, a Mol 0,69 százalékkal 2934 forintig, a Richter 1,95 százalékkal 10 470 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,73 százalékkal 1938 forintig emelkedett a nap végére.
A blue chipeken túl sem volt gyenge a napja a BÉT-nek, a 4iG például 2,2, a Gránit Bank pedig 8,8 százalékot ralizott a nap folyamán.
A nyugat-európai piacokon felemás volt a hangulat, a német DAX 0,35 százalékkal, a francia CAC pedig 0,01 százalékkal erősödni tudott, a kontinens többi része pirosba borult, ennek következtében az Euro Stoxx index is csak 0,15 százalékos pluszba került a nyugat zárás előtt fél órával. Az amerikai tőzsde hétfőn nem nyitott ki a Labor Day tiszteletére.
A forintnak erős napja van, nem csak a régiós devizák, de a két főbb nemzetközi versenytárs ellenében is felülteljesít a hazai valuta. Az euróval szemben 0,4 százalékkal 395,0 környékére erősödött a kurzus 17 órára, a dollár ellenében pedig 0,6 százalékos a plusz, 337,4-en adják a zöldhasú egységét.
