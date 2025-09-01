Deviza
Bomba formában menetel a forint, messze már a 400-as euróárfolyam

A hazai deviza a régiós társakkal szemben is felülteljesít. A forint főleg a dollár ellenében van nagy formában.
Mészáros Gergő
2025.09.01, 15:33
Frissítve: 2025.09.01, 15:41

Ismét erős napja van a forintnak, a hazai deviza a legfontosabb frontokon már a reggeli kereskedésben is jelentős lendületre tett szert, és ezt a délután közepére is meg tudta tartani. Az euróval szemben 0,34 százalékos napi pluszban, 395,2 környékén jár a kereszt, a dollár ellenében viszont még ennél is jelentősen nagyobb nyerő 0,6 százalékkal napon belül, a zöldhasú egységét 337,5 környékén adják a nemzetközi devizapiacon három óra tájékán.

forint, bankjegy, euro, euró
Hatalmas formában a forint / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

Hatalmas menetben a forint

A forint lendülete köszönhető például a dollár átfogó gyengélkedésének, amit Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde emelt új szintre, a jegybankár ugyanis erősen utalt a szeptemberi kamatvágás eshetőségére. Ez a dollár kamattámaszának csökkenését vetítette előre, amit a befektetők azonnali dolláreladással reagáltak le, lenyomva ezzel a zöldhasú kurzusát. Az amerikai pénznek azonban Jackson Hole előtt sem volt jó éve, a dollárt a vámháború miatti bizonytalanság következtében már az ág is húzza, a kamatpálya enyhülése pedig szinte csak olaj volt arra a bizonyos tűzre. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
394.9447 -0.43%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A DXY dollárindex 0,15 százalékos napi mínuszban jár a délután közepén, az idei évet tekintve viszont már szédületes az értékvesztés, 10 százalékos mínuszban jár a kurzus január eleje óta, jelenlegi szintjei pedig hároméves mélypontot jelentenek a kurzus számára. Az euró-dollár 0,1 százalékos pluszban jár hétfő délután, 1,170 környékén adják a keresztet, mely az idén már 12,2 százalékot romlott a zöldhasú kárára.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
337.4958 -0.54%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A forint a régiós devizákkal szemben is felülteljesít a nap során, 

  • a lengyel zloty ellenében 0,23 százalékos, 
PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
92.7644 -0.32%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • a cseh koronával szemben 0,24 százalékos, 
CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
16.1668 -0.34%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
  • a román lejjel szemben pedig 0,3 százalékos a napi nyerő a devizánk számára.
RON / HUF árfolyam
Román lej árfolyam (RON/HUF)
77.8816 -0.37%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1224 cikk

 

