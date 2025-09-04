Deviza
CECE: távozik egy magyar cég a régiós elitklubból, de az OTP-sek örülhetnek

Magyar szempontból kedvezőtlen változásokat hoz a régiós részvényindex féléves átsúlyozása. A CECE indexből szeptembertől kikerülnek az Alteo papírjai, az OTP viszont nagyobb súlyt kap a kosárban.
K. T.
2025.09.04., 12:32
Fotó: Shutterstock(képünk illusztráció)

Kedvezőtlenül érinti a régiós CECE részvényindex szeptemberi átsúlyozása a magyar részvényeket. A bécsi tőzsde által számított, cseh, lengyel és magyar blue chip papírokat tartalmazó kosár összetételét félévente vizsgálja felül a tőzsdeüzemeltető.

Alteo, CECE, részvényindex, részvény
Kikerülnek a régiós CECE részvényindexből az Alteo részvényei / Fotó: Vémi Zoltán

A Wiener Börse csütörtöki közleménye alapján kikerülnek a CECE indexből az Alteo részvényei, míg a Magyar Telekom közkézhányada 40-ről 30 százalékra csökken, ezzel együtt pedig súlya is kisebb lesz az új összetételű részvénykosárban.

A régiós indexből az Alteóval együtt távozik a lengyel Alior Bank is, helyükre pedig a turbinákat gyártó cseh Doosan Skoda Power kerül.

Az Erste számítása szerint a lengyel részvények összesített súlya 65 bázisponttal 49,67 százalékra esik, a cseh részvényeket 65 bázisponttal 30,21 százalékra emelkedik, míg a magyar részvényeké lényegében változatlan, 20,12 százalék marad.

Így változik a magyar részvények súlya a CECE indexben

A CECE indexben hét magyar részvény marad szeptembertől. 

  • Az OTP súlya 23 bázisponttal 13,2 százalékra nő. 
  • A Richter öt bázisponttal magasabb, 2,68 százalékos súlyt kap, 
  • a Mol súlya négy bázisponttal 2,47 százalékra emelkedik. 
  • A Magyar Telekom súlya 29 bázisponttal 0,93 százalékra csökken. 
  • A négy nagypapír mellett az Opus és a 4iG részvényeit 1-1 bázisponttal nagyobb, 0,35, illetve 0,32 százalékos súllyal veszik majd figyelembe, 
  • az ANY Biztonsági nyomda 0,18 százalékos kosársúlya pedig nem módosul.

Az új összetételű index szeptember 22-én lép életbe, az átsúlyozásra pedig az ezt megelőző kereskedési napon, szeptember 19-én kerül sor.

 

CECE

