Elillant a forint ereje, az OTP húzta le a pesti tőzsdét

Gyenge napon van túl a hazai részvénypiac , a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX fél százalékos csökkenéssel, 98 804 ponton zárt a keddi kereskedést.
A magyar blue chip részvények közül az OTP árfolyama 1,4 százalékkal 28 580 forintra esett, a Mol papírjai 0,6 százalékkal 2704 forintig ereszkedtek. A Richter kurzusa a hétfői záróárra 10 030 forintra tért vissza, a Magyar Telekom pedig egyedüliként 0,8 százalékot drágulva 1834 forintról vághat majd neki a szerdai napnak.
A pesti tőzsde ezzel alulteljesített a nyugat-európai indexekhez képest. A kontinens vezető részvényindexei zömében 0,2-0,5 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot.
A forint további erősödéssel próbálkozott nap közben, a jegybank papírformának tekinthető kamattartása és Varga Mihály MNB-elnök szigorú kommunikációja sem tudott lendületet adni a hazai fizetőeszköznek. Sőt, az idei gazdasági növekedési kilátások további romlása és a magas inflációs várakozások miatt a befektetők kissé elbizonytalanodtak.
Az euró 0,2 százalékkal drágult a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam 389,9-as szintig kúszott fel. A dollárhoz képest szintén 0,2 százalékot rontott a magya pénz, a váltási árfolyam így 330,4 forintig jött vissza.
