Legyalulja a forint a dollárt és az eurót, éves csúcson a devizánk mindkét fronton - és lehet ez még durvább is a héten

Az új hetet is hatalmas lendülettel kezdte a forint, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után. Az euróval szemben 0,2 százalékkal 389,8-ig erősödött a jegyzés, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékkal 332,1-ig erősödött a devizánk, ezzel mindkét fronton éves csúcsot állított be a forint, csak úgy, mint a múlt hét végén.
A forint erősségének okát alapvetően a jegybanki alapkamatok közti különbözetben érdemes keresni:
Ez arra enged következtetni, hogy a forintnak nem csak, hogy megmarad a jelenlegi kamatelőnye, de a dollárral szemben még nőni is fog, mégpedig hamarosan. Az amerikai jegybanktól a 25 bázispontos eheti kamatcsökkentést már teljes mértékben beárazta a piac, így ez a forgatókönyv akár már a devizapiaci árfolyamokban is benne lehet, ez esetben újabb nagy forinterősödést nem hoz majd a szerda este nyolcas Powell-bejelentés. Amennyiben viszont a jegybank meghúzza a váratlant, ami a friss munkaerőpiaci adatok láttán talán annyira nem is lenne váratlan, és 50 pontot nyes a kamatokon, akkor a dollár ismét kaphat egy nagy pofont, a helyén keletkező űrben pedig a forint ismét megindulhat felfelé,
és még közelebb kerülhet a 300-as lélektani dollárhatárhoz.
A forint euróval szembeni erejében is vaskosan benne van a dollár: a zöldhasú gyengélkedése ugyanis teret enged a közös deviza ralijának, ami csökkenti a dollár vonzerejét, ezzel megnyitja az utat a befektetői tőke előtt a kisebb, feltörekvő piaci devizák irányába is. Az euró-dollárra pedig sok mindent lehet mondani az idén, de azt nem, hogy ne lett volna végtelenül izgalmas az alakulása: az év elején sokan még a paritást spekulálták a kurzuson, mára viszont már 13,3 százalékot erősödött azon szintjeiről az euró, az 1,03-1,04 helyét az 1,17 váltotta fel. A forint pedig az euró nagy mértékű, dollárral szembeni erősödésével párhuzamosan megindult a közös deviza ellenében is,
a 410-es újévkori szintet egy 390-es váltotta.
A dollár gyengélkedése elsősorban a vámháború által keltett, amerikai gazdaságot érintő bizonytalanságnak tudható be, a zöldhasú leértékelődésének mértéke ugyanakkor azt látva, hogy mindez egy stabilan relatíve magas Fed-kamatpolitika mellett következett be, mindenféleképpen kiugrónak tekinthető.
Éppen ezért lesz érdemes közelről figyelni a Fed szerdai, magyar idő szerint 20 órai kamatdöntését, illetve az azt követő sajtótájékoztatót, ahol kiderül, hogy látja pontosan a jegybank a gazdaság helyzetét, és a befektetők azt remélik, betekintést nyernek majd Powellék várt kamatpályájába is.
