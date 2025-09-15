Deviza
EUR/HUF389.71 -0.19% USD/HUF332.01 -0.3% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF417.19 -0.17% PLN/HUF91.76 +0.01% RON/HUF76.95 -0.22% CZK/HUF16.02 -0.15%
BUX100,214.44 -0.97% MTELEKOM1,860 -0.43% MOL2,834 -0.56% OTP28,750 -1.57% RICHTER10,160 -0.2% OPUS529 -0.19% ANY7,360 +0.54% AUTOWALLIS156 -0.64% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,340.84 -1.05% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,159.45 -0.15%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Legyalulja a forint a dollárt és az eurót, éves csúcson a devizánk mindkét fronton - és lehet ez még durvább is a héten

A hazai deviza továbbra is tartja fontos szintjeit, az euró és a dollár is éves mélypontjain forog a devizánk ellenében. A forint a héten még egy nagy lökést kaphat.
Mészáros Gergő
2025.09.15, 10:02
Frissítve: 2025.09.15, 10:29

Az új hetet is hatalmas lendülettel kezdte a forint, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után. Az euróval szemben 0,2 százalékkal 389,8-ig erősödött a jegyzés, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékkal 332,1-ig erősödött a devizánk, ezzel mindkét fronton éves csúcsot állított be a forint, csak úgy, mint a múlt hét végén.

Hatalmas formában a forint, éves csúcsok váltanak éves csúcsokat / Fotó: Shutterstock

A forint erősségének okát alapvetően a jegybanki alapkamatok közti különbözetben érdemes keresni: 

  • az MNB stabilan tartja magasan a hazai kamatkörnyezetet, ami többek közt kedvez az állampapírpiaci hozamoknak, így serkenti a keresletet a devizánk iránt is, 
  • ezzel szemben az Európai Központi Bank már végzett saját kamatcsökkentési dömpingjével, 
  • míg az amerikai Fed pont a héten szerdán fogja elkezdeni saját enyhítési sorozatát. 

Ez arra enged következtetni, hogy a forintnak nem csak, hogy megmarad a jelenlegi kamatelőnye, de a dollárral szemben még nőni is fog, mégpedig hamarosan. Az amerikai jegybanktól a 25 bázispontos eheti kamatcsökkentést már teljes mértékben beárazta a piac, így ez a forgatókönyv akár már a devizapiaci árfolyamokban is benne lehet, ez esetben újabb nagy forinterősödést nem hoz majd a szerda este nyolcas Powell-bejelentés. Amennyiben viszont a jegybank meghúzza a váratlant, ami a friss munkaerőpiaci adatok láttán talán annyira nem is lenne váratlan, és 50 pontot nyes a kamatokon, akkor a dollár ismét kaphat egy nagy pofont, a helyén keletkező űrben pedig a forint ismét megindulhat felfelé, 

és még közelebb kerülhet a 300-as lélektani dollárhatárhoz.

A dollár szakadása a forint száguldásának katalizátora

A forint euróval szembeni erejében is vaskosan benne van a dollár: a zöldhasú gyengélkedése ugyanis teret enged a közös deviza ralijának, ami csökkenti a dollár vonzerejét, ezzel megnyitja az utat a befektetői tőke előtt a kisebb, feltörekvő piaci devizák irányába is. Az euró-dollárra pedig sok mindent lehet mondani az idén, de azt nem, hogy ne lett volna végtelenül izgalmas az alakulása: az év elején sokan még a paritást spekulálták a kurzuson, mára viszont már 13,3 százalékot erősödött azon szintjeiről az euró, az 1,03-1,04 helyét az 1,17 váltotta fel. A forint pedig az euró nagy mértékű, dollárral szembeni erősödésével párhuzamosan megindult a közös deviza ellenében is, 

a 410-es újévkori szintet egy 390-es váltotta.

Szerdán dőlhet el a devizapiaci rali sorsa

A dollár gyengélkedése elsősorban a vámháború által keltett, amerikai gazdaságot érintő bizonytalanságnak tudható be, a zöldhasú leértékelődésének mértéke ugyanakkor azt látva, hogy mindez egy stabilan relatíve magas Fed-kamatpolitika mellett következett be, mindenféleképpen kiugrónak tekinthető. 

Éppen ezért lesz érdemes közelről figyelni a Fed szerdai, magyar idő szerint 20 órai kamatdöntését, illetve az azt követő sajtótájékoztatót, ahol kiderül, hogy látja pontosan a jegybank a gazdaság helyzetét, és a befektetők azt remélik, betekintést nyernek majd Powellék várt kamatpályájába is.

