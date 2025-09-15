Legyalulja a forint a dollárt és az eurót, éves csúcson a devizánk mindkét fronton - és lehet ez még durvább is a héten

Az új hetet is hatalmas lendülettel kezdte a forint, mindkét fontosabb fronton javítani tudott a devizánk egy kisebb reggeli megbicsaklás után. Az euróval szemben 0,2 százalékkal 389,8-ig erősödött a jegyzés, a dollárral szemben pedig 0,2 százalékkal 332,1-ig erősödött a devizánk, ezzel mindkét fronton éves csúcsot állított be a forint, csak úgy, mint a múlt hét végén.

Hatalmas formában a forint, éves csúcsok váltanak éves csúcsokat / Fotó: Shutterstock

Hatalmas formában a forint, éves csúcsok váltanak éves csúcsokat

A forint erősségének okát alapvetően a jegybanki alapkamatok közti különbözetben érdemes keresni:

az MNB stabilan tartja magasan a hazai kamatkörnyezetet, ami többek közt kedvez az állampapírpiaci hozamoknak, így serkenti a keresletet a devizánk iránt is,

ezzel szemben az Európai Központi Bank már végzett saját kamatcsökkentési dömpingjével,

míg az amerikai Fed pont a héten szerdán fogja elkezdeni saját enyhítési sorozatát.

Ez arra enged következtetni, hogy a forintnak nem csak, hogy megmarad a jelenlegi kamatelőnye, de a dollárral szemben még nőni is fog, mégpedig hamarosan. Az amerikai jegybanktól a 25 bázispontos eheti kamatcsökkentést már teljes mértékben beárazta a piac, így ez a forgatókönyv akár már a devizapiaci árfolyamokban is benne lehet, ez esetben újabb nagy forinterősödést nem hoz majd a szerda este nyolcas Powell-bejelentés. Amennyiben viszont a jegybank meghúzza a váratlant, ami a friss munkaerőpiaci adatok láttán talán annyira nem is lenne váratlan, és 50 pontot nyes a kamatokon, akkor a dollár ismét kaphat egy nagy pofont, a helyén keletkező űrben pedig a forint ismét megindulhat felfelé,