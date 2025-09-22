PannErgy: feleződött a nyereség, de az éves terv így sem forog kockán

Közel 1 százalékos csökkenéssel reagáltak a PannErgy pesti tőzsdén jegyzett részvényei hétfő délig a társaság gyengébb első féléves teljesítményére. A részvényárfolyam 1670 forintnál jár, az év eleje óta 7,1 százalékot drágult a kurzus.
A geotermikus energiát hasznosító közműtársaság 4,13 milliárd forintos első félévi árbevétele megegyezett a bázisidőszakéval. A cégcsoport hőértékesítése 6 százalékkal 982 terajoule-ra nőtt, és ezzel 4 százalékkal felülmúlta a vezetőség terveiben szereplő 941 terajoule-t.
A környezetkímélő energiahasznosítással foglalkozó vállalat adózott nyeresége ugyanakkor 49 százalékkal, 353 millió forintra esett vissza az első fél évben a távhőárszabályozás-változás következtében. Ezzel együtt időarányosan megfelel a társaság terveinek.
A PannErgy működési eredménye ezzel párhuzamosan (EBIT) 55 százalékkal, 487 millió forintra csökkent. A cég EBITDA-ja 12 százalékkal csökkent, 1,67 milliárd forintra. Az EBITDA-ráta 40 százalék volt.
A pénzügyi eredmény soron 134 millió forintos veszteség keletkezett a tárgyidőszakban, ami viszont 21 millió forinttal kedvezőbb lett a tavalyi első félévi mínusznál. Ez elsősorban abból adódott, hogy amíg a bázisidőszakban a forint árfolyama az euróval szemben 12 forinttal gyengült, addig az idei első hat hónapban 11 forinttal erősödött.
A társaság a féléves eredmény ismeretében megerősítette a 2025 egészére vonatkozó eredményvárakozását, tehát a konszolidált 4-4,15 milliárd forintos éves EBITDA terv teljesülhet.
