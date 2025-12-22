Megrogyott a forint, nagyot ütött rajta az euró, a font, de még a cseh korona is
Gyengüléssel indította az év utolsó teljes hetét a forint, amely a főbb devizákkal szemben és a régiós fizetőeszközökkel szemben egyaránt alulmaradt hétfő délutánig. A piacok még a jegybank múlt heti kamattartása mellett kiadott, enyhébb hangvételű üzeneteit emésztik.
A magyar pénz különösen az euróval szemben rontott a pozícióin. A reggeli, 386,4-es szintről 388,5-ig emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése délután három óráig. Ez fél százalékos forintgyengülésnek felel meg.
A dollár árfolyama 329,3 forintról 330,6 forintig emelkedett ezzel párhuzamosan, 0,2 százalékkal leértékelve a hazai fizetőeszköt.
A svájci frank fél százalékkal, az angol font pedig 0,65 százalékkal erősödött a forint ellenében, amely a régiós devizákkal összevetve is alulteljesít ma. A lengyel zlotyt 0,2 százalékkal drágábban, 92,1 forinton, a cseh koronát pedig 0,6 százalékkal magasabban, 16 forinton váltják.
A pesti tőzsdén bizakodó a hangulat, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb 15 óráig, az index ezzel csúcsközelben, 110 700 pont felett jár.
A hazai részvénypiacot a Mol húzza leginkább, az olajtársaság papírjai 1,6 százalékkal emelkednek. Az OTP 0,1 százalékkal került feljebb, a Richter viszont 0,3 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom részvényeit pedig 1,3 százalékkal ütötték lejjebb.