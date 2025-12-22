Deviza
EUR/HUF388,5 +0,47% USD/HUF330,36 +0,07% GBP/HUF444,25 +0,58% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,11 +0,21% RON/HUF76,37 +0,27% CZK/HUF15,98 +0,52% EUR/HUF388,5 +0,47% USD/HUF330,36 +0,07% GBP/HUF444,25 +0,58% CHF/HUF417,01 +0,5% PLN/HUF92,11 +0,21% RON/HUF76,37 +0,27% CZK/HUF15,98 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 687,13 +0,25% MTELEKOM1 790 -1,45% MOL2 870 +1,6% OTP35 400 +0,28% RICHTER9 695 -0,41% OPUS542 -1,48% ANY7 060 +0,85% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 067,23 +0,49% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 453,58 +0,13% BUX110 687,13 +0,25% MTELEKOM1 790 -1,45% MOL2 870 +1,6% OTP35 400 +0,28% RICHTER9 695 -0,41% OPUS542 -1,48% ANY7 060 +0,85% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 067,23 +0,49% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 453,58 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
cseh korona
dollár
euró

Megrogyott a forint, nagyot ütött rajta az euró, a font, de még a cseh korona is

Jelentősen gyengült hétfő délután a hazai fizetőeszköz. A forint szinte az összes fontos devizával szemben alulteljesít, az euró fél százalékkal drágul.
K. T.
2025.12.22, 15:14
Frissítve: 2025.12.22, 15:27

Gyengüléssel indította az év utolsó teljes hetét a forint, amely a főbb devizákkal szemben és a régiós fizetőeszközökkel szemben egyaránt alulmaradt hétfő délutánig. A piacok még a jegybank múlt heti kamattartása mellett kiadott, enyhébb hangvételű üzeneteit emésztik.

forint, euró, dollár
Gyengélkedik a forint a hét elején / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar pénz különösen az euróval szemben rontott a pozícióin. A reggeli, 386,4-es szintről 388,5-ig emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése délután három óráig. Ez fél százalékos forintgyengülésnek felel meg.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
388,5004 +0,47%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár árfolyama 329,3 forintról 330,6 forintig emelkedett ezzel párhuzamosan, 0,2 százalékkal leértékelve a hazai fizetőeszköt.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,3601 +0,07%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A svájci frank fél százalékkal, az angol font pedig 0,65 százalékkal erősödött a forint ellenében, amely a régiós devizákkal összevetve is alulteljesít ma. A lengyel zlotyt 0,2 százalékkal drágábban, 92,1 forinton, a cseh koronát pedig 0,6 százalékkal magasabban, 16 forinton váltják.

CZK / HUF árfolyam
Cseh korona árfolyam (CZK/HUF)
15,977 +0,52%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsdén bizakodó a hangulat, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb 15 óráig, az index ezzel csúcsközelben, 110 700 pont felett jár. 

A hazai részvénypiacot a Mol húzza leginkább, az olajtársaság papírjai 1,6 százalékkal emelkednek. Az OTP 0,1 százalékkal került feljebb, a Richter viszont 0,3 százalékkal ereszkedik, a Magyar Telekom részvényeit pedig 1,3 százalékkal ütötték lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1402 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu