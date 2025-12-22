Letarolta a teljes hazai mezőnyt — és nemet mondott Amerika egyik legnagyobb startupközpontjának ajánlatára: interjú Bogyó Sándorral, a Wordy app tulajdonosával

A Wordy appról és a magyar startupközegről beszélgettünk Bogyó Sándorral, aki számtalan App Store-os próbálkozása után bezsebelte az év hazai OTP Junior Piacralépők startupversenyének fődíját az ötletével.

Bogyó Sándor, a Wordy app alapítója saját tapasztalatai alapján haladt a sikerig a hazai startupszférában / Fotó: Bogyó Sándor

Startup befektetések itthon és a nagyvilágban

Érzékeled-e a saját bőrödön, hogy Magyarország mennyire különböző a nemzetközi startupbefektetéseket illetően?

Külföldön jellemzően nagyobb összegekkel fektetnek be, kevesebb részesedésért, és összességében több opció áll egy startup előtt. Itthon sokszor kevesebb tőke jut szigorúbb feltételekkel. Nyáron részt vettem a Y Combinator AI Startup School programjában, ahol ez különösen szembetűnő volt: szinte bármerre fordultam, azt hallottam, hogy ki mennyi fundot vont be, és mennyire gyorsan és könnyedén.

Az AI Startup School, az amerikai Y Combinator (egy meghatározó startupinkubátor és befektetőcég) új kezdeményezése volt. Egy kétnapos, San Franciscóban megrendezett eseményről beszélünk, ahová a több tízezer jelentkező közül 2500, technológiailag erős alapítót és fejlesztőt válogattak be a világ minden tájáról. Különösen megtisztelő volt számomra, hogy ebben a körben egyedüli magyarként vehettem részt, és hívhattam a mentoromat, Wettstein Albertet is. A program különlegessége az volt, hogy nem a klasszikus „hogyan pitchelj” szemléletre épült, hanem arra fókuszált, miként alakítja át az AI a szoftverfejlesztést és a startupépítést. Előadott Elon Musk, Sam Altman, Satya és további elismert szakemberek, CEO-k.

A Y Combinatornál nehéz fundingot szerezni, mivel az egyik legnehezebben elérhető hely a világon startupszempontból, nehezebb bekerülni, mint a Harvardra. Fontos azonban, hogy itt nem pusztán tőkéről van szó: a program szakértői mentorálást, hatalmas kapcsolatrendszert és hosszú távú támogatást is ad.

Az előadások után lehetőségem volt több száz résztvevővel beszélgetni, és az ő tapasztalataik alapján a Szilícium-völgyben, illetve San Franciscóban valóban másképp működnek a befektetések. Ha valakinek van egy vállalható ötlete, és alapítóként hitelesen, meggyőzően tudja képviselni magát, akkor nagyon nyitottak a befektetők.

Több történet is megerősítette bennem azt, hogy ott (is) elsősorban nem magába a projektbe fektetnek, hanem az alapítóba. A termék akár többször is teljesen átalakulhat az út során, de ha az alapító személyisége, gondolkodása és problémamegoldó képessége megvan, akkor ő maga válik a befektetéssé. Bár úgy tűnhet, hogy könnyű pénzt szerezni, ez erősen függ a csapattól, a technológiai mélységtől, az időzítéstől és attól, hogy mennyire illeszkedik az adott startup a befektetők aktuális fókuszához (most például az AI-hoz). Inkább úgy fogalmaznék, hogy a nemzetközi környezetben gyorsabbak a döntések és nagyobb a kockázatvállalási hajlandóság, mint itthon.