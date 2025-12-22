Ha ilyet vett, azonnal vigye vissza a boltba: népszerű gyümölcsöt hívott vissza a SPAR növényvédőszer-tartalom miatt
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradékot mutattak ki az S-Budget gyorsfagyasztott szamóca 1 kg megnevezésű termékben.
Rengetegen vásárolhattak belőle
A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az illetékes Hatóságok nyomon követik.
Jelentős probléma merült fel
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: S-Budget gyorsfagyasztott szamóca
- Kiszerelés: 1 kg
- Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.
- Beszállító: Agrosprint Zrt.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
- A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
- Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom
Miért veszélyes az egészségre?
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
A SPAR Magyarország Kft. felhívta a figyelmet, hogy ha a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!