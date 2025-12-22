Deviza
Szamóca
szamócatermés
termékvisszahívás

Ha ilyet vett, azonnal vigye vissza a boltba: népszerű gyümölcsöt hívott vissza a SPAR növényvédőszer-tartalom miatt

A SPAR S-Budget termékcsaládjából hívtak vissza zacskózott szamócákat növényvédő szerek maradéka miatt. Ezek olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek.
VG
2025.12.22, 15:20
Frissítve: 2025.12.22, 15:32

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradékot mutattak ki az S-Budget gyorsfagyasztott szamóca 1 kg megnevezésű termékben.

Strawberry for Christmas cake shipped in Japan
Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Rengetegen vásárolhattak belőle

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az illetékes Hatóságok nyomon követik.

Jelentős probléma merült fel

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: S-Budget gyorsfagyasztott szamóca
  • Kiszerelés: 1 kg
  • Minőségmegőrzési idő: 09.05.2027. valamint 02.09.2027.
  • Beszállító: Agrosprint Zrt.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
  • A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
  • Termékvisszahívás oka: Növényvédőszer-maradék tartalom

Miért veszélyes az egészségre?

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A SPAR Magyarország Kft. felhívta a figyelmet, hogy ha a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

