Ebéd után megrázta magát a magyar deviza

A nap első felében gyorsult a forint romlása, ám kora délután magára talált a magyar fizetőeszköz. Az euró-forint 391,7 közeléből 390,8 alá süllyedt.

Megrázta magát a forint / Fotó: torcsabi

Ebéd után belehúzott a forint

Az euró jegyzése a délelőtti 390 forint alatti szintről egészen 391,4 forintig szaladt fel délután fél egyig, ez az árfolyamszint sem tudta azonban útját állni a forint további gyengülésének, innen ugyanis 391,7-ig emelkedett tovább a keresztárfolyam. Ez 0,5 százalékos forintgyengülés.

Technikai szempontból az látszik, hogy napon belül előbb a 390-es ellenállást törte át a kurzus, majd a 391,7-es Fibonacci-szintet tesztelte az árfolyam. Innen fordult lefelé, vagyis a forint erős oldalára a jegyzés. De

390,8 közelében elakadt a forinterősödés,

és ismét felfelé indult az euró-forint árfolyama.

Az Equilor elemzői szerint az RSI indikátor enyhén felfelé irányuló korrekciót jelez, s az MACD is az euróvételi jelzés felé hajlik, de még nem érkezett egyértelmű szignál.

A 391,7-es ellenállás áttörése esetén a következő technikai megálló egy másik Fibonacci-szint 393,5-nél.