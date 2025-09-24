Deviza
EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333 +0.9% GBP/HUF448.03 +0.36% CHF/HUF418.94 +0.46% PLN/HUF91.63 +0.06% RON/HUF77.02 +0.27% CZK/HUF16.09 +0.05% EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333 +0.9% GBP/HUF448.03 +0.36% CHF/HUF418.94 +0.46% PLN/HUF91.63 +0.06% RON/HUF77.02 +0.27% CZK/HUF16.09 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint
tőzsde

Ebéd után megrázta magát a magyar deviza

Bár a technikai indikátorok már a magyar deviza gyengülése felé hajlanak, még nincs egyértelmű szignál. A forint délután visszatesztelte a délelőtt áttört szinteket. A tőzsdezárás adhat további iránymutatást.
Faragó József
2025.09.24, 15:20
Frissítve: 2025.09.24, 15:26

A nap első felében gyorsult a forint romlása, ám kora délután magára talált a magyar fizetőeszköz. Az euró-forint 391,7 közeléből 390,8 alá süllyedt.

forint
Megrázta magát a forint / Fotó: torcsabi

Ebéd után belehúzott a forint

Az euró jegyzése a délelőtti 390 forint alatti szintről egészen 391,4 forintig szaladt fel délután fél egyig, ez az árfolyamszint sem tudta azonban útját állni a forint további gyengülésének, innen ugyanis 391,7-ig emelkedett tovább a keresztárfolyam. Ez 0,5 százalékos forintgyengülés.

Technikai szempontból az látszik, hogy napon belül előbb a 390-es ellenállást törte át a kurzus, majd a 391,7-es Fibonacci-szintet tesztelte az árfolyam. Innen fordult lefelé, vagyis a forint erős oldalára a jegyzés. De 

390,8 közelében elakadt a forinterősödés,

és ismét felfelé indult az euró-forint árfolyama.  

Az Equilor elemzői szerint az RSI indikátor enyhén felfelé irányuló korrekciót jelez, s az MACD is az euróvételi jelzés felé hajlik, de még nem érkezett egyértelmű szignál.

A 391,7-es ellenállás áttörése esetén a következő technikai megálló egy másik Fibonacci-szint 393,5-nél.  

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
391.0833 +0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben gyengébben teljesít a hazai fizetőeszköz. A devizapár kurzusa 1 százalékkal került feljebb, ezzel pedig már túllépte a 333,3 forintos szintet a dollár váltási árfolyama. Kora délután ugyan

itt is volt egy kisebb forinterősödési hullám, 

ám ez elakadt 332,5 közelében.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
333.0003 +0.9%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kockázatot hordoz a NATO konfliktusa Oroszországgal

Az Erste kommentárja szerint szerdán a nemzetközi események a meghatározók a hazai piacon, itthon nem érkezik fontos gazdasági adat. A forint azzal együtt állt gyengülő pályára, hogy a jegybank kedden nem változtatott a korábbi, szigorú üzeneteken, és rövid távon nincs jele sem kamatcsökkentési szándéknak.

Míg a Bloomberg szerint a befektetők attól tartanak:  

az Oroszország és a NATO közti potenciális légi harc növeli a régióban a háború súlyos eszkalációjának kockázatát.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1270 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu