Csak a Telekomnak volt elég vásárlója az emelkedéshez, a forint Amerikából kapott ütést

A BUX 98 014 ponton zárt, ami bő egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából követte a német DAX index mozgását. A napközben erősödő forintot a délutáni amerikai makroadatok a gyenge oldalra lökték.
Az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslés a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel.
A heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt.
A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt.
A hírre a dollár erősödött,
s az amerikai referencia államkötvények hozama emelkedett.
A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag irányt keresett. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 közel 1 százalékot szánkázott.
Az OTP 28 720 forinton zárt, ami árnyalatnyi plusz.
A Mol 2644 forinton fejezte be a napot, s ez bő 1 százalékos esés.
A Richter 9775 forinton zárt, ami bő 1,5 százalékos mínusz.
A Magyar Telekom 1826 forinton zárt, s ez majd 1,5 százalékos emelkedés.
A 4iG 2510 forinton zárta a napot, ami közel 0,5 százalékos plusz.
Az amerikai hírekre az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Vagyis 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint komolyan tesztelte, de szignifikáns áttörésre nem került sor. Mert a kurzus hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.
Tőzsdezáráskor az euró-forintot 391,8 közelében jegyezték. Vagyis az ellenállás felett zárt. A napokban kiderül, hogy mennyire szignifikáns ez az áttörés.
A dollár-forint 332,7 közeléből 335 fölé szúrt, majd 334,5-ig süllyedt. Tőzsdezáráskor 335,62 volt a kurzus.
