Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Csak a Telekomnak volt elég vásárlója az emelkedéshez, a forint Amerikából kapott ütést

A délutáni amerikai hírek csak a dollárnak kedveztek. A forint is szakadt és a pesti parkett is gyenge napot fogott ki. A blue chipek közül egyedül a Telekom pattant.
Faragó József
2025.09.25, 17:21
Frissítve: 2025.09.25, 18:16

A BUX 98 014 ponton zárt, ami bő egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából követte a német DAX index mozgását. A napközben erősödő forintot a délutáni amerikai makroadatok a gyenge oldalra lökték.

pesti parkett
Halovány nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikai makroadatok érkeztek

Az Egyesült Államok második negyedéves GDP-növekedésére vonatkozó végső becslés a vártnál erősebb, 3,8 százalék lett, szemben a korábbi 3,3 százalékos becsléssel. 

A heti munkanélküliségi kérelmek pedig azt mutatták, hogy csökkent azoknak az amerikaiaknak a száma, akik újonnan kértek munkanélküli-segélyt.
A szeptember 20-ig tartó héten a munkanélküliségi kérelmek benyújtása 218 ezerre csökkent az előző heti 232 ezerről. Az elemzői konszenzus 235 ezer volt. 

A hírre a dollár erősödött,

s az amerikai referencia államkötvények hozama emelkedett.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyharmad százalékos mínuszba csúszott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag irányt keresett. A kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russel 2000 közel 1 százalékot szánkázott. 

Pesti parkett: pattant a Telekom, kapaszkodott az OTP

Az OTP  28 720 forinton zárt, ami árnyalatnyi plusz.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 28,720 HUF 0 / +0.07 %
Forgalom: 7,967,244,760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2644 forinton fejezte be a napot, s ez bő 1 százalékos esés.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,644 HUF 0 / -1.34 %
Forgalom: 1,537,765,582 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9775 forinton zárt, ami bő 1,5 százalékos mínusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,775 HUF 0 / -1.66 %
Forgalom: 1,569,919,335 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1826 forinton zárt, s ez majd 1,5 százalékos emelkedés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,826 HUF 0 / +1.33 %
Forgalom: 632,047,338 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 2510 forinton zárta a napot, ami közel 0,5 százalékos plusz.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 2,510 HUF 0 / +0.4 %
Forgalom: 94,725,205 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Délután szakadt a forint

Az amerikai hírekre az euró-forint 390,5 közeléből 391,7-ig pattant. Vagyis 391,68-nál húzódó ellenállást, mely egy Fibonacci-szint komolyan tesztelte, de szignifikáns áttörésre nem került sor. Mert a kurzus hamar visszasüllyedt 391,4-ig. Amennyiben mégis elesne ez az ellenállás, akkor a 30 napos mozgóátlag lehet a következő megálló 392,95-nél.

Tőzsdezáráskor az euró-forintot 391,8 közelében jegyezték. Vagyis az ellenállás felett zárt. A napokban kiderül, hogy mennyire szignifikáns ez az áttörés. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
391.8495 +0.12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár-forint 332,7 közeléből 335 fölé szúrt, majd 334,5-ig süllyedt. Tőzsdezáráskor 335,62 volt a kurzus.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.9086 +0.81%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

