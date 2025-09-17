Gyenge napon is ralizott a 4iG, erős oldalon vár a Fedre a forint

A BUX 99 447 ponton zárt, ami bő félszázalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel, de alulteljesítették a német DAX indexet. A forint az erős oldalon várja az amerikai kamatdöntést.
A piac már előre elkönyvelte a mai negyedszázalékos kamatvágást. Emellett további 2 negyedszázalékos csökkentést áraznak: októberben és decemberben. Az a remény, hogy a jegybank tovább csökkenti a hitelfelvételi költségeket a munkaerőpiac megerősítése érdekében, támogatja az amerikai részvénypiacot.
A széles piacot leképező S&P 500 index mínuszba csúszott a tengerentúli nyitás után. Hasonlóan lefelé tájékozódik a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Ezzel szemben a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 indexek felfelé indultak szerdán délután.
A 4iG-t és a Rábát a felvásárlási sztori hajtja.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Továbbra is a 390-es szint alatt mozog az euró-forint árfolyama, mely hosszú távon is meghatározó, de még nincs szignifikáns letörés. A következő rövid távú támasz 388,73-nál húzódik, míg ellenállás 390-nél, majd 391,66-nál látható.
Az RSI indikátor a túladott tartományba került, de egyelőre nem adott rövid távú vételi jelzést.
Tőzsdezáráskor szinte
ráült a 390-es technikai szintre az euró-forint.
Az esti Fed kamatdöntés adhat impulzust a feltörekvő piaci devizáknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.