Gyenge napon is ralizott a 4iG, erős oldalon vár a Fedre a forint

A BUX 99 447 ponton zárt, ami bő félszázalékos mínusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a régiós versenytárs lengyel WIG indexszel, de alulteljesítették a német DAX indexet. A forint az erős oldalon várja az amerikai kamatdöntést.

Gyenge nap a pesti parketten

Amerika a kamatvágásra fogad

A piac már előre elkönyvelte a mai negyedszázalékos kamatvágást. Emellett további 2 negyedszázalékos csökkentést áraznak: októberben és decemberben. Az a remény, hogy a jegybank tovább csökkenti a hitelfelvételi költségeket a munkaerőpiac megerősítése érdekében, támogatja az amerikai részvénypiacot.

A széles piacot leképező S&P 500 index mínuszba csúszott a tengerentúli nyitás után. Hasonlóan lefelé tájékozódik a technológiai fókuszú Nasdaq Composite. Ezzel szemben a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a kis kapitalizációjú részvényeket tömörítő Russell 2000 indexek felfelé indultak szerdán délután.

Pesti parkett: a Mol és a Telekom kapaszkodott, a 4iG ralizott