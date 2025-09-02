Deviza
EUR/HUF396.04 +0.2% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF422.83 +0.3% PLN/HUF92.87 +0.16% RON/HUF77.96 +0.05% CZK/HUF16.2 +0.13% EUR/HUF396.04 +0.2% USD/HUF339.33 +0.58% GBP/HUF456.2 -0.18% CHF/HUF422.83 +0.3% PLN/HUF92.87 +0.16% RON/HUF77.96 +0.05% CZK/HUF16.2 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,839.6 +0.12% MTELEKOM1,936 -0.1% MOL2,930 -0.14% OTP30,050 +0.43% RICHTER10,480 +0.1% OPUS573 -0.52% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 0% BUMIX9,228.49 -0.58% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,124.38 -0.31% BUX103,839.6 +0.12% MTELEKOM1,936 -0.1% MOL2,930 -0.14% OTP30,050 +0.43% RICHTER10,480 +0.1% OPUS573 -0.52% ANY7,720 -1.04% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 0% BUMIX9,228.49 -0.58% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,124.38 -0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvény
Dotcom
tőzsde
befektetés

Részvénybefektetés: minden pénzét elbukhatja, aki erre nem figyel

A dotkomlufi óta nem voltak ennyire drágák az amerikai részvények. A Wall Street okostojásai most azon paráznak: ki fog majd vásárolni, ha mindenki ugyanazt a pár népszerű részvényt próbálja eladni? Ugyanakkor a perifériás papírokban még lehet fantázia.
Faragó József
2025.09.02, 06:12

Már megint a dotkomlufit emlegetik a Wall Streeten. Nem véletlenül, ugyanis az évezred végének 400 százalékos emelkedése óta nem volt ennyire túlértékelt az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index. Ráadásul a mostani magas árazás korábban sosem tapasztalt koncentrációval párosul. Vagyis tőzsdei buborék dagad a szemünk előtt, amely drámai árfolyamomlást hozhat, veszélyeztetve a részvénybefektetéseket.

részvénybefektetés
Túlértékeltek az amerikai részvénybefektetések / Fotó: Michael Nagle / Bloomberg

Túl drága a részvénybefektetés?

A befektetők még sosem fizettek ennyit a részvénypiacon 1 dollár vállalati árbevételért. Az S&P 500 benchmark a bevétel 3,23-szorosán forog, ami rekordmagasság. Csak kicsivel jobb a helyzet az árfolyam-nyereség arány tekintetében. Ez nem egészen rekord, de történelmileg kiugró az érték, amennyiben a tőzsdeindex a következő 12 hónapra várt nyereség 22,5-szeresén forog, szemben a 2000 óta mért 16,8-szeres átlaggal.

Bár 

sok befektető még mindig úgy véli, hogy a legnagyobb amerikai részvények minden pénzt megérnek. 

És valóban, az olyan vállalatok, mint az Nvidia vagy a Microsoft, továbbra is gyors ütemben növelik az árbevételüket és a profitjukat. Mégis elgondolkoztató, hogy a Morningstar szerint az S&P 500 indexkosár tíz legnagyobb vállalata július végén a teljes érték 39,5 százalékát képviselte, ami a valaha volt legnagyobb tőkekoncentráció. Ráadásul kilenc topcég piaci kapitalizációja haladja meg az ezermilliárd dollárt.

Önmagában a koncentráció nem kelthet aggodalmat

– mondta Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető stratégája. De az kérdéses szerinte, hogy mi történne, ha gyökeresen megváltozna a piaci hangulat. 

Az áprilisi tőzsdeomlás csak ízelítő volt

A piac az áprilisi vámviharban ízelítőt kapott a tőzsdeomlásból. Amikor Donald Trump elnök vámtervei eladási hullámot indítottak, akkor a  Magnificent Seven technológiai részvényei rosszabbul teljesítettek, mint a széles piaci S&P 500 index. 

A magas értékelés és a koncentrált kereskedés kombinációja növeli a piacomlás veszélyét

– hangsúlyozta Sosnick. Ha mindenki ugyanazt akarja eladni, ki fog vásárolni? – tette fel a kérdést. 

Mark Giambrone, az értékközpontú Barrow Hanley Global Investors amerikai részvényekért felelős vezetője úgy véli: azokban a perifériás részvényekben lehet még fantázia, melyek 

hosszabb távon profitálhatnak a mesterséges intelligencia terjedéséből, de a piac még nem ütötte rájuk az MI-bélyegzőt.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu