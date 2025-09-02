Részvénybefektetés: minden pénzét elbukhatja, aki erre nem figyel

Már megint a dotkomlufit emlegetik a Wall Streeten. Nem véletlenül, ugyanis az évezred végének 400 százalékos emelkedése óta nem volt ennyire túlértékelt az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index. Ráadásul a mostani magas árazás korábban sosem tapasztalt koncentrációval párosul. Vagyis tőzsdei buborék dagad a szemünk előtt, amely drámai árfolyamomlást hozhat, veszélyeztetve a részvénybefektetéseket.

Túlértékeltek az amerikai részvénybefektetések / Fotó: Michael Nagle / Bloomberg

Túl drága a részvénybefektetés?

A befektetők még sosem fizettek ennyit a részvénypiacon 1 dollár vállalati árbevételért. Az S&P 500 benchmark a bevétel 3,23-szorosán forog, ami rekordmagasság. Csak kicsivel jobb a helyzet az árfolyam-nyereség arány tekintetében. Ez nem egészen rekord, de történelmileg kiugró az érték, amennyiben a tőzsdeindex a következő 12 hónapra várt nyereség 22,5-szeresén forog, szemben a 2000 óta mért 16,8-szeres átlaggal.

Bár

sok befektető még mindig úgy véli, hogy a legnagyobb amerikai részvények minden pénzt megérnek.

És valóban, az olyan vállalatok, mint az Nvidia vagy a Microsoft, továbbra is gyors ütemben növelik az árbevételüket és a profitjukat. Mégis elgondolkoztató, hogy a Morningstar szerint az S&P 500 indexkosár tíz legnagyobb vállalata július végén a teljes érték 39,5 százalékát képviselte, ami a valaha volt legnagyobb tőkekoncentráció. Ráadásul kilenc topcég piaci kapitalizációja haladja meg az ezermilliárd dollárt.

Önmagában a koncentráció nem kelthet aggodalmat

– mondta Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető stratégája. De az kérdéses szerinte, hogy mi történne, ha gyökeresen megváltozna a piaci hangulat.

Az áprilisi tőzsdeomlás csak ízelítő volt

A piac az áprilisi vámviharban ízelítőt kapott a tőzsdeomlásból. Amikor Donald Trump elnök vámtervei eladási hullámot indítottak, akkor a Magnificent Seven technológiai részvényei rosszabbul teljesítettek, mint a széles piaci S&P 500 index.

A magas értékelés és a koncentrált kereskedés kombinációja növeli a piacomlás veszélyét

– hangsúlyozta Sosnick. Ha mindenki ugyanazt akarja eladni, ki fog vásárolni? – tette fel a kérdést.