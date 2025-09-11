Deviza
Kilőtt a Richter árfolyama, lecövekelt a forint

Jelentős emelkedéssel indult a kereskedés csütörtökön a pesti tőzsdén. A Richter 1,5 százalékkal drágul, a Magyar Telekom és az OTP is felfelé vette az irányt, a forint árfolyama stabil.
K. T.
2025.09.11, 09:09
Frissítve: 2025.09.11, 09:46

Pozitív hangulatban kezdték a napot a kereskedők a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX 0,5 százalékos pluszban, 102 020 ponton indította a kereskedést.

Richter, forint, BUX
Jól rajtolt csütörtökön a Richter, stabil a forint árfolyama / Fotó: Kallus György

Az OTP részvényei 0,3 százalékkal 29 440 forintra ereszkedtek, a Mol kurzusa 0,3 százalékkal 2890 forintra fordult le. A Richter viszont 1,5 százalékkal lőtt ki, 10 200 forintig. A Magyar Telekom jegyzése 0,9 százalékkal 1886 forintra emelkedett.

A befektetők ma főként az Európai Központi Bank kamatdöntésére és üzeneteire figyelnek, miközben az Egyesült Államokból fontos augusztusi inflációs adat is érkezik majd kora délután. Itthon a 10 órakor kezdődő kormányinfón hangozhatnak el olyan bejelentések, melyek megmozgathatják a forint árfolyamát és a tőkepiacokat.

A forint árfolyama viszonylag stabil csütörtök reggel, és csak csekély elmozdulásokat mutat a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése 0,03 százalékkal került feljebb a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 393,3 forintnál jár.

A dollár minimálisan drágult a hazai fizetőeszköz ellenében, a váltási árfolyam 336,3 forint.

