Kilőtt a Richter árfolyama, lecövekelt a forint

Pozitív hangulatban kezdték a napot a kereskedők a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX 0,5 százalékos pluszban, 102 020 ponton indította a kereskedést.
Az OTP részvényei 0,3 százalékkal 29 440 forintra ereszkedtek, a Mol kurzusa 0,3 százalékkal 2890 forintra fordult le. A Richter viszont 1,5 százalékkal lőtt ki, 10 200 forintig. A Magyar Telekom jegyzése 0,9 százalékkal 1886 forintra emelkedett.
A befektetők ma főként az Európai Központi Bank kamatdöntésére és üzeneteire figyelnek, miközben az Egyesült Államokból fontos augusztusi inflációs adat is érkezik majd kora délután. Itthon a 10 órakor kezdődő kormányinfón hangozhatnak el olyan bejelentések, melyek megmozgathatják a forint árfolyamát és a tőkepiacokat.
A forint árfolyama viszonylag stabil csütörtök reggel, és csak csekély elmozdulásokat mutat a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése 0,03 százalékkal került feljebb a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 393,3 forintnál jár.
A dollár minimálisan drágult a hazai fizetőeszköz ellenében, a váltási árfolyam 336,3 forint.
