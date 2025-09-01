Visszapattant a Richter és az OTP

Bár zárva lesznek hétfőn az amerikai tőzsdék, hiszen ma tartják a tengerentúlon a munka ünnepét, mégis egy, az Egyesült Államokból érkező impulzus adta meg a kezdő lökést az ázsiai és európai börzéknek is a hét első tőzsdenapján. Idehaza a Richter részvényei álltak az élre.

A Richter részvényei álltak az élre hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán

Nem másról van szó, mint arról a pénteki fellebbviteli bírósági döntésről, mely – az elsőfokú bíróság ítéletével egyezően – a Donald Trump amerikai elnök által kivetett legtöbb viszonos vámot jogsértőnek találta.

Bár Trump azonnal bejelentette, hogy jogorvoslati kérelemmel fordul a legfelsőbb bírósághoz, s maga a fellebbviteli bíróság is – éppen a potenciális jogorvoslati kérelmekre tekintettel – a vámokat október közepéig hatályban tartotta, a hongkongi tőzsde vezető indexe, Hang Seng több mint 2 százalékkal vágtázott feljebb, s az európai tőzsdemutatók is többségükben emelkedésre álltak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Kínában persze az is jól jött a parketten, hogy a RatingDog (azelőtt Caixin) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index augusztusban a júliusi 49,5-ről 50,5-re emelkedett, meghaladva a 49,7-es előrejelzést, és átlépve a 50 pontos határt, mely felett növekedést valószínűsítenek az elemzők.

A pesti börze vezető indexe, a BUX is a pozitív tartományban, egész pontosan 103 117 ponton, azaz pénteki záróértéke fölött 0,6 százalékkal nyitott.

Az OTP nyitóára 0,8 százalékkal, 29 750 forintig, míg a Richteré 1,2 százalékkal, 10 390 forintig lőtt ki.

A Mol és a Magyar Telekom kurzusa egyelőre 2914, illetve 1924 forinton stagnált.

A dollár viszont lefordult, mivel a piacok egyre valószínűbbnek tartják, hogy február 17-én kamatot vág az amerikai jegybank, azaz a Fed. S mint ilyenkor általában, a forint most is erősödésbe kezdett. Az euró reggel 9-re 396 forintig, míg a zöldhasú 337,4 forintig hátrált.