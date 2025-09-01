Visszapattant a Richter és az OTP

Bár zárva lesznek hétfőn az amerikai tőzsdék, hiszen ma tartják a tengerentúlon a munka ünnepét, mégis egy, az Egyesült Államokból érkező impulzus adta meg a kezdő lökést az ázsiai és európai börzéknek is a hét első tőzsdenapján. Idehaza a Richter részvényei álltak az élre.
Nem másról van szó, mint arról a pénteki fellebbviteli bírósági döntésről, mely – az elsőfokú bíróság ítéletével egyezően – a Donald Trump amerikai elnök által kivetett legtöbb viszonos vámot jogsértőnek találta.
Bár Trump azonnal bejelentette, hogy jogorvoslati kérelemmel fordul a legfelsőbb bírósághoz, s maga a fellebbviteli bíróság is – éppen a potenciális jogorvoslati kérelmekre tekintettel – a vámokat október közepéig hatályban tartotta, a hongkongi tőzsde vezető indexe, Hang Seng több mint 2 százalékkal vágtázott feljebb, s az európai tőzsdemutatók is többségükben emelkedésre álltak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.
Kínában persze az is jól jött a parketten, hogy a RatingDog (azelőtt Caixin) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index augusztusban a júliusi 49,5-ről 50,5-re emelkedett, meghaladva a 49,7-es előrejelzést, és átlépve a 50 pontos határt, mely felett növekedést valószínűsítenek az elemzők.
A pesti börze vezető indexe, a BUX is a pozitív tartományban, egész pontosan 103 117 ponton, azaz pénteki záróértéke fölött 0,6 százalékkal nyitott.
Az OTP nyitóára 0,8 százalékkal, 29 750 forintig, míg a Richteré 1,2 százalékkal, 10 390 forintig lőtt ki.
A Mol és a Magyar Telekom kurzusa egyelőre 2914, illetve 1924 forinton stagnált.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A dollár viszont lefordult, mivel a piacok egyre valószínűbbnek tartják, hogy február 17-én kamatot vág az amerikai jegybank, azaz a Fed. S mint ilyenkor általában, a forint most is erősödésbe kezdett. Az euró reggel 9-re 396 forintig, míg a zöldhasú 337,4 forintig hátrált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.