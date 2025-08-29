Deviza
EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24% EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.46 -0.27% CHF/HUF423.73 +0.04% PLN/HUF92.96 -0.11% RON/HUF78.13 -0.1% CZK/HUF16.21 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73% BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX

Lefordult a magyar tőzsde, beszakadt a Richter

Lejtőre kerültek pénteken az európai tőzsdeindexek. A BUX is eséssel zárta a hetet, a leggyengébben a Richter szerepelt.
Murányi Ernő
2025.08.29, 17:26
Frissítve: 2025.08.29, 17:46

Bár az amerikai inflációs ráta a friss adatok szerint júliusban stabil maradt, ami előkészítheti a terepet a Federal Reserve szeptemberi kamatcsökkentéséhez, az amerikai tőzsdeindexek mégis mínuszban kezdték a kereskedést, és a pesti börze kicsengetése környékén a meghatározó európai börzéken is a negatív tartományba csúsztak a tőzsdemutatók. Idehaza a Richter volt a leggyengébb láncszem.

nagyvállalat Richter
Nagyot esett a Richter árfolyama pénteken / Fotó: Mónus Márton

A BUX végül nagy zakózással zárta a hetet, 1,2 százalékkal, 102 555 pontra zuhant a vezető magyar tőzsdeindex.

Még az OTP úszta meg a legkisebb, 0,8 százalékos eséssel. A bankpapír árfolyama 29 530 forinton zárt, pedig egyre-másra jönnek a kedvező elemzői vélemények.

A legnagyobb esést pedig a Richter mutatta be. A gyógyszerrészvény kurzusa 2,1 százalékkal, 10 270 forintra zsugorodott.

A Mol 1,2 százalékkal, 2914 forintra, a Magyar Telekom 1,8 százalékkal, 1924 forintra gyengült. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint csekély mértékben erősödött késő délutánra. Az euróra 396,6 forint, a dollárra 339,1 forint körül kötötték az ügyleteket a bankközi devizapiacon. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu