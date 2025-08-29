Lefordult a magyar tőzsde, beszakadt a Richter

Bár az amerikai inflációs ráta a friss adatok szerint júliusban stabil maradt, ami előkészítheti a terepet a Federal Reserve szeptemberi kamatcsökkentéséhez, az amerikai tőzsdeindexek mégis mínuszban kezdték a kereskedést, és a pesti börze kicsengetése környékén a meghatározó európai börzéken is a negatív tartományba csúsztak a tőzsdemutatók. Idehaza a Richter volt a leggyengébb láncszem.

A BUX végül nagy zakózással zárta a hetet, 1,2 százalékkal, 102 555 pontra zuhant a vezető magyar tőzsdeindex.

Még az OTP úszta meg a legkisebb, 0,8 százalékos eséssel. A bankpapír árfolyama 29 530 forinton zárt, pedig egyre-másra jönnek a kedvező elemzői vélemények.

A legnagyobb esést pedig a Richter mutatta be. A gyógyszerrészvény kurzusa 2,1 százalékkal, 10 270 forintra zsugorodott.

A Mol 1,2 százalékkal, 2914 forintra, a Magyar Telekom 1,8 százalékkal, 1924 forintra gyengült.

A forint csekély mértékben erősödött késő délutánra. Az euróra 396,6 forint, a dollárra 339,1 forint körül kötötték az ügyleteket a bankközi devizapiacon.