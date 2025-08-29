Deviza
OTP: elképesztő jóslat érkezett – soha nem látott magasságba emelkedhet az árfolyam

Az eddigi legmagasabb célár érkezett a legnagyobb magyar bank részvényeire. A Wood & Company friss elemzésében nagy ralit lát az OTP előtt.
K. T.
2025.08.29., 11:32
A lélektanilag fontos, 30 ezer forintos szint alá süllyedt az OTP rászvényárfolyama a hét második felében, a csökkenés azonban akár jó vételi lehetőséget is jelenthet, a hazai nagybankról ugyanis minden eddiginél optimistább elemzői várakozás érkezett pénteken.

Megdöntheti történelmi csúcsát az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

A Wood & Company friss elemzésében jelentősen megemelte az OTP-re vonatkozó árfolyam-várakozását. A cseh brókerház 34 877 forintos célárat határozott meg, ennek alapján bő 17 százalékkal drágulhat a részvény a következő 12 hónap során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt vételre ajánlják a legnagyobb magyar blue chip papírt.

Soha nem látott magasságba emelkedhet az OTP

A Wood & Company ezzel minden eddiginél magasabbra tette a lécet, és jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a részvényre az OTP-t követő befektetési szolgáltatók között.

Az OTP kurzusa idén augusztus 19-én ért el új történelmi csúcsot 31 ezer forinton. A cseh brókerház várakozása szerint ez a rekord hamarosan megdőlhet.

Az eddigi legoptimistább várakozással a JPMorgan élt, amely még a hazai nagybank második negyedéves gyorsjelentése előtt srófolta fel 33 900 forintra a bankpapír fair értékét.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 29 449 forint, valamivel több mint 1 százalékkal magasabb az aktuális szintnél.

Az OTP részvényeit elemző 14 brókerház közül 11 vételt, egy további szolgáltató tartást, kettő pedig eladást javasol.

Kilencezer forint között szóródnak a célárak

A brókerek fele 30 ezer forint feletti célárat tart érvényben, köztük 

  • a Concorde 30 955 forintra, 
  • az HSBC 32 200 forintra becsüli a legnagyobb magyar pénzintézet részvényeinek értékét. 
  • Az óvatosabbak közé tartozó Erste csupán 28 ezer forintot lát az OTP-részvényben. 
  • A legpesszimistább mBank 25 708 forintos árfolyam-várakozással él, ez 14 százalékos esést jelentene a jelenlegi árfolyamszintről.

Az OTP részvényei 37 százalékot raliztak az év eleje óta, miközben a nagybank májusban részvényenként csaknem ezerforintos osztalékot is kifizetett a befektetőknek.

