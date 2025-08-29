OTP: elképesztő jóslat érkezett – soha nem látott magasságba emelkedhet az árfolyam

A lélektanilag fontos, 30 ezer forintos szint alá süllyedt az OTP rászvényárfolyama a hét második felében, a csökkenés azonban akár jó vételi lehetőséget is jelenthet, a hazai nagybankról ugyanis minden eddiginél optimistább elemzői várakozás érkezett pénteken.

Megdöntheti történelmi csúcsát az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Wood & Company friss elemzésében jelentősen megemelte az OTP-re vonatkozó árfolyam-várakozását. A cseh brókerház 34 877 forintos célárat határozott meg, ennek alapján bő 17 százalékkal drágulhat a részvény a következő 12 hónap során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt vételre ajánlják a legnagyobb magyar blue chip papírt.

Soha nem látott magasságba emelkedhet az OTP

A Wood & Company ezzel minden eddiginél magasabbra tette a lécet, és jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a részvényre az OTP-t követő befektetési szolgáltatók között.

Az OTP kurzusa idén augusztus 19-én ért el új történelmi csúcsot 31 ezer forinton. A cseh brókerház várakozása szerint ez a rekord hamarosan megdőlhet.

Az eddigi legoptimistább várakozással a JPMorgan élt, amely még a hazai nagybank második negyedéves gyorsjelentése előtt srófolta fel 33 900 forintra a bankpapír fair értékét.