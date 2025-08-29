OTP: elképesztő jóslat érkezett – soha nem látott magasságba emelkedhet az árfolyam

A lélektanilag fontos, 30 ezer forintos szint alá süllyedt az OTP rászvényárfolyama a hét második felében, a csökkenés azonban akár jó vételi lehetőséget is jelenthet, a hazai nagybankról ugyanis minden eddiginél optimistább elemzői várakozás érkezett pénteken.
A Wood & Company friss elemzésében jelentősen megemelte az OTP-re vonatkozó árfolyam-várakozását. A cseh brókerház 34 877 forintos célárat határozott meg, ennek alapján bő 17 százalékkal drágulhat a részvény a következő 12 hónap során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt vételre ajánlják a legnagyobb magyar blue chip papírt.
A Wood & Company ezzel minden eddiginél magasabbra tette a lécet, és jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a részvényre az OTP-t követő befektetési szolgáltatók között.
Az OTP kurzusa idén augusztus 19-én ért el új történelmi csúcsot 31 ezer forinton. A cseh brókerház várakozása szerint ez a rekord hamarosan megdőlhet.
Az eddigi legoptimistább várakozással a JPMorgan élt, amely még a hazai nagybank második negyedéves gyorsjelentése előtt srófolta fel 33 900 forintra a bankpapír fair értékét.
Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 29 449 forint, valamivel több mint 1 százalékkal magasabb az aktuális szintnél.
Az OTP részvényeit elemző 14 brókerház közül 11 vételt, egy további szolgáltató tartást, kettő pedig eladást javasol.
A brókerek fele 30 ezer forint feletti célárat tart érvényben, köztük
Az OTP részvényei 37 százalékot raliztak az év eleje óta, miközben a nagybank májusban részvényenként csaknem ezerforintos osztalékot is kifizetett a befektetőknek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.