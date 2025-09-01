Kiválóan alakulhat a Richter árfolyama

A forint az MNB kamatdöntése után 397-re gyengült az euróval szemben, ami gyengébb a korábbi 396,8-es szintnél. A jegybank továbbra is szigorú monetáris politikát tart szükségesnek a tartós inflációs kockázatok, a kereskedelmi feszültségek, az élénk fogyasztás, az ingadozó nyersanyagárak és az erős béremelkedések miatt. A hazai blue chipek közül a Richter felértékelődési potenciálja a legnagyobb.
A 3 százalékos inflációs cél elérését legkorábban 2027 elejére várják, részletes előrejelzést szeptemberben publikálnak majd.
A szűkös hazai hírek mellett érdemes figyelni a regionális fejleményeket is, a régiós energetikai mozgások – különösen a gáziparban – közvetett hatást gyakorolhatnak a magyar szereplőkre.
A geopolitikai feszültségek pedig fokozódó kockázatot jelentenek.
Rövid távon a magyar blue chipek korrekcióba kezdtek, hosszabb távon azonban nem látszik jelentősebb trendváltás. A magyar P/E-k (részvényárfolyam per egy részvényre jutó nettó profit) a globális átlag alatt vannak még mindig.
Továbbra is tény, hogy a magyar blue chipek diszkonttal forognak, vagyis az átmeneti negatív árfolyamhatások inkább lehetőséget jelentenek a vételi oldal számára.
Az OTP Bank 30 999 forintig tudott emelkedni, onnan alacsony forgalom mellett korrigálni kezdett. A 20 napos átlag alatt kereskedtek az utolsó kereskedési napon, azonban az 50 napos átlag (28 736 forint) erős támaszszintnek számít, ahol várhatóan komolyabb vételi erő mutatkozik majd.
Fundamentálisan még mindig az európai pénzügyi-banki ágazat alatti P/E mellett kereskednek a részvénnyel. A technikai indikátorok rövidebb idősíkon még további korrekció esélyét mutatják, de nem várható trendforduló vagy tartós esés a bankpapírtól.
A Richter-részvényekkel a 200 napos átlag felett kereskedtek, ennek a visszatesztelését láthatjuk. Ha képes megtartani ez a támaszszint az árakat – ennek láthatóan erős esélye van –, úgy folytatódhat a július óta tartó emelkedés.
Az elemzői konszenzus alapján a magyar blue chipek közül a legnagyobb fundamentális felértékelődési potenciál van benne. A részvény éppen egy trendfordulóval küzd, az 50 napos átlag alulról közelíti a 200 napos átlagot, ami, ha megtörténik, kiváló folytatást jelent a gyógyszerrészvény befektetői számára. Türelem!
Az 50 napos átlagot jókora erővel és forgalommal törte át az árfolyam, a Barátság kőolajvezetéket ért támadások nem látszanak meg az árfolyamban, ami meglehetős optimizmust tükröz, annak ellenére, hogy az olaj ára a 2022 májusi csúcs óta folyamatosan – mind a Brent, mind a WTI esetében – esik.
Technikai szempontból, bár korrekció volt az 50 napos átlagár alatt több héten keresztül az árfolyamban, azonban úgy tűnik, a befektetők töretlen bizalommal vannak a Mol-részvények irányában, és ez a forgalomban is látszik. Jelenleg sem túladottságot, sem túlvettséget nem mutatnak a technikai indikátorok.
Az elemzői konszenzushoz képest a jelenlegi árfolyam több mint 13 százalékos potenciált mutat, a konszenzusos célár 3308,6 forint, kilenc elemzőházból négy vételre, négy tartásra javasolja, és csak egy elemző ad eladási javaslatot.
Már két hete is túlvettséget jeleztek az indikátorok a Telekom árfolyamában, ennek a minimális korrekciónak lehetünk tanúi most, de a részvény befektetőinek mégsem kell aggódniuk, mert a nagyon alacsony forgalom miatt a korrekció semmiképpen sem jelent irányadó jelzést. Inkább itt is egy kisebb korrekciót látunk egy nagyobb emelkedés után.
Az elemzői konszenzust az árfolyam már meghaladta, így a korrekciót valójában az értékeltség is alátámasztja. Akár egy nagyobb lefelé mozgás is beleférne a jelenlegi korrekcióba, ennek ellenére a forgalom alapján nem érzékelhető jelentős eladási szándék.
