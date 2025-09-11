Deviza
A mesterséges intelligencia körüli hájp nagy nyertese a TSMC

A tajvani vállalat a csipszektor megkerülhetetlen szereplője lett. A TSMC árbevétele és profitja is rekordról rekordra nő.
Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír junior elemzője
2025.09.11, 06:57

Talán már mindenkinek a könyökén jön ki a mesterséges intelligencia (MI), de a tőzsdéken változatlanul ez az egyik legfontosabb trend. A vállalatok továbbra is rengeteg pénzt öntenek különböző MI-projektekbe. Hiába olvashatunk például arról, hogy lassul az Nvidia bevételnövekedése, az még mindig évi 50 százalék feletti, miközben 30 milliárd dolláros negyedéves bázisszinthez képest kell növekednie a cégnek.

Illustration TSMC
Fotó: Cfoto via AFP

Továbbra is kedvező a csipszektor piaci környezete

A csipszektor tehát továbbra is rendkívül kedvező piaci környezetet élvez, a kereslet láthatóan nem apad az MI-gyorsítók, azaz a nagy teljesítményű, adatközpontokra szabott GPU-csipek iránt. Azok a cégek termelnek továbbra is masszív profitokat, amelyek a legnagyobb teljesítményű MI-gyorsítókat értékesítik. Ez pedig sokáig egyértelműen az Nvidia volt, de az utóbbi időszakban a Broadcom és az AMD is kezdi behozni a lemaradását.

Van azonban egy társaság, amely szinte az összes nagy amerikai csipgyártót összeköti, pedig nem is amerikai. A tajvani TSMC-ről van szó, amely saját fab- (factory-laboratory) létesítményeiben végez különböző csipgyártók számára bérgyártást.

A TSMC messze felülmúlja a riválisokat (Intel és Samsung) hatékonyság és precizitás szempontjából, ezért egyértelműen az első számú választás a legújabb MI-csipeket tervező cégek körében. A TSMC gyártja az Nvidia csipjeit is, de vevőköréhez tartozik 

A csipgyártás rendkívül komplex logisztikai láncában tehát egy szinte megkerülhetetlen szereplő a TSMC, amely a világ csipbérgyártásának már a 70 százalékát végzi el.

Ha viszont a csipgyártáson túlra tekintünk, az MI-modellek logisztikai lánca még tovább nyúlik, mire a végfelhasználó képernyőjét eléri valamelyik nagy nyelvi modell.

Az Oracle is megjelent a színen

Az MI logisztikai láncában a csipek mellett a másik legfontosabb terület a felhőszektor, amely amúgy az MI-csipek iránti extrém keresletet is támasztja. A felhőszektort sokáig három cég uralta: az Amazon (AWS), a Microsoft (Azure) és a Google, de az elmúlt két évben egy negyedik nagy szereplő is beköszönt az Oracle személyében.

Az Oracle rendkívüli növekedése híven jelzi, hogy az MI-kapacitások iránti kereslet nemhogy lassul, de még gyorsul is 2025 közepén.

Az Oracle kedd esti gyorsjelentése ugyanis nagy meglepetést okozott elemzői körökben, a cég RPO-ja (remaining performance obligations), azaz az elhatárolt bevételek és beérkezett megrendelések együttese 455 milliárd dollárra ugrott, ami elképesztő növekmény az előző negyedévi 138 milliárd dolláros szinthez képest.

Ez a mutató fontos előrejelzéssel szolgál az Oracle következő években várható bevételeire, és nyilvánvaló, hogy a megnövekedett kereslet kielégítésére jelentős csipvásárlásokkal reagál a cég.

Remek hírt kapott a TSMC

Összességében tehát úgy tűnik, az MI-hullám a piaci szereplők várakozásával ellentétben nem apad, hanem dagad, ami remek hír a trendből nagyban profitáló TSMC számára.

A tajvani vállalat kiemelt helyzetben van, hiszen a bevételei megfelelően diverzifikáltak a különböző ügyfelek között. Egy esetleges technológiai újításból fakadó átalakulás ezért elhanyagolható hatással lenne a TSMC pénzügyi eredményére, ameddig az nem a kapacitások csökkentésére motiválná a piaci szereplőket.

A TSMC éppen szerdán tette közzé augusztusi eladási eredményeit. Ez alapján látható, hogy a bevételei éves szinten 34 százalékkal nőttek augusztusban, elérve a 11,1 milliárd dollárt.

A szeptemberben végződő harmadik negyedévben egyébként 31,5 milliárd dolláros bevétellel számol a Bloomberg konszenzusa, amely 25 százalékos bővülést jelentene az előző év azonos időszakához mérten.

A cég bevételeinek meredek emelkedése masszívan növeli a profitot is. A várakozások alapján a TSMC nettó nyeresége akár az 50 milliárd dollárt is elérheti idén, ami 30 százalékos bővülés lenne 2024-hez képest.

Ígéretesek a TSMC részvényei 

A folyamatosan javuló pénzügyi eredmény egyébként a részvény teljesítményén is látszik, a napokban újabb csúcsszintre nőtt a TSMC árfolyama.

A New York-i tőzsdén kereskedett ADR kurzusa már 250 dollár fölött jár, teret nyitva a további emelkedésnek is. Korábban a 247 dolláros szint jelentett ellenállást, ezt vitte át kedden az árfolyam.

 

A folyamatosan javuló profitszámok és -kilátások jelzik, hogy a TSMC értékeltsége nem szállt el, még a történelmi csúcsra emelkedő árfolyam ellenére sem. A részvény 12 havi előretekintő P/E rátája 23,4-es értéket vesz fel. Ennél magasabb értékeltségi szinteket láthattunk már a tavalyi évben, de év elején is valamivel magasabb volt a mutató.

Mindemellett az elemzői célárak is töretlen optimizmusról árulkodnak, a Bloomberg konszenzusa 280 dollár feletti 12 havi célárat ad a papírra.

 

