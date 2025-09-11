A mesterséges intelligencia körüli hájp nagy nyertese a TSMC

Talán már mindenkinek a könyökén jön ki a mesterséges intelligencia (MI), de a tőzsdéken változatlanul ez az egyik legfontosabb trend. A vállalatok továbbra is rengeteg pénzt öntenek különböző MI-projektekbe. Hiába olvashatunk például arról, hogy lassul az Nvidia bevételnövekedése, az még mindig évi 50 százalék feletti, miközben 30 milliárd dolláros negyedéves bázisszinthez képest kell növekednie a cégnek.

Fotó: Cfoto via AFP

Továbbra is kedvező a csipszektor piaci környezete

A csipszektor tehát továbbra is rendkívül kedvező piaci környezetet élvez, a kereslet láthatóan nem apad az MI-gyorsítók, azaz a nagy teljesítményű, adatközpontokra szabott GPU-csipek iránt. Azok a cégek termelnek továbbra is masszív profitokat, amelyek a legnagyobb teljesítményű MI-gyorsítókat értékesítik. Ez pedig sokáig egyértelműen az Nvidia volt, de az utóbbi időszakban a Broadcom és az AMD is kezdi behozni a lemaradását.

Van azonban egy társaság, amely szinte az összes nagy amerikai csipgyártót összeköti, pedig nem is amerikai. A tajvani TSMC-ről van szó, amely saját fab- (factory-laboratory) létesítményeiben végez különböző csipgyártók számára bérgyártást.

A TSMC messze felülmúlja a riválisokat (Intel és Samsung) hatékonyság és precizitás szempontjából, ezért egyértelműen az első számú választás a legújabb MI-csipeket tervező cégek körében. A TSMC gyártja az Nvidia csipjeit is, de vevőköréhez tartozik

a Broadcom,

az Apple,

a Qualcomm

és az AMD is.

A csipgyártás rendkívül komplex logisztikai láncában tehát egy szinte megkerülhetetlen szereplő a TSMC, amely a világ csipbérgyártásának már a 70 százalékát végzi el.

Ha viszont a csipgyártáson túlra tekintünk, az MI-modellek logisztikai lánca még tovább nyúlik, mire a végfelhasználó képernyőjét eléri valamelyik nagy nyelvi modell.

Az Oracle is megjelent a színen

Az MI logisztikai láncában a csipek mellett a másik legfontosabb terület a felhőszektor, amely amúgy az MI-csipek iránti extrém keresletet is támasztja. A felhőszektort sokáig három cég uralta: az Amazon (AWS), a Microsoft (Azure) és a Google, de az elmúlt két évben egy negyedik nagy szereplő is beköszönt az Oracle személyében.