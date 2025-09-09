Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
kutatás-fejlesztés
HUN-REN
mesterséges intelligencia
egészségügy

A nagy AI-sztori: Egyszemélyes milliárdos cégek? Az MI új gazdasági modelljeiből Magyarország sem maradhat ki

A mesterséges intelligencia térhódítása egyre gyorsabb, ez pedig legjobban talán a tudomány és a kutatások világában érzékelhető. A nagy AI-sztori legújabb adásában Jakab Rolanddal, a HUN-REN (Magyar Kutatási Hálózat) vezérigazgatójával és a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökével beszélgettünk arról, milyen területeken használjuk itthon az MI-t, valamint hogy mi szükséges ahhoz, hogy a közeljövőben javuljon a mesterséges intelligencia megítélése. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra egyetemi professzor, kommunikációkutató.
Gergely Máté
2025.09.09., 19:47
Fotó: VG

A kutatás-fejlesztés világában megkerülhetetlen tényezővé vált a mesterséges intelligencia, ehhez pedig fel kell zárkózni. „A mesterséges intelligencia nem csupán technológiai kérdés, hanem gazdasági, kulturális és társadalmi kihívás is” – vallja Jakab Roland, a HUN-REN (Magyar Kutatási Hálózat) vezérigazgatója és a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában a koalíció eddigi munkájáról, az MI-stratégia megszületéséről, az egészségügy előtt álló áttörésekről és az emberi tényező fontosságáról beszélgettünk.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

A Mesterséges Intelligencia Koalíció kezdetben száz, mára viszont több mint ötszáz szervezetet tömörít – kutatóintézeteket, egyetemeket, vállalatokat, minisztériumokat és jogi irodákat egyaránt. „Az volt a cél, hogy közösen gondolkodjunk a technológia adaptációjáról és arról, hogyan válhat az MI valódi haszonteremtő képessé Magyarország számára” – mondta Jakab Roland.

A közösség javaslatai alapján 2020-ban megszületett Magyarország mesterségesintelligencia-stratégiája. Ennek nyomán jött létre

  • a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium,
  • a Nemzeti Adatvagyonügynökség,
  • megépült egy szuperszámítógép,
  • és elindultak az oktatási programok, illetve ágazati fókuszú fejlesztések.

„Ez volt az első alkalom, hogy a szakma által készített anyagból közvetlenül kormányhatározat született” – emelte ki a koalíció elnöke. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb hatása az egészségügyben és a gyógyszerfejlesztésben várható. A technológia képes lerövidíteni a kutatási ciklusokat, új mechanizmusokat feltárni és óriási adatbázisokból nyerni ki összefüggéseket. „A tudományt már nem lehet versenyképesen művelni MI-eszközök nélkül” – hangsúlyozta Jakab Roland.

mesterséges intelligencia legnagyobb hatása az egészségügyben és a gyógyszerfejlesztésben várható
A mesterséges intelligencia legnagyobb hatása az egészségügyben és a gyógyszerfejlesztésben várható / Fotó: KhunkornStudio

De a változások nem állnak meg itt: a médiaipartól kezdve a közgazdaságtanig minden ágazatban felmerül a kérdés, hogyan illeszthető be az MI. A podcastben szóba kerültek a „one-person company” típusú, unikornis vállalkozások is, melyekben egyetlen ember épít milliárdos céget mesterséges intelligencia segítségével. Ez új gazdasági modellekhez, de egyúttal etikai dilemmákhoz is vezethet – hívta fel a figyelmet Aczél Petra.

Ember és gép: az empátia és a jövő kihívásai

Jakab Roland szerint az ember pótolhatatlan értéke az empátia és a tökéletlenség, amelyek sokszor vezettek nagy felfedezésekhez. Ugyanakkor minden szektornak alkalmazkodnia kell a gyors technológiai fejlődéshez, és már most meg kell tennie az első lépéseket. 

A beszélgetés a jövő dilemmáit is érintette: az általános MI egyszerre jelenthet radikális bőséget és új kihívásokat. Tudatos bevezetéssel azonban az MI az életminőség javulását és a gazdaság élénkülését hozhatja. „Ez jövőképességi kérdés” – fogalmazott a koalíció elnöke.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Mivel foglalkozik a magyar Mesterséges Intelligencia Koalíció? (1:00)
  • Az egészségügy és a gyógyszerfejlesztés lehetnek az MI legígéretesebb alkalmazási területei (14:00)
  • Miért fontos, hogy minden szektor mielőbb kialakítsa saját viszonyát a mesterséges intelligenciához? (18:00)
  • Az „egyszemélyes vállalatok” és az új gazdasági modellek lehetőségei (25:00)
  • Az ember pótolhatatlan értéke: empátia, tökéletlenség és vízió a jövő MI-vezérelt világában (35:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

