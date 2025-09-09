A nagy AI-sztori: Egyszemélyes milliárdos cégek? Az MI új gazdasági modelljeiből Magyarország sem maradhat ki

A kutatás-fejlesztés világában megkerülhetetlen tényezővé vált a mesterséges intelligencia, ehhez pedig fel kell zárkózni. „A mesterséges intelligencia nem csupán technológiai kérdés, hanem gazdasági, kulturális és társadalmi kihívás is” – vallja Jakab Roland, a HUN-REN (Magyar Kutatási Hálózat) vezérigazgatója és a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában a koalíció eddigi munkájáról, az MI-stratégia megszületéséről, az egészségügy előtt álló áttörésekről és az emberi tényező fontosságáról beszélgettünk.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A Mesterséges Intelligencia Koalíció kezdetben száz, mára viszont több mint ötszáz szervezetet tömörít – kutatóintézeteket, egyetemeket, vállalatokat, minisztériumokat és jogi irodákat egyaránt. „Az volt a cél, hogy közösen gondolkodjunk a technológia adaptációjáról és arról, hogyan válhat az MI valódi haszonteremtő képessé Magyarország számára” – mondta Jakab Roland.

A közösség javaslatai alapján 2020-ban megszületett Magyarország mesterségesintelligencia-stratégiája. Ennek nyomán jött létre

a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium,

a Nemzeti Adatvagyonügynökség,

megépült egy szuperszámítógép,

és elindultak az oktatási programok, illetve ágazati fókuszú fejlesztések.

„Ez volt az első alkalom, hogy a szakma által készített anyagból közvetlenül kormányhatározat született” – emelte ki a koalíció elnöke. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb hatása az egészségügyben és a gyógyszerfejlesztésben várható. A technológia képes lerövidíteni a kutatási ciklusokat, új mechanizmusokat feltárni és óriási adatbázisokból nyerni ki összefüggéseket. „A tudományt már nem lehet versenyképesen művelni MI-eszközök nélkül” – hangsúlyozta Jakab Roland.

A mesterséges intelligencia legnagyobb hatása az egészségügyben és a gyógyszerfejlesztésben várható / Fotó: KhunkornStudio

De a változások nem állnak meg itt: a médiaipartól kezdve a közgazdaságtanig minden ágazatban felmerül a kérdés, hogyan illeszthető be az MI. A podcastben szóba kerültek a „one-person company” típusú, unikornis vállalkozások is, melyekben egyetlen ember épít milliárdos céget mesterséges intelligencia segítségével. Ez új gazdasági modellekhez, de egyúttal etikai dilemmákhoz is vezethet – hívta fel a figyelmet Aczél Petra.