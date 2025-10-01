Roskadozik az amerikai gazdaság, ismét rettenetes hírek érkeztek: tízezrével tűnnek el a munkahelyek - ez csak a forintnak kedvező

Újabb aggasztó munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából: a friss közlés szerint a magánszektorban szeptemberben 32 ezer munkahely szűnt meg, szemben az 50 ezer új munkahely létrejöttéről szóló előzetes elemzői várakozással. A friss adatcsokor ismét rámutat arra, hogy az amerikai munkaerőpiac egyre rosszabb bőrben van, ami támogatja a kamatkörnyezet további enyhítésének esélyeit – ezen várakozás pedig nyomban le is csapódott a tőkepiacon.
Az Erste elemzése szerint a szeptemberi adatsor mutatja a legnagyobb csökkenést 2023 márciusa óta, és 2020 óta ez az első alkalom, hogy a magánszektor két egymást követő hónapban szüntetett meg munkahelyeket. Bár a csökkenés nagyrészt a statisztikai módszertan változásának tudható be, de a tendencia ezzel együtt is jó látható: a munkahelyteremtés a legtöbb szektorban lendületét vesztette. A munkahelyüket megtartók fizetésének növekedése alig változott, 4,5 százalékon maradt, a munkahelyet váltók fizetésének növekedése pedig 7,1 százalékról 6,6 százalékra esett, így a dinamika ezen a téren is lassulásról árulkodik.
A friss adatnak azért van most különösen nagy jelentősége, mert az amerikai kormányzati leállás miatt elképzelhetővé vált, hogy a héten nem közlik majd a menetrend szerinti munkaerőpiaci adatcsokrot, így a piac azokhoz a számokhoz kénytelen nyúlni, amelyeket ennek ellenére is megkap.
Gregory Faranello, az AmeriVet Securities elemzője a Bloombergnek kiemelte: „A munkaerőpiac egyértelműen a gyengélkedés jeleit mutatja, a piac pedig úgy reagálja le a friss adatokat, mintha már biztos lenne benne, hogy pénteken nem jönnek majd az átfogó számok. A befektetők alapjáraton is idegesek a munkaerőpiaci adatok kapcsán, lévén a nyári, példa nélküli revízió hullámait nehéz feledni, így most ismét nőttek a Fed októberi kamatvágásával kapcsolatos várakozások”
A CME opciós piaci aggregátora szerint
a piac immáron 99 százalékos sanszot ad a 25 bázispontos vágásnak, 1 százalék pedig az 50 pontos nyesés mellett foglal állást,
a kérdés így ismét az lesz, 25 vagy 50 pontot nyesnek végül Powellék.
Az adatközlést követően az amerikai államkötvénypiaci hozamok miden időtávot tekintve estek, az SP 500 0,2 százalékot bukott, ennek főként a bizonytalanság lehet az oka, hiszen a kamatcsökkentés jót tesz a részvényeknek, a DXY dollárindex pedig 0,2 százalék feletti napi mínuszban jár az adatközlést követően. A forintnak mindez persze egy újabb lökést adott,
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.