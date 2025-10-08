Forint: tempót váltott a magyar pénz, kevesebbe kerül az euró

Ledolgozta a reggeli, inflációsadat-közlése után összeszedett hátrányát a forint szerda kora délutánra. A hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is javítani tudott délután fél háromig.
A közös európai pénz jegyzése a nap eleji 393,7 forintról 392,2 forintig jött vissza, ami 0,2 százalékos forinterőt mutat.
A reggeli 339,1-es dollár/forint kurzus 337,2 forintig ereszkedett ezzel párhuzamosan, ami napon belül még az amerikai fizetőeszköz előnyét jelzi.
A régiós devizapiacon meggyőzően teljesít ma a hazai pénz. A cseh koronát és a lengyel zlotyt is 0,2 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon.
A pesti tőzsdén is kifejezetten jó a hangulat, a BUX 0,6 százalékkal erősödik, a vezető tőzsdeindex 101 880 pontnál jár. A hazai nagypapírok közül az OTP és a Richter egyaránt 1,2 százalékkal drágul, a Magyar Telekom 0,1 százalékkal került feljebb. A Mol kilóg a sorból 0,7 százalékos eséssel.
Nyugat-Európában is erősen teljesítenek a piacok. A frankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,9 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig szintén 0,9 százalékkal került feljebb.
