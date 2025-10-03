Lendületbe jött a forint, 389 alatt váltják az eurót

Erősödni tudott a nap első felében a forint. A hazai fizetőeszköz péntek kora délutánig számottevő előnyre tett szert a dollárral és az euróval szemben, de a régiós fizetőeszközökhöz képest is erősödött.
Az euró jegyzése a nap eleji 389,3-as szintről 388,7-ig jött vissza, ami 0,15 százalékos forinterőt jelez. A dollárhoz képest ennél is nagyobb lendületet vett a magyar pénz: a keresztárfolyam 0,3 százalékkal ött lejjebb, 331,2 forintig.
A régiós fizetőeszközök közül a cseh korona 0,13 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zlotyt pedig 0,05 százalékkal váltják olcsóbban.
Délután az amerikai munkaerőpiaci adatok hozhatnak még hullámokat a devizapiacra, és az Ezrópai Központi Bank elnöklnek beszéde is tartogathat még izgalmakat a befektetők számára.
Az Erste kommentárjában arról ír, hogy a dollár elmúlt hetekben látott erősödési fordulata megtorpant a mostani öt napban – nem teljesen függetlenül a kormányzat leállásától is – és az nagyban segítette a feltörekvő piacokat. Emellett a folyamatosan velünk élő tényező: a magyar deviza javára szóló kamatkülönbözet minden jel szerint előretekintve is meghatározó tényezője marad a kereskedésnek. A bankház jegyzetében kiemeli, hogy a zlotyval szemben is több mint egy éves csúcson van a hazai fizetőeszköz.
Jövő héten a S&P hitelminősítői felülvizsgálata kerülhet a fókuszba. Az áprilisban kapott negatív kilátás, éppen még a befektetésre ajánlott kategóriában hozhat kételyt, volatilitást a piacra. Az Erste ezzel együtt nem számít leminősítésre, a magyar gazdaság az előtte álló kihívásokkal együtt sem bóvli kategória.
A pesti tőzsdén is jó a hangulat, a BUX 0,7 százalékkal emelkedik, a vezető index ezzel stabilan 100 ezer pont felett jár. A hazai börzét az OTP húzza 1,1 százalékos drágulással. A Richter egy százalékkal emelkedik, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal drágul. A sorból kilóg a Mol, melynek kurzusa 0,3 százalékkal ereszkedett lejjebb.
