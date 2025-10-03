Villámrajtot vett a pesti tőzsde, ismét 100 ezer pont felett a BUX, egy magyar részvényről szólhat a nap

Az amerikai és ázsiai tőzsdéket jellemző kedvező nemzetközi befektetői hangulatot követve emelkedéssel rajtolt pénteken a pesti tőzsde is. A BUX 0,4 százalékkal 100 052 pontra pattant fel a pénteki nyitáskor, ezzel ismét a fontos lélektani szint fölé került a hazai börze fő mutatója.
A vezető hazai részvények közül
A 100 millió dolláros amerikai űripari befektetésről előzetes megállapodást bejelentő 4iG részvényei 1,1 százalékkal lőttek ki a piacnyitáskor.
A forint szerény erősödéssel indította a napot a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,02 százalékkal mérséklődött, a váltási árfolyam ezzel továbbra is 390 forint alatti, 389,1 forint. A dollárhoz képest 0,05 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a devizapár kurzusa ezzel 331,9 forintnál jár.
