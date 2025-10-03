Villámrajtot vett a pesti tőzsde, ismét 100 ezer pont felett a BUX, egy magyar részvényről szólhat a nap

Az amerikai és ázsiai tőzsdéket jellemző kedvező nemzetközi befektetői hangulatot követve emelkedéssel rajtolt pénteken a pesti tőzsde is. A BUX 0,4 százalékkal 100 052 pontra pattant fel a pénteki nyitáskor, ezzel ismét a fontos lélektani szint fölé került a hazai börze fő mutatója.

Ismét 100 ezer pontnál jár a BUX, a forint is erősödni próbál / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül

az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 28 900 forintra drágult,

a Mol jegyzése 0,1 százalékkal 2772 forintra fordult le.

A Richter részvényei 0,5 százalékkal kerültek feljebb, 10 100 forintra,

a Magyar Telekom pedig, 0,3 százalékkal 1826 forintra erősödött.

A 100 millió dolláros amerikai űripari befektetésről előzetes megállapodást bejelentő 4iG részvényei 1,1 százalékkal lőttek ki a piacnyitáskor.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint szerény erősödéssel indította a napot a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,02 százalékkal mérséklődött, a váltási árfolyam ezzel továbbra is 390 forint alatti, 389,1 forint. A dollárhoz képest 0,05 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a devizapár kurzusa ezzel 331,9 forintnál jár.