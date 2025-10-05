Durván megkérheti az INA árát a Mol, egymilliárd dollárnál is több a tét – a horvátoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

Újból terítékre került a Mol-INA ügy és a Mol INA-ban meglévő, 49 százalékos tulajdonrészének visszavásárlása a horvát állam részéről, miután Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a hét elején ismét megerősítette, hogy ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll az energetikai vállalat visszavásárlásra.

Egymilliárd dollárnál bőven többet érhet a Mol 49 százalékos INA-részvénycsomagja / Fotó: Adriana Iacob / shutterstock

A Mol és az INA feszültségektől koránt sem mentes kapcsolata 2003-ig nyúlik vissza, amikor a magyar társaság először szerzett tulajdonrészt a horvát energiacégben, 2008-ban pedig az INA többségi tulajdonosává vált, az irányítói jogokat is megszerezve.

Sok a feszültség, Horvátország idén is sokat fizet a Molnak

A magyar fél tulajdonszerzését Zágráb 2014-ben jogi úton megtámadta, a genfi nemzetközi döntőbíróság azonban a horvátok valamennyi, korrupcióra és szerződésszegésre vonatkozó vádját elutasította, így a magyar társaság pozíciói megerősödtek.

A Mol legújabb jogi csatáját áprilisban nyerte meg, miután egy amerikai szövetségi bíróság elutasította a horvát fél kérelmét, és 200 millió dollár kártérítést ítélt meg a magyar olajtársaságnak.

Jelen pillanatban

az INA 49,1 százaléka a Mol tulajdonában van,

a horvát állam 44,8 százalékos részesedése mellett,

az intézményi és magánbefektetők pedig a fennmaradó 6,1 százalékon osztoznak.

Plenkovic már 2016-ban is belengette, hogy az állam kivásárolja a Mol részesedését, legutóbb pedig a covid pandémia idején, 2020-ban merült fel a horvát fél részéről a visszavásárlás szándéka, melynek előkészítésére a Lazard befektetési banktól kértek értékbecslést. Elemzők már akkor 400-500 millió dollárra taksálták a magyar vállalat tulajdonrészének értékét, ma viszont már minden bizonnyal sokkal többet érhet az INA-pakett. Az INA a pandémia első évében 150 millió dollár CCS EBITDA eredményt ért el, tavaly viszont már 508 millió dollárt termelt ezen a soron.

Akárhogy számoljuk, egymilliárd dollárnál nem nagyon lehet kevesebb a Mol INA-részesedése

Az INA tőzsdei értéke jelenleg 5,75 milliárd dollár, a Mol tulajdonrésze pusztán ez alapján 2,8 milliárd dollárt érne. A vállalat részvényeinek ugyanakkor mindössze 6,1 százaléka van kisbefektetők kezében, a korlátozott tőzsdei likviditás alapján így ez az értékeltség félrevezető lehet.