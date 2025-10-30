Itthon a Waberer’s a sztár, Amerikában meredek lejtőn a Meta
A mesterséges intelligencia (MI) költségei miatt aggódnak a tengerentúli befektetők. Itthon a blue chipek gyengén muzsikálnak, s az elmúlt hetek sztárját, a 4iG-t is beadták. Most mindenki Waberer’s-részvényt akar.
Amerika: a Meta és a Microsoft nyomasztja az indexeket
Közel 12 százalékot szánkázott a Meta, de a Microsoft is majd 3 százalékot csúszott a mai kereskedésben.
- Felemás számokat jelentett a Meta: miközben a negyedéves bevétel 26 százalékot ugrott, s először haladta meg az 50 milliárd dollárt, a 20,5 milliárd dolláros működési eredmény pedig 6 százalékkal felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiadások ennél is gyorsabb ütemű növekedése aggodalmat keltett. A vállalat ugyanis agresszíven növeli az MI-beruházásokat.
- Hasonló a helyzet a Microsoftnál: a vállalat negyedéves bevétele meghaladta az előrejelzéseket, és az Azure felhőüzletága 40 százalékkal bővült, de jelentősen nőttek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások.
A széles piacot leképező S&P 500 index háromnegyed százalékot esett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1 százalékot csúszott.
Pesti parkett: gyengén muzsikálnak a blue chipek
A BUX délelőtt még újabb
történelmi csúcsra futott 107 403 pontnál,
majd korrekció indult.
A nap sztárja a Waberer’s, amely 360 milliós forgalommal 5 százalékot pattant.
Az elmúlt hetekben sztárolt 4iG másfél milliárdos forgalommal bő 5 százalékot szánkázott. Ez annyiban nem meglepő, hogy erős hegymenetek után természetes a profitrealizálás.
A hazai blue chipek egyelőre gyengén muzsikálnak:
visszafogják a BUX indexet.
Délutánra kifulladt a forint
Tegnap még úgy tűnt, eleshet a 387,40-os támasz az euró-forint árfolyamában, mely egy Fibonacci-szint. Még ma délelőtt is volt egy nagyobb nekirugaszkodása a magyar devizának. Többször is 388,2 közelébe szúrt le a kurzus, ám délutánra kifulladt a forinterősödési hullám.
A kurzus ebéd után keményen visszatesztelte a korábban letört 388,50-os támaszt.
Rövid időre 389 fölé szúrt a jegyzés. Majd 388,5 közelébe süllyedt, s immár felülről feszegeti a technikai szintet a forint.
Felfelé tekintve a 30 napos mozgóátlag lehet a következő ellenállás 389,88-nál, majd meghatározó akadály az április óta tartó csökkenő trendvonal és az 50 napos mozgóátlag 391 közelében.