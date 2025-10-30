Itthon a Waberer’s a sztár, Amerikában meredek lejtőn a Meta

A mesterséges intelligencia (MI) költségei miatt aggódnak a tengerentúli befektetők. Itthon a blue chipek gyengén muzsikálnak, s az elmúlt hetek sztárját, a 4iG-t is beadták. Most mindenki Waberer’s-részvényt akar.

Tőzsdepalota Amerikában / Fotó: Zuma Press

Amerika: a Meta és a Microsoft nyomasztja az indexeket

Közel 12 százalékot szánkázott a Meta, de a Microsoft is majd 3 százalékot csúszott a mai kereskedésben.

Felemás számokat jelentett a Meta: miközben a negyedéves bevétel 26 százalékot ugrott, s először haladta meg az 50 milliárd dollárt, a 20,5 milliárd dolláros működési eredmény pedig 6 százalékkal felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiadások ennél is gyorsabb ütemű növekedése aggodalmat keltett. A vállalat ugyanis agresszíven növeli az MI-beruházásokat.

Hasonló a helyzet a Microsoftnál: a vállalat negyedéves bevétele meghaladta az előrejelzéseket, és az Azure felhőüzletága 40 százalékkal bővült, de jelentősen nőttek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások.

A széles piacot leképező S&P 500 index háromnegyed százalékot esett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite 1 százalékot csúszott.

Pesti parkett: gyengén muzsikálnak a blue chipek

A BUX délelőtt még újabb

történelmi csúcsra futott 107 403 pontnál,

majd korrekció indult.

A nap sztárja a Waberer’s, amely 360 milliós forgalommal 5 százalékot pattant.