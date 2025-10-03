Kicsúfolták az uniós szankciókat: ottfelejtette magát az oroszoknál az olasz luxuscég – zseniális magyarázattal állt elő

Elült a múlt héten kavart vihar, a Brunello Cucinelli luxuscég tőzsdei kurzusa is kezdi visszanyerni erejét azután, hogy az árfolyamesésre spekuláló Morpheus Research vádjai végül leperegtek róla. A shortoló társaság azt vetette a luxusminőségű kasmírtermékeiről világhírű olasz divatcég szemére, hogy nem hagyott fel oroszországi tevékenységével, és a készleteinek a kiárusításakor is tiltott praktikákat, túl nagy diszkontot alkalmaz.
Az állítások nyomán a Brunello Cucinelli milánói tőzsdén jegyzett árfolyama beszakadt, 21 százalékos zuhanás után 83,6 euróig zuhant. Az állítások első fele egyébként tételesen igaz, a Brunello Cucinelli ugyanis számos nyugati luxusipari céggel szemben nem hagyta még el az orosz piacot.
Igaz, az előkelő bevásárlóközpontokban lévő három szalonját régen bezárta, az ottani munkatársakat bízta meg a raktárkészlet kiárusításával, ami folyamatosan zajlik, immár három és fél éve. Hogy mekkora is ez a készlet, arról nem adtak információt, ahogy arról sem, hogy továbbra is exportálnak-e termékeket az orosz piacra.
Erre annyit reagáltak, hogy 2021 és 2024 között az Oroszországba exportált luxustermékeik értékben 52 százalékkal csökkentek. Hogy honnan és hova, azt nem közölték. Az orosz export nem tiltott ugyan, de szigorú keretek közé szorítják az uniós szankciók. Így csak a 300 eurós egyedi értéket meg nem haladó cikkek kivitele engedélyezett.
A Morpheus Researchnél azt is felvetették, hogy a Brunello Cucinelli mélyen áron alul küldi ki áruit az orosz piacra, de erre sem adtak meggyőző bizonyítékokat. A 300 eurós értékhatár a luxustermékek esetében egyébként általánosságban azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben ennek háromszorosát kérik majd el vásárlóktól.
A Brunello Cucinelli azt megerősítette, hogy Oroszország fontos piacának számított az Ukrajna elleni háború 2022. februári kirobbantásáig, az azt megelőző évben például bevétele 9,3 százaléka származott onnan.
Tavaly a teljes bevétel 2,4 százaléka, 30,6 millió volt az orosz piac hozzájárulása, azaz a „készletkisöprés” meglehetősen elhúzódó, de eredményes folyamat volt. A divatház szerdai közleménye szerint az idei első kilenc hónapban ez az arány már 1,4 százalékosra csökkent, s ezzel párhuzamosan az oroszországi leányvállalat létszáma is eróziónak indult.
A Brunello Cucinelli társ-vezérigazgatója,
Luca Lisandroni oroszországi tevékenységüket a csonkig égő gyertyához hasonlította, amely pislákol még, de egyszer csak kialszik.
A cég a Morpheus Research ellen várhatóan jogi lépéseket kezdeményez, miután lezárul a belső vizsgálatuk. Maga a Brunelo Cucinelli egyébként vélhetően rendesen termeli a profitot, és az orosz piac elvesztése (?) sem rengette meg, ez derül ki a szerdán publikált gyorsjelentéséből.
Az idei első háromnegyed évben 10,8 százalékkal, 1,019 milliárd euróra növelte forgalmát, ebből az
vette ki a részét. A cég ezúttal nyereségadatokat nem közölt, de az első fél év 16 százalékkal, 76,7 millió euróra gyarapodott tiszta profitja és a menedzsmentnek a folyó üzleti évre szóló várakozásainak mostani megerősítése is arra utal, hogy a nyereség csak növekedni tudott az elmúlt három hónapban is. A Brunello Cucinelli 10 százalékos bevételnövekedést vetített előre a 2025-ös évére, s a luxusipar nagyjaihoz hasonlóan a szupergazdagokra alapozza a jövőt.
