Nemesfémek szárnyalása: fókuszban a palládium és a platina

A palládium, amely az elmúlt években kissé háttérbe szorult, az utóbbi napokban látványosan visszakerült a figyelem középpontjába. Bár a nemesfém továbbra sem számít a lakossági befektetők kedvencének, az intézményi érdeklődés egyértelműen növekszik.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2025.10.15, 06:57

A nemesfémek piaca 2025 őszén olyan intenzív növekedési hullámon halad át, amelyhez hasonlót évtizedek óta nem tapasztaltunk. A gazdasági háttér komplex, de jól körülhatárolható: a világ jegybankjai egyre inkább monetáris lazítással reagálnak a gyengülő makrogazdasági mutatókra, miközben a globális államadósság és a magánszektor eladósodottsága történelmi csúcsokat dönt. Ebben a környezetben a befektetők egyre kevésbé bíznak a fiat valuták hosszú távú értékállóságában, és alternatív, kézzelfogható eszközök felé fordulnak – ennek pedig a nemesfémek a legnagyobb nyertesei.

Palladium, nemesfém,
A tőkepiac aktív szereplői a nemesfémek / Fotó: Science Photo Library via AFP

A szektor egészére jellemző pozitív hangulat jelenleg az arany árfolyamában tükröződik a leglátványosabban: az árfolyam közel 4200 dollár unciánkénti szinten jár, miközben az arany-ETF-ek nettó beáramlása elérte a 2021 óta mért legmagasabb szintet. A befektetők menekülőeszközként fordulnak az aranyhoz, az ezüsthöz, a platinához és a palládiumhoz is – az utóbbi két nyersanyagról jellemzően kevesebb szó esik, ezért az alábbiakban ezek helyzetét járjuk körbe.

Palládium: újra a figyelem középpontjában

A palládium, amely az elmúlt években kissé háttérbe szorult, az utóbbi napokban látványosan visszakerült a figyelem középpontjába. Az árfolyam az előző héten több mint 9 százalékkal emelkedett, illeszkedve a teljes nemesfémszektor emelkedő trendjéhez. Bár a palládium továbbra sem számít a lakossági befektetők kedvencének, az intézményi érdeklődés egyértelműen növekszik.

 

Az amerikai makrogazdasági adatok (szeptemberi PMI, Richmond Fed index) alulmúlták a várakozásokat, és a Federal Reserve több döntéshozója, köztük az alelnök Michelle Bowman is a munkaerőpiac romlásának kockázataira figyelmeztetett. A piac jelenleg legalább két újabb kamatcsökkentést áraz 2025 végéig, ami növeli a globális likviditást és a tőkekeresletet. Mindez kedvez a nemesfémeknek, különösen azoknak, amelyek ipari kereslettel is bírnak – ilyen a platina és a palládium.

A palládium esetében nem csupán a befektetői érdeklődés hajtja az árakat: a kínálati oldalról érkező bizonytalanságok tovább fűtik az emelkedést. Oroszország a világ palládiumtermelésének közel feléért felelős, és az ország ellen kilátásba helyezett újabb szankciók feszültséget keltenek a nyersanyagpiacokon. Bár egyelőre nincs konkrét intézkedés, a piac már árazza a potenciális kínálatszűkülést. Ha a geopolitikai korlátozások valóban életbe lépnek, az nem csupán árfolyam-emelkedést, hanem globális készlethiányt is eredményezhet.

A palládium likviditása eleve alacsonyabb, mint más nemesfémeké, ezért árfolyama érzékenyebb a kereslet-kínálati sokkokra. Ez a volatilitás rövid távon kockázatos, ugyanakkor jelentős hozamlehetőséget is kínál. Az ipari felhasználás – különösen az autóipari katalizátorok gyártása – továbbra is a legnagyobb keresleti tényező, így bármilyen kínálati zavar gyorsan beépül a teljes ellátási láncba.

Platina: az ékszerszektor élmezőnyében

A platina szintén erőteljesen emelkedik: az előző héten 4,3 százalékos pluszt mutatott, amit 

  • a kamatcsökkentési várakozások mellett 
  • a gyengülő dollár 
  • és az ipari kereslet élénkülése is támogatott. 

Az arany árfolyamának szárnyalása által keltett pozitív hangulat a teljes nemesfémszektorra kiterjed. A platinát az ékszerszektor is ismét felfedezte magának – különösen Ázsiában –, miután éveken keresztül háttérbe szorult az arany és a fehérarany mögött.

 

Indiában és Kínában az ékszerek iránti kereslet emelkedik, miközben a helyi befektetők egyre gyakrabban választanak nemesfémeket tőkepiaci alternatívaként. Ebben a környezetben a palládium és a platina is profitál a növekvő vásárlói aktivitásból, amely immár nemcsak ipari, hanem befektetési alapon is megjelenik.

A piaci szereplők jelenleg fokozódó feszültséggel figyelik, hogyan alakul a kereslet-kínálat dinamikája a következő hónapokban. A palládium esetében különösen fontos kérdés, hogy a gyártók képesek lesznek-e biztosítani az ellátási lánc stabilitását, vagy alternatív technológiákhoz és forrásokhoz kell nyúlniuk. Bár korábban felmerült a palládium helyettesítése más anyagokkal, ez technológiai, szabályozási és költségszempontból is jelentős kihívás – így egyelőre nem kínál azonnali megoldást.

Végszó: a tőkepiac aktív szereplői a nemesfémek

A nemesfémek, különösen a palládium és a platina, nem csupán menedéket nyújtanak a monetáris bizonytalanság idején, hanem aktív szereplőivé váltak a tőkepiaci mozgásoknak. Az előttünk álló hónapokban az árfolyamokat egyaránt befolyásolja majd a jegybanki politika, a geopolitikai fejlemények és az ipari kereslet alakulása. A befektetőknek érdemes figyelemmel kísérniük a volatilitást, mert bár a kockázatok jelentősek, a lehetőségek is azok.

