Lehet vágni a centit: jövő februárban hathavi fizetést oszt ki egyszerre a kormány 80 ezer magyar között – rengeteg pénzt fognak kapni

Hathavi juttatást kap jövő februárban minden hivatásos rendvédelmi dolgozó a fegyverpénznek köszönhetően – derül ki Rétvári Bencének, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának kedden, a Facebookon közzétett videójából.

A rendőrök, tűzoltók, börtönőrök és a TEK-esek kapják a fegyverpénzt / Fotó: Illyés Tibor

Ők kapják meg a fegyverpénzt

A politikus elárulta azt is, hogy a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók jogosultak a fegyverpénzre. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénzt.

Az államtitkár közléséből azt is megtudhattuk, hogy az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. Közlése szerint

a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira.

Rétvári Bence szerint ez a juttatás azért is fontos, mert erősíti a rendvédelmi pálya megbecsültségét, a hivatásosok nap mint nap kockázatot vállalnak azért, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezhesse magát.

Nem csak a rendvédelmi dolgozók bére növekszik

Hétfői parlamenti meghallgatásán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy 2010 óta a bruttó reálkeresetek 75 százalékot emelkedtek, 2022 elejéhez képest pedig a bruttó átlagkeresetek 2025 októberében 60 százalékos, 2026 decemberére pedig majd 73,5 százalékos emelkedést mutatnak.

A tárcavezető szerint 2022 januárjához képest a nettó reálkeresetek 2026 januárjában 15 százalékkal lesznek magasabbak, míg a reáljövedelmek terén 17 százalékos az emelkedés, ami a második legjobb az Európai Unióban. Nagy Márton azt is kiemelte, hogy a mediánkeresetek az átlagnál jobban emelkednek, mert az alacsonyabb keresetűek bére jobban nőtt az elmúlt időszakban.

A nemzetgazdasági miniszter kitért arra is, hogy korábban az egészségügyi, most a pedagógusbér-emelés húzza az átlagbér-emelkedést. 2026 januárjában folytatódik a pedagógusok, a vízügyi, kulturális és szociális ágazatokban, illetve a közigazgatásban dolgozók bérének emelése, februárban pedig jön a fegyverpénz.

Értem azt, hogy a szociális szférának 50 százalékos béremelés is dukált volna. Én örülnék a legjobban, ha adhatnék

– mondta Nagy Márton, aki a gazdaság állapotának függvényében további béremelésekre is ígéretet téve az ágazatban.