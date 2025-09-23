Újabb autógyártó gigász gördül be a tőzsde parkettjére - az Avatr fénysebességgel érkezik, olyat tud, amit nem sokan

Októberben nyújtja be a szükséges dokumentációt a részben a Huawei járműipari portfóliójába tartozó Avatr autógyártó a hongkongi tőzsde üzemeltetőjéhez és az illetékes szakhatósághoz – derült ki kínai sajtóértesülésekből. A bevezetés időpontjaként 2026 első félévét jelölték meg. A folyamatban a CICC and CITIC Securities befektetési társaságok segítik az Avatr-t.
Ez a cég a gyakorlatban a 163 éves múltra visszatekintő Changan állami tulajdonú autógyártó elektromos járműveket készítő üzletágát fedi, s a szektor feltörekvő vállalatai közé tartozik az egyre markánsabb modelljeivel és javuló értékesítési statisztikáival, az idén például havi átlagban mintegy tízezer villanyautót adott el.
Az Avatr terjeszkedéséhez szükséges források beszerzésének kézenfekvő módja a részvényeinek tőzsdei bevezetése, a vállalat a legutóbbi, tavaly decemberi tőkebevonási körben.
1,5 milliárd dollárt kalapozott össze a benne fantáziát látó befektetőktől,
megőrizve természetesen az állam tulajdonosi dominanciáját a hivatalos nevén Avatr Technology nevű Changan leányvállalatban. Az Avatr eredetileg a Nio és a Changan közös vállalataként jött létre 2018 júliusában. A Changan Nio néven alapított villanyautó-gyártót 2021 augusztusában keresztelték át Avatr-ra, akkor lépett színre náluk technológiai partnerként a Huawei, valamint akkumulátorbeszállítóként a Debrecenben megagyárat építő CATL.
Beszállásukkal párhuzamosan a Nio kiszorult a cégből, s így saját jövőjére tudott koncentrálni. Fennállása óta első nyereséges negyedévét várhatóan még 2025-ben produkáló Niónak nem volt szabad forrása ahhoz, hogy az Avatr boldogulásában finanszírozóként is részt vegyen.
Csen Zsuo, az Avatr elnöke szerint a tavaly decemberben bevont 1,5 milliárd dollár révén
felgyorsításához szereztek megfelelő fedezetet, amit csak erősít majd a hongkongi tőzsdeparkettről besöpörendő, vélhetően egymilliárd amerikai dollár.
A cég egyelőre a hazai piacára koncentrál, augusztusban 10 565 járművet értékesített, ez 185 százalékos éves növekedést és 5 százalékos havi forgalombővülést jelentett. Az idei első nyolc hónapban az Avatr modelljeiből összesen 79 711 járművet adtak el, 120 százalékkal többet az egy évvel korábbi időszakban kimutatottnál.
A kínai autószektor prominensei egyébként igen aktívak voltak az idén Hongkongban, az akkugyártó CATL 4,6 milliárd amerikai dollárt gyűjtött részvényeinek elsődleges kibocsátása (IPO) révén, míg az autó- és akkumulátor-gyártó BYD 5,6 milliárd dollárt szedett össze új részvények kibocsátásával.
Folyamatban van és a héten startol az Omoda és a Jaecoo márkáival már Magyarországon is jelen lévő Chery Automobile IPO-ja, a társaság részvényét a kínálati sáv tetején adták el az új részvényeseknek, ezzel 1,2 milliárd dolláros bevételhez segítve az állami többségű céget.
Távozó is van ám, a Dongfeng Motort privatizálják, ezért vonul ki, de utódjául a hongkongi tőzsdén hagyja a róla leválasztott, Voyah márkát gyártó leányát, ám ez nem jár új részvények kibocsátásával, csak a jegyzés megindításával.
Döntő fölényt hirdettek a kínaiak – egyre erősödik dominanciájuk a globális járműiparban
Ha nem is katonai parádéval, de egy sajtótájékoztatóval azért megünnepelték Kínában a negyvenmilliomodik új generációs autó értékesítését s azt, hogy immár tizedik éve uralják ebben a kategóriában a világpiacot. Idén 15,5 millió NEV-jármű értékesítését tervezik, százból már 48 kínai eladott autó elektromos vagy tölthető hibrid lesz.
