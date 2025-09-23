Újabb autógyártó gigász gördül be a tőzsde parkettjére - az Avatr fénysebességgel érkezik, olyat tud, amit nem sokan

Októberben nyújtja be a szükséges dokumentációt a részben a Huawei járműipari portfóliójába tartozó Avatr autógyártó a hongkongi tőzsde üzemeltetőjéhez és az illetékes szakhatósághoz – derült ki kínai sajtóértesülésekből. A bevezetés időpontjaként 2026 első félévét jelölték meg. A folyamatban a CICC and CITIC Securities befektetési társaságok segítik az Avatr-t.

Az autókiállításokon és a vásárlók körében is kedvező fogadtatásra talált az Avatr. Most a tőzsde következik / Fotó: AFP

Ez a cég a gyakorlatban a 163 éves múltra visszatekintő Changan állami tulajdonú autógyártó elektromos járműveket készítő üzletágát fedi, s a szektor feltörekvő vállalatai közé tartozik az egyre markánsabb modelljeivel és javuló értékesítési statisztikáival, az idén például havi átlagban mintegy tízezer villanyautót adott el.

A hongkongi tőzsde a következő állomás

Az Avatr terjeszkedéséhez szükséges források beszerzésének kézenfekvő módja a részvényeinek tőzsdei bevezetése, a vállalat a legutóbbi, tavaly decemberi tőkebevonási körben.

1,5 milliárd dollárt kalapozott össze a benne fantáziát látó befektetőktől,

megőrizve természetesen az állam tulajdonosi dominanciáját a hivatalos nevén Avatr Technology nevű Changan leányvállalatban. Az Avatr eredetileg a Nio és a Changan közös vállalataként jött létre 2018 júliusában. A Changan Nio néven alapított villanyautó-gyártót 2021 augusztusában keresztelték át Avatr-ra, akkor lépett színre náluk technológiai partnerként a Huawei, valamint akkumulátorbeszállítóként a Debrecenben megagyárat építő CATL.

Beszállásukkal párhuzamosan a Nio kiszorult a cégből, s így saját jövőjére tudott koncentrálni. Fennállása óta első nyereséges negyedévét várhatóan még 2025-ben produkáló Niónak nem volt szabad forrása ahhoz, hogy az Avatr boldogulásában finanszírozóként is részt vegyen.

Csen Zsuo, az Avatr elnöke szerint a tavaly decemberben bevont 1,5 milliárd dollár révén

a kutatás-fejlesztés,

a márkaépítés

és a nemzetközi terjeszkedés

felgyorsításához szereztek megfelelő fedezetet, amit csak erősít majd a hongkongi tőzsdeparkettről besöpörendő, vélhetően egymilliárd amerikai dollár.

A cég egyelőre a hazai piacára koncentrál, augusztusban 10 565 járművet értékesített, ez 185 százalékos éves növekedést és 5 százalékos havi forgalombővülést jelentett. Az idei első nyolc hónapban az Avatr modelljeiből összesen 79 711 járművet adtak el, 120 százalékkal többet az egy évvel korábbi időszakban kimutatottnál.