Újabb autógyártó gigász gördül be a tőzsde parkettjére - az Avatr fénysebességgel érkezik, olyat tud, amit nem sokan

A kínai autóipar szereplői meglehetősen erős tőkepiaci aktivitást mutatnak, most egy a Huawei és a CATL stratégiai partnerségével működő startup jelezte felvételi szándékát a börzére. Az állami hátterű Avatr jövőre érkezhet meg a hongkongi tőzsde parkettjére, ahol az idén a Chery, a CATL és a BYD is célba vette a lelkes befektetőket.
Kriván Bence
2025.09.23., 15:24

Októberben nyújtja be a szükséges dokumentációt a részben a Huawei járműipari portfóliójába tartozó Avatr autógyártó a hongkongi tőzsde üzemeltetőjéhez és az illetékes szakhatósághoz – derült ki kínai sajtóértesülésekből. A bevezetés időpontjaként 2026 első félévét jelölték meg. A folyamatban a CICC and CITIC Securities befektetési társaságok segítik az Avatr-t. 

tőzsde avatr changan
Az autókiállításokon és a vásárlók körében is kedvező fogadtatásra talált az Avatr. Most a tőzsde következik / Fotó: AFP

Ez a cég a gyakorlatban a 163 éves múltra visszatekintő Changan állami tulajdonú autógyártó elektromos járműveket készítő üzletágát fedi, s a szektor feltörekvő vállalatai közé tartozik az egyre markánsabb modelljeivel és javuló értékesítési statisztikáival, az idén például havi átlagban mintegy tízezer villanyautót adott el. 

A hongkongi tőzsde a következő állomás

Az Avatr terjeszkedéséhez szükséges források beszerzésének kézenfekvő módja a részvényeinek tőzsdei bevezetése, a vállalat a legutóbbi, tavaly decemberi tőkebevonási körben.

1,5 milliárd dollárt kalapozott össze a benne fantáziát látó befektetőktől, 

megőrizve természetesen az állam tulajdonosi dominanciáját a hivatalos nevén Avatr Technology nevű Changan leányvállalatban. Az Avatr eredetileg a Nio és a Changan közös vállalataként jött létre 2018 júliusában. A Changan Nio néven alapított villanyautó-gyártót 2021 augusztusában keresztelték át Avatr-ra, akkor lépett színre náluk technológiai partnerként a Huawei, valamint akkumulátorbeszállítóként a Debrecenben megagyárat építő CATL

Beszállásukkal párhuzamosan a Nio kiszorult a cégből, s így saját jövőjére tudott koncentrálni. Fennállása óta első nyereséges negyedévét várhatóan még 2025-ben produkáló Niónak nem volt szabad forrása ahhoz, hogy az Avatr boldogulásában finanszírozóként is részt vegyen.

Csen Zsuo, az Avatr elnöke szerint a tavaly decemberben bevont 1,5 milliárd dollár révén

  • a kutatás-fejlesztés,
  • a márkaépítés
  • és a nemzetközi terjeszkedés

felgyorsításához szereztek megfelelő fedezetet, amit csak erősít majd a hongkongi tőzsdeparkettről besöpörendő, vélhetően egymilliárd amerikai dollár. 
A cég egyelőre a hazai piacára koncentrál, augusztusban 10 565 járművet értékesített, ez 185 százalékos éves növekedést és 5 százalékos havi forgalombővülést jelentett. Az idei első nyolc hónapban az Avatr modelljeiből összesen 79 711 járművet adtak el, 120 százalékkal többet az egy évvel korábbi időszakban kimutatottnál.

A hongkongi tőzsde a kínai autóipar fellegvára

A kínai autószektor prominensei egyébként igen aktívak voltak az idén Hongkongban, az akkugyártó CATL 4,6 milliárd amerikai dollárt gyűjtött részvényeinek elsődleges kibocsátása (IPO) révén, míg az autó- és akkumulátor-gyártó BYD 5,6 milliárd dollárt szedett össze új részvények kibocsátásával. 

GERMANY-FRANKFURT-AUTOMECHANIKA-CHINESE EV MAKERS
A Huawei technológia és a CATL akkumulátor is közrejátszik az Avatr piaci sikereiben /  Fotó: Xinhua via AFP

Folyamatban van és a héten startol az Omoda és a Jaecoo márkáival már Magyarországon is jelen lévő Chery Automobile IPO-ja, a társaság részvényét a kínálati sáv tetején adták el az új részvényeseknek, ezzel 1,2 milliárd dolláros bevételhez segítve az állami többségű céget. 

Távozó is van ám, a Dongfeng Motort privatizálják, ezért vonul ki, de utódjául a hongkongi tőzsdén hagyja a róla leválasztott, Voyah márkát gyártó leányát, ám ez nem jár új részvények kibocsátásával, csak a jegyzés megindításával.

Döntő fölényt hirdettek a kínaiak – egyre erősödik dominanciájuk a globális járműiparban

Ha nem is katonai parádéval, de egy sajtótájékoztatóval azért megünnepelték Kínában a negyvenmilliomodik új generációs autó értékesítését s azt, hogy immár tizedik éve uralják ebben a kategóriában a világpiacot. Idén 15,5 millió NEV-jármű értékesítését tervezik, százból már 48 kínai eladott autó elektromos vagy tölthető hibrid lesz.


 

kínai autógyártás

Újabb autógyártó gigász gördül be a tőzsde parkettjére - az Avatr fénysebességgel érkezik, olyat tud, amit nem sokan

Az autóipar szereplői erős tőkepiaci aktivitást mutatnak.
Varga Mihály

Varga Mihály: az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik

Tovább csökkentette idei növekedési várakozását, míg az inflációs becslését emelte a szeptemberi inflációs jelentésében a jegybank. Varga szerint 0,6 százalékkal bővülhet a GDP, majd jövőre már 2,8 százalékkal.
helikopter

Félmeztelen őrült célzott rá Trump gépére, a pilóta elvakult – a „légi ütközés veszélye" is fennállt

Egy amerikai férfi elvakíthatta az elnöki helikopter pilótáját.

