Így segíti meg Donald Trump a barátait - elsöpri-e az ígéretet a kormányzati leállás?

Újabb sokk rázta meg szerdán Argentína pénzügyi piacait, mivel a befektetők egyre jobban aggódnak a Javier Milei elnöknek ígért amerikai mentőcsomag homályos részletei és a végrehajtás nehézségei miatt. Pedig Donald Trump pénzügyminisztere világosan beszélt.
A peso zuhanása miatt az argentin jegybank kedden és szerdán újra rengeteg dollárt volt kénytelen eladni az argentin deviza erősítése érdekében, ám mindhiába, a peso 6 százalékkal gyengült 2 nap alatt. Ezzel párhuzamosan Argentína 2035-ben lejáró dollár kötvényei is egyre kevesebbet érnek, jelenleg már 16,5 százalékos a hozamuk.
Eddig a pénzügyi mentőcsomag csak szavakban létezett, de semmi konkrétum nem történt
– magyarázta az eseményeket Gabriel Caamaño, a Buenos Aires-i Outlier tanácsadó cég közgazdásza.
A piac továbbra is aggódik az októberi argentin félidős választások és a kormány továbbra sem javuló megítélése miatt.
Milei szabadpiaci eszméket valló úgynevezett libertariánus kormánya egy állítólagos korrupciós botrány nyomán a szeptember eleji regionális választásokon váratlanul vereséget szenvedett, az eddigi hídfőállásának számító Buenos Airest is elveszítve. A pesó értékének zuhanása pedig arra kényszerítette a központi bankot, hogy szűkös dollártartalékait felhasználva védje az árfolyamot.
A piacok attól tartottak, hogy Milei erőfeszítése a peso árfolyamának rögzített sávon belüli tartására kudarcra van ítélve, és október 26-án kegyetlenül nehéz közbenső parlamenti választásokra kell számítania.
A múlt héten aztán az argentin piacot Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyugtatta meg, mikor az X-en kiposztolta, hogy
hogy Javier Milei elnöknek pénzügyi támogatást nyújtson.
A cél az, hogy Argentína visszanyerje a befektetői bizalmat és ki tudja védeni a peso elleni támadásokat, a megállapodás feltételeiről még folynak a tárgyalások
– tette hozzá Bessent.
A Fox Newsnak adott interjújában pedig nyíltan arról beszélt, hogy
a finanszírozás célja Milei megsegítése a jövő hónapban esedékes kulcsfontosságú félidős választások előtt. Egy ideológiai szövetségest támogatnának egy olyan régióban, azaz Dél-Amerikában, ahol Donald Trump elnöknek kevés barátja van hatalmon.
A jegybanki swapkeret egy olyan megállapodás, amelyben az egyik jegybank kölcsönadja a saját devizáját egy másik jegybanknak, amely ezt követően a hazai kereskedelmi bankjait és pénzügyi intézményeit látja el a devizával.
Nem hiszem, hogy a piac elvesztette volna benne a bizalmát
– folytatta Bessent.
Ha a piaci befektetők a visszapillantó tükörbe néznek, évtizedek, sőt egy évszázad bűn rossz argentin pénzügyi politikáját láthatják.
Az elmúlt hetekben egyébként az argentin országgyűlésben gyengült Milei pozíciója, a képviselők egyre-másra követelik, hogy ne vétózza meg a büdzsé különböző kiadásait, amivel a libertariánusok eddigi legnagyobb eredményének tekintett kiegyensúlyozott költségvetést is veszélyeztetik.
A swapkeret és a kötvényvásárlás mellett Bessent szerint az Egyesült Államok készenléti hitelt is nyújthat Argentínának a pénzügyminisztérium devizastabilizációs alapjából.
Bessent bejelentése után erősödött a pesó, és megugrott a dollárkötvények árfolyama is, majdnem teljesen korrigálva a szeptember 7-i választási kudarc óta elszenvedett árfolyamveszteséget. Az argentin S&P Merval részvényindex 1,5%-kal emelkedett.
Úgy tűnt, hogy az argentin jegybank is végre fellélegezhet és újraépítheti kimerült devizatartalékait, miután a múlt héten több mint 1 milliárd dollárt költöttek rá, hogy a pesót a kereskedési sávon belül tartsák.
A hét közepén azonban újra feléledt a hisztéria, aminek lecsillapítására az argentin kormány bejelentette, hogy Milei október 14-én találkozik Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban.
Az amerikai pénzügyminisztérium azonban ezen a héten a kormányzati leállással van elfoglalva, és senki sem tud nyilatkozni, hogy az argentin mentőcsomag részletei mikor lesznek nyilvánosak.
Milei maga keddi interjújában pedig azzal próbálta megnyugtatni a befektetőket, hogy Argentína már fedezte 2026-os finanszírozási igényeit, és megerősítette, hogy az ország részesülhet a Bessent által említett három támogatási mechanizmusban.
Ernesto Revilla, a Citigroup latin-amerikai vezető közgazdásza szerint a piac szkeptikusan áll Bessent ígéreteihez.
Kétségek vannak, hogy mennyi pénze van az árfolyamstabilizációs alapnak... kétségek vannak a feltételekkel, valamint azzal kapcsolatban is, hogy bármely – jelen esetben - amerikai adósság elsőbbséget élvezhet-e más adósságokkal szemben.
Elemzők szerint az is problémás lehet, hogy Kína már nyújtott egy 18 milliárd dolláros swapkeretet Argentínának, amelyből 5 milliárd dollárt már fel is használtak. Ezért nem valószínű, hogy az Egyesült Államok belemenne a Bessent által javasolt 20 milliárd dolláros swapkeretbe anélkül, hogy Argentína feladná a kínai hitelkeretet.
Közben kiderült, hogy jelentős ellentábora van az Egyesült Államokban az argentin mentőcsomagnak. Bessent támogatási ígéretét közvetlenül megelőzően ugyanis Milei adómentességet biztosított az argentin szójatermelőknek, hogy hazavigyék exportból származó dollárjaikat. A lépés néhány nap alatt körülbelül 7 milliárd dollárt hozott Argentínának, de egyszersmind felhergelte a versenyhátrányba került amerikai szójabab-exportőröket.
A Financial Times szerint az amerikai alap a szóban forgó 20 milliárd dollárnyi likvid eszközzel biztosan rendelkezik, de a lap figyelmeztet, hogy Argentína áprilisban kapta meg a legutóbbi, 20 milliárd dolláros IMF-mentőcsomagját is, valamint a multilaterális hitelezők is ígéretet tettek, hogy felgyorsítják 12 milliárd dolláros hitelük folyósítását. Az IMF adatai szerint az ország egyébként körülbelül 290 milliárd dollárral tartozik külföldi hitelezőinek.
Amilcar Collante, a La Plata-i Nemzeti Egyetem közgazdásza megjegyezte a brit lapnak, hogy az argentin jegybank a múlt héten körülbelül 2,2 milliárd dollárt vásárolt devizatartalékai megerősítésére.
Ezzel a munícióval most néhány napig nyugton maradhat a devizapiac
– mondta.
De mindenki számolgat, és azt kérdezi magától, hogy eljutunk-e október 26-ig anélkül, hogy újra tesztelnék az árfolyamsáv alsó határát.
Amerikai oldalról pedig az a kérdés merül fel, hogy Donald Trump kitart-e választási ígérete mellett, hogy szakít a külföldi országok segélyezésével, vagy kivételesen megsegíti barátját és ideológiai szövetségesét.
