Így segíti meg Donald Trump a barátait - elsöpri-e az ígéretet a kormányzati leállás?

Újabb sokk rázta meg szerdán Argentína pénzügyi piacait, mivel a befektetők egyre jobban aggódnak a Javier Milei elnöknek ígért amerikai mentőcsomag homályos részletei és a végrehajtás nehézségei miatt. Pedig Donald Trump pénzügyminisztere világosan beszélt.

A múlt héten az ENSZ közgyűlés apropóján is találkozott Milei Trumppal / Fotó: AFP

Argentin válság újratöltve

A peso zuhanása miatt az argentin jegybank kedden és szerdán újra rengeteg dollárt volt kénytelen eladni az argentin deviza erősítése érdekében, ám mindhiába, a peso 6 százalékkal gyengült 2 nap alatt. Ezzel párhuzamosan Argentína 2035-ben lejáró dollár kötvényei is egyre kevesebbet érnek, jelenleg már 16,5 százalékos a hozamuk.

Eddig a pénzügyi mentőcsomag csak szavakban létezett, de semmi konkrétum nem történt

– magyarázta az eseményeket Gabriel Caamaño, a Buenos Aires-i Outlier tanácsadó cég közgazdásza.

A piac továbbra is aggódik az októberi argentin félidős választások és a kormány továbbra sem javuló megítélése miatt.

Milei szabadpiaci eszméket valló úgynevezett libertariánus kormánya egy állítólagos korrupciós botrány nyomán a szeptember eleji regionális választásokon váratlanul vereséget szenvedett, az eddigi hídfőállásának számító Buenos Airest is elveszítve. A pesó értékének zuhanása pedig arra kényszerítette a központi bankot, hogy szűkös dollártartalékait felhasználva védje az árfolyamot.

A piacok attól tartottak, hogy Milei erőfeszítése a peso árfolyamának rögzített sávon belüli tartására kudarcra van ítélve, és október 26-án kegyetlenül nehéz közbenső parlamenti választásokra kell számítania.

Donald Trumpék segítséget ígértek

A múlt héten aztán az argentin piacot Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyugtatta meg, mikor az X-en kiposztolta, hogy

az Egyesült Államok 20 milliárd dolláros swapkeretet nyit Argentínának,

és kész az ország kötvényeit is vásárolni,

hogy Javier Milei elnöknek pénzügyi támogatást nyújtson.

A cél az, hogy Argentína visszanyerje a befektetői bizalmat és ki tudja védeni a peso elleni támadásokat, a megállapodás feltételeiről még folynak a tárgyalások

– tette hozzá Bessent.