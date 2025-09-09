Felpörgette a GDP-t, letolta az inflációt – a korrupciós botrány így is betett a láncfűrészesnek, de nem áll le

Veszélybe került Javier Milei argentin elnök fiskális megszorító politikája, miután a pártja csúfos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Az elnök így kénytelen lesz politikai szövetségeseket találni, ami nem könnyű, mert a választók éppen az ő terveit utasították el az urnáknál.

Javier Milei pártja nagy vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választáson / Fotó: AFP

Az országot korábban kormányzó balközép peronisták a szavazatok 47 százalékát szerezték meg, míg Milei La Libertad Avanza pártja messze lemaradt 33 százalékkal. Az eredmény csalódást okozott a befektetőknek, akik előre számítottak arra, hogy egy 5 százalékpontnál nagyobb vereség eladási hullámot vált ki az ország eszközeiben.

Az argentin dollárkötvények azonnal zuhanni is kezdtek, pedig már az elmúlt hónapban is a feltörekvő piacok legrosszabbul teljesítő eszközei voltak: a Bloomberg index szerint 5,5 százalékos veszteséget könyveltek el, míg a többiek átlagosan 2 százalékos nyereséget értek el.

Az emberek elégedetlenek / AFP

A Reuters tudósítása szerint

a peso hétfőn 5,6 százalékot gyengült a dollárhoz képest,

a helyi tőzsdeindex (MERV) 13, az amerikai tőzsdéken kereskedett argentin részvények indexe (BKAR) pedig 18 százalékot vesztett az értékéből.

Eleve kicsik voltak Javier Milei esélyei

Buenos Aires tartomány fontos, mert ott él a választókorú népesség majdnem 40 százaléka, de mindig is a peronizmus bástyája volt, így eleve csekélyek voltak Milei esélyei. Az eredmény azonban az országos hangulat fokmérője is a jövő hónapban rendezendő időközi választások előtt, és nem sok jót ígér.

Ezzel Milei is tisztában van, mert azonnal elismerte, hogy politikai hibákat követett el, és „mélységes önkritikát” ígért az októberi választás előtt, amelyet sokan népszavazásnak tartanak a libertárius, magát anarchokapitalistának tartó államfő politikájáról. Ugyanakkor azt is megerősítette, hogy folytatja a megkezdett reformokat.

Az elnök nővérének és kabinetfőnökének, Karina Mileinek a korrupciós botránya sem segített / Fotó: AFP

Milei a hivatalba lépése óta sokat tett az argentin gazdaság felpörgetéséért, a GDP az év első három hónapjában már az egymást követő második negyedévben bővült, ezúttal 5,8 százalékkal. Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdaságának növekedését a magánfogyasztás és a befektetések hajtják.