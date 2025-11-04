Korrekcióban sem fékez a hadiipar - regionális gyártóhelynek vizionálják a Rábát

Már a mai kereskedés első két órájában 200 milliós forgalommal tépték az újra négyezer forint fölé lendült Rábát. A háttérben az európai hadiipari rali húzódhat, melyet nem könnyű a pesti parketten leképezni. Pláne, hogy az alternatíva 4iG részvénye egy év alatt közel hatszorosára emelkedett, míg a Rába hosszú éveket töltött mélyalvásban, s „csak” a bő háromszorosnál tart hasonló időtávon. Nem is szólva a múlt heti 30 százalékos leolvadásról. Vagyis most jobb beszállási pozíciókat kínálhat.

Óriási lehetőség az európai hadiipari rali / Fotó: Kallus György

Blue chipnyi forgalommal forog a Rába

Pénteken szétszakadt a Rába, miután bezárult a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el a szűkmarkú 1789 forintos árat. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Az árfolyam 4500 forintról 3200 forintig zuhant. Hétfőn reggel azonban kiderült, van még tartalék a hazai hadiipari raliban: harmadik legforgalmasabb papírként pattant újra négyezer fölé a Rába. Jól láthatóan, fellélegzett a piac, mégis

jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál.

Ma az általános korrekcióban is emelkedni tudott a Rába: a négyezer forint feletti szinteken is van lendülete a kurzusnak, ismét blue chipnyi forgalommal forog a Rába.