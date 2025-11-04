Deviza
Korrekcióban sem fékez a hadiipar - regionális gyártóhelynek vizionálják a Rábát

Nem az a kérdés, hogy mit mutat egy részvény a jó napokon, hanem hogy miként muzsikál, amikor szenved a piac. Ma általános korrekcióban is menetel a Rába. Nem csak alkalmas a hadiipari rali leképezésére, de sokéves alvó papírkodás után valószínűleg még olcsó is, hiszen a CSG–4iG párosa a regionális gyártóhelyek közé emelheti. Miközben Európában hidegháborús szelek dagasztják a szektor vitorláit.
Faragó József
2025.11.04, 12:15
Frissítve: 2025.11.04, 12:48

Már a mai kereskedés első két órájában 200 milliós forgalommal tépték az újra négyezer forint fölé lendült Rábát. A háttérben az európai hadiipari rali húzódhat, melyet nem könnyű a pesti parketten leképezni. Pláne, hogy az alternatíva 4iG részvénye egy év alatt közel hatszorosára emelkedett, míg a Rába hosszú éveket töltött mélyalvásban, s „csak” a bő háromszorosnál tart hasonló időtávon. Nem is szólva a múlt heti 30 százalékos leolvadásról. Vagyis most jobb beszállási pozíciókat kínálhat.

hadiipari rali
Óriási lehetőség az európai hadiipari rali / Fotó: Kallus György

Blue chipnyi forgalommal forog a Rába

Pénteken szétszakadt a Rába, miután bezárult a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el a szűkmarkú 1789 forintos árat. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Az árfolyam 4500 forintról 3200 forintig zuhant. Hétfőn reggel azonban kiderült, van még tartalék a hazai hadiipari raliban: harmadik legforgalmasabb papírként pattant újra négyezer fölé a Rába. Jól láthatóan, fellélegzett a piac, mégis

 jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál. 

Ma az általános korrekcióban is emelkedni tudott a Rába: a négyezer forint feletti szinteken is van lendülete a kurzusnak, ismét blue chipnyi forgalommal forog a Rába. 

Nem fékez a hazai hadiipari rali

Hétvégén újabb hírek erősítették a hadiipari spekulációkat, ami a Rába kisbefektetői fórumán is végighullámzott. 

A német Rheinmetall után jelentős kapacitásokat hoz Magyarországra a svájci Saltech is.

A svájci Tages-Anzeiger portál beszámolója szerint ugyanis a cseh Colt CZ csoport, amelyhez a Saltech is tartozik, megerősítette, hogy a 12,7 milliméteres töltények gyártása a jövőben már nem Dänikenben, hanem Magyarországon történik. 

Mindez az európai védelmi szektor trendjébe illeszkedik: 

körbetelepítették Oroszországot hadiüzemekkel az elmúlt években.

Most a lőszergyártás van soron, mely kritikusan szűk keresztmetszet az Európai Unióban. Bulgáriában és Romániában eurómilliárdokat költ uniós források felhasználásával a német védelmi óriás. De Litvániában és Lengyelországban is lőszergyárakat építenek. A Rheinmetall árfolyama egy év alatt 270 százalékot hízott.

Pesti parkett: jobb tipp a Rába?

A Rába is profitálhat a hadiipar fellendüléséből, emellett 

a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

A kisbefektetői fórumon már azt vizionálják, hogy az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális gyártóhellyé fejleszti. Ezért az árazásban még bőven lehet potenciál. Vagyis, a Rába akár a 4iG-nál is jobb vétel lehet a védelmi szektorban. 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy mióta napvilágot látott, hogy a 4iG projektvállalata tőzsdén kívüli ügyletben szerez 74 százalékos tulajdoni részt a Rábában, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. Ilyenkor nyilvános ajánlatot tesznek a maradék részvényekre. Az ajánlat nem lehet alacsonyabb, mint a korábbi vételi ajánlat során alkalmazott ellenérték vagy a társaság egy részvényre jutó sajáttőke-értékei közül a magasabb. A kiszorítást gyakran tőzsdei kivezetés követi. 

Továbbra sem zárható ki, hogy a nyilvános vételi ajánlat kudarca után a 4iG a piacon is vásárol még Rába-részvényeket. Ez a várakozás is támasztja a kurzust.

 

