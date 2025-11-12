Befektetés: robbantak a hozamok, elképesztő csúcsnak örülhet, aki ide tette a pénzét
Halmozza a rekordokat ősszel a világszerte egyre nagyobb teret hódító befektetés. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) amerikai piaca új csúcsra futott októberben, miközben a befektetők soha nem látott összeget fektettek be a jól diverzifikált és jellemzően alacsony költségű eszközökbe.
Az amerikai kibocsátású ETF-ek összvagyona 3,2 százalékkal, 13,07 ezermilliárd dollárra nőtt októberben, amivel ismét csúcsot döntött a tőzsdei kitettséget adó eszközosztály a FactSet legfrissebb adatai alapján.
Dől a pénz, szállítja is rendesen a hozamokat a népszerű befektetés
A 403 milliárd dolláros bővüléshez kedvező volt a piaci környezet, a hozamok 233,5 milliárd dollárral gyarapították az ETF-tulajdonosokat. A megtakarítók is kitettek magukért, a hónap során ugyanis rekordot jelentő, 169,5 milliárd dollár értékben fektettek be ilyen eszközökbe.
A szeptemberi értékesítést ötödével meghaladó tőkebeáramlás
- java része ezúttal is a részvény ETF-ekbe érkezett, melyekből 102,8 milliárd dollárnyit táraztak be, 20 százalékkal többet, mint szeptemberben.
- A kötvényes termékek értékesítése eközben 29 százalékkal, 51,9 milliárd dollárra ugrott havi alapon,
- a pénzpiaci ETF-ek iránti kereslet pedig 44 százalékkal, 6,9 milliárd dollárra nőtt.
- Az árupiaci eszközökbe áramló friss megtakarítások 47 százalékkal, 5,9 milliárd dollárra estek vissza,
- az alternatív ETF-ek pedig a szeptemberinél 41 százalékkal kevesebb friss megtakarítást, 308 millió dollárt tudtak felszívni.
A vállalati szektorok közül az egészségügy, a közműcégek és a technológia kapta a legnagyobb figyelmet – és friss tőkét – a befektetőktől, míg a legtöbb befektetést az energiacégek, az alapcikkeket gyártók és a kommunikációs szektor ETF-jeiből váltották vissza.
Az idei első 10 hónap során ezzel már 1110 milliárd dollár érkezett a tengerentúli ETF-ekbe.
Gomba módra szaporodik az ETF-kínálat
Az óriási keresletre a befektetési szolgáltatók a kínálat dinamikus bővítésével reagálnak. Az előző hónapban minden eddiginél több, 137 új ETF-et indítottak útjára, 19 százalékkal többet, mint szeptemberben.
Az októberben debütáló új alapok túlnyomó többsége, 95 termék részvényalapú volt, kötvény-ETF-ből pedig 12 újat hoztak létre. A kripto-ETF-ek felfutása is tapasztalható, múlt hónapban 15 ilyen kitettséget adó eszköz jelent meg a tengerentúlon.
A termékpaletta idei bővülése ezzel már most bőven felülmúlja a 2024-es ütemet, október végéig ugyanis 918 új ETF jelent meg a piacon, 25 százalékkal több, mint a tavalyi év egészében.