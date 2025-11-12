Deviza
Brad Pitt jól megtolta a De' Longhi szekerét, tarolnak az olasz presszógépek

A magyar vásárlók aktivitásának és Brad Pittnek is köszönhetően kiemelkedő eredményekről számolt be a kávégép-piac éllovasa. Az olasz De' Longhi csoport az amerikai vámokkal is szembe ment, s megerősítette piacvezető helyét prémium kategóriás presszógépek piacán. A háztartásigép-gyártó csoport javított idei bevételi és profitvárakozásán is.
Kriván Bence
2025.11.12, 14:36

Kilőtt a De' Longhi árfolyama a vállalat minden várakozást felülmúló tőzsdei gyorsjelentésére, az olasz háztartásigép-gyártó milánói tőzsdén jegyzett részvénye 8 százalékkal drágult a délelőtti kereskedésben. Az optimista hangulatot csak fokozta, hogy a társaság az idén más másodszor javított éves kilátásain, s a korábban 6-8 százalék közé várt forgalombővülést a 7,5-8,5 százalékos sávba emelte. 

De' Longhi
A De' Longhi a prémium kategóriára fókuszál, de az egyszerű háztartások számára is bő kínálattal rendelkezik /Fotó: AFP

A bevétel növekedésénél is jobban érdekli a befektetőket a nyereség várható alakulása, ezen a soron is felfelé korrigált a De' Longhi: az adózás előtti nyereséget az eddigi 590-610 millió eurós tartományból a 610-620 milliósba várják innentől. Az öt márkacsaládból álló, azaz

  • a De' Longhi,
  • a Braun,
  • az Ariete
  • a Kenwood
  • és a Nutribullet

brandeket tartalmazó portfóliót kezelő vállalatcsoport szerdán tette közzé az első kilenc hónapról szóló gyorsjelentését . Ebben a periódusban a De' Longhi 2,461 milliárd eurós bevételt ért el, ami 10,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A tiszta profit 206,4 millió euró volt, ez 8,4 százalékos pluszt jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. 

A magyar piacon is előretört a De' Longhi

A jelentésben külön kiemelik Magyarországot, amely Szlovákiával, Csehországgal, Spanyolországgal és Portugáliával egyetemben kiugró, 14-16 százalékkal magasabb forgalmat jelzett az idei első kilenc hónapról.

A bevételek 65 százaléka a kávégépek eladásából származott, e téren a cég folytatja a prémium-kategória felé történő elmozdulását. Az amerikai vámszigorítások nem gyakoroltak jelentős nyomást a bevételre, a cég ugyanis elsősorban Európára fókuszál, forgalmának 60 százalékát itt bonyolítja. 

Az amerikai kontinens 18,4 százalékkal járult hozzá a bevételekhez, míg Ázsia 15 százalékot tett be a közösbe. Amerikában a harmadik negyedév is növekedést hozott, itt 2,1 százalékos pluszt regisztráltak, s a gyorsjelentés egyébként nem tartalmaz sommás megjegyzéseket a vámok hatásával kapcsolatban. 

A devizahatásokra, a dollár gyengülésére viszont erősen panaszkodtak, a harmadik negyedévben a növekedés 11,5 százalékos lett volna, de a kedvezőtlen devizahatások ezt 8,9 százalékosra redukálták. Kiemelték az új szerzemény, a kávégép-portfólió királyaként tisztelt csúcsminőségű La Marzocco hozzájárulását a csoport bevételeihez. 

Brad Pitt márkanagykövetként és reklámarcként is bevált 

A prémium-kategóriás presszógépek 343 millió eurós forgalmat generáltak a január-szeptember időszakban, ez 48 százalékos bővülést takar. A Bambi fivérek által 1927-ben alapított La Marzoccóban 61 százalékos részesedése van a De' Longhinak, ennek ellenére a cég megőrizte identitását és függetlenségét. 

A De' Longhi tavaly januárban 374 millió euróért növelte 60 százalék fölé a korábban megszerzett kisebbségi részesedését. Itt jegyezzük meg, hogy a Nespresso néven forgalmazott kávégépeket is a De' Longhi gyártja a Nestlével közös vállalata révén.

Brad Pitt fait la promotion de la nouvelle machine à café De'Longhi
Fent egy barista, itt már Brad Pitt nyomja meg a gombot a presszógépen  / Fotó: JLPPA / Bestimage

Fabio De' Longhi vezérigazgató is a kávégép-szegmens teljesítményét emelte ki, s mind jelezte, nagyot szóltak a két Oscar-díjas művész, azaz Taika Waititi rendező és Brad Pitt színész, a De' Longhi márkanagykövete közreműködésével készített globális reklámkampányok.

Hozzátette, hogy a La Marzocco és a szintén hozzájuk tartozó svájci Eversys révén megszilárdították vezető helyüket a kávégépek prémium-kategóriájában. A "közönséges" vásárlókra is ugyanúgy számítanak, a fiatalok megnyeréséhez pedig Londonban alakítanak ki egy közösségi médiás hubot.

