Brad Pitt jól megtolta a De' Longhi szekerét, tarolnak az olasz presszógépek

Kilőtt a De' Longhi árfolyama a vállalat minden várakozást felülmúló tőzsdei gyorsjelentésére, az olasz háztartásigép-gyártó milánói tőzsdén jegyzett részvénye 8 százalékkal drágult a délelőtti kereskedésben. Az optimista hangulatot csak fokozta, hogy a társaság az idén más másodszor javított éves kilátásain, s a korábban 6-8 százalék közé várt forgalombővülést a 7,5-8,5 százalékos sávba emelte.

A De' Longhi a prémium kategóriára fókuszál, de az egyszerű háztartások számára is bő kínálattal rendelkezik /Fotó: AFP

A bevétel növekedésénél is jobban érdekli a befektetőket a nyereség várható alakulása, ezen a soron is felfelé korrigált a De' Longhi: az adózás előtti nyereséget az eddigi 590-610 millió eurós tartományból a 610-620 milliósba várják innentől. Az öt márkacsaládból álló, azaz

a De' Longhi,

a Braun,

az Ariete

a Kenwood

és a Nutribullet

brandeket tartalmazó portfóliót kezelő vállalatcsoport szerdán tette közzé az első kilenc hónapról szóló gyorsjelentését . Ebben a periódusban a De' Longhi 2,461 milliárd eurós bevételt ért el, ami 10,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A tiszta profit 206,4 millió euró volt, ez 8,4 százalékos pluszt jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva.

A magyar piacon is előretört a De' Longhi

A jelentésben külön kiemelik Magyarországot, amely Szlovákiával, Csehországgal, Spanyolországgal és Portugáliával egyetemben kiugró, 14-16 százalékkal magasabb forgalmat jelzett az idei első kilenc hónapról.

A bevételek 65 százaléka a kávégépek eladásából származott, e téren a cég folytatja a prémium-kategória felé történő elmozdulását. Az amerikai vámszigorítások nem gyakoroltak jelentős nyomást a bevételre, a cég ugyanis elsősorban Európára fókuszál, forgalmának 60 százalékát itt bonyolítja.

Az amerikai kontinens 18,4 százalékkal járult hozzá a bevételekhez, míg Ázsia 15 százalékot tett be a közösbe. Amerikában a harmadik negyedév is növekedést hozott, itt 2,1 százalékos pluszt regisztráltak, s a gyorsjelentés egyébként nem tartalmaz sommás megjegyzéseket a vámok hatásával kapcsolatban.

A devizahatásokra, a dollár gyengülésére viszont erősen panaszkodtak, a harmadik negyedévben a növekedés 11,5 százalékos lett volna, de a kedvezőtlen devizahatások ezt 8,9 százalékosra redukálták. Kiemelték az új szerzemény, a kávégép-portfólió királyaként tisztelt csúcsminőségű La Marzocco hozzájárulását a csoport bevételeihez.