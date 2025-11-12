Elfogyott a forint lendülete, az euró és a dollár ellenében is csúszik a magyar deviza

A forint árfolyamát az idén az MNB által stabilan és magasan tartott alapkamat támogatja a legnagyobb mértékben, ez ugyanis nemcsak a régióban, de az egész világon szinte egyedülálló carry befektetési lehetőséget biztosít a nemzetközi befektetők számára, hiszen az alacsonyabb kamatok mellett felvett devizatöbbletüket magas kamatozású magyar eszközökbe tudják beforgatni, a kettő különbözetét pedig profitként zsebre is tehetik.

Ez a vonzerő magasan tartja a keresletet a forint iránt, ami erősíti az árfolyamot, így többéves csúcsokra tolja a forintot mindkét fontosabb fronton. A forint egyébként ennek köszönhetően az idén egyenesen a világ egyik legjobban teljesítő devizájának tekinthető – igaz, mindehhez a dollár átfogó gyengélkedésére is szükség van.