Már a kamatcsökkentés sem segít az amerikai lakáspiacon

Az amerikai újlakás-piacon már az sem elég vonzó a vásárlóknak, ha 4 százalékos kamattal, a Fed alapkamat jelenlegi szintjén kínálnak jelzáloghiteleket. A megépült, de eladatlan új lakások száma immár a 2009-es szintre emelkedett. Sokan a jelzálogpiaci válságot emlegetik. És már a kamatcsökkentéstől sem várnak fellendülést.

Önmagában mit sem ér a kamatcsökkentés / Fotó: Anthony Behar / Sipa USA via Reuters

Válságos időket idéznek a mély diszkontok

Minden hetedik amerikai új lakás építtetője a D. R. Horton, mely saját finanszírozási üzletággal rendelkezik. Most 3,99 százalékos jelzáloghitelt kínál a vásárlóknak. Ráadásul, az elmúlt 12 hónapban 3 százalékkal csökkentették az átlagos eladási árat, s jövőre további diszkontot terveznek.

Amerika második legnagyobb építője, a Lennar, támogatott jelzáloghitelekkel és árcsökkentésekkel csalogatja a vásárlókat. A kombináció együttesen 14,3 százalékos diszkontot jelent. Utoljára a globális pénzügyi válság idején kínáltak ekkora kedvezményt a lakásvásárlóknak.

Az új lakások értékesítése körülbelül ötöde az amerikai lakáspiacnak, vagyis nem ad teljes helyzetképet.

2009 óta nem volt ennyi eladatlan új lakás

Aláássák a piacot a szigorodó vízumszabályok

Jelentős területi eltéréseket lehet tapasztalni. Nincs különösebb gond a Közép-Nyugaton, de igen nagy túlkínálat alakult ki Texasban és Floridában, ahol a lazább építési előírások és az erőteljes népességnövekedés lakásépítési boomot okozott.

Dél-Kaliforniában az egy épületfejlesztésre jutó befejezett, de eladatlan új lakások átlagos száma öt, ami kétszerese a tavalyi mutatónak

– olvasható a John Burns Research & Consulting elemzésében.

Az új lakások eladása több okból is nehéz Kaliforniában:

Telítettek az ingatlanpiaci viszonteladók készletei.

Szigorodó vízumszabályok miatt a tengerentúli munkavállalók óvakodnak attól, hogy nagy összegeket költsenek lakásra.

Beszűkült a kaliforniai munkaerőpiac, különösen a jól fizetett pozíciók esetében.

Míg Washingtonban az új lakások eladatlan készlete 130 százalékkal emelkedett egy év alatt. A lakásépítők szerint

a kormányzati leállás és a szövetségi munkahelyek leépítése még óvatosabbá teszi a vásárlókat

és zsugorítja a lakáskeresletet.