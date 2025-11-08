Már a kamatcsökkentés sem segít az amerikai lakáspiacon
Az amerikai újlakás-piacon már az sem elég vonzó a vásárlóknak, ha 4 százalékos kamattal, a Fed alapkamat jelenlegi szintjén kínálnak jelzáloghiteleket. A megépült, de eladatlan új lakások száma immár a 2009-es szintre emelkedett. Sokan a jelzálogpiaci válságot emlegetik. És már a kamatcsökkentéstől sem várnak fellendülést.
Válságos időket idéznek a mély diszkontok
Minden hetedik amerikai új lakás építtetője a D. R. Horton, mely saját finanszírozási üzletággal rendelkezik. Most 3,99 százalékos jelzáloghitelt kínál a vásárlóknak. Ráadásul, az elmúlt 12 hónapban 3 százalékkal csökkentették az átlagos eladási árat, s jövőre további diszkontot terveznek.
Amerika második legnagyobb építője, a Lennar, támogatott jelzáloghitelekkel és árcsökkentésekkel csalogatja a vásárlókat. A kombináció együttesen 14,3 százalékos diszkontot jelent. Utoljára a globális pénzügyi válság idején kínáltak ekkora kedvezményt a lakásvásárlóknak.
Az új lakások értékesítése körülbelül ötöde az amerikai lakáspiacnak, vagyis nem ad teljes helyzetképet.
Aláássák a piacot a szigorodó vízumszabályok
Jelentős területi eltéréseket lehet tapasztalni. Nincs különösebb gond a Közép-Nyugaton, de igen nagy túlkínálat alakult ki Texasban és Floridában, ahol a lazább építési előírások és az erőteljes népességnövekedés lakásépítési boomot okozott.
Dél-Kaliforniában az egy épületfejlesztésre jutó befejezett, de eladatlan új lakások átlagos száma öt, ami kétszerese a tavalyi mutatónak
– olvasható a John Burns Research & Consulting elemzésében.
Az új lakások eladása több okból is nehéz Kaliforniában:
- Telítettek az ingatlanpiaci viszonteladók készletei.
- Szigorodó vízumszabályok miatt a tengerentúli munkavállalók óvakodnak attól, hogy nagy összegeket költsenek lakásra.
- Beszűkült a kaliforniai munkaerőpiac, különösen a jól fizetett pozíciók esetében.
Míg Washingtonban az új lakások eladatlan készlete 130 százalékkal emelkedett egy év alatt. A lakásépítők szerint
a kormányzati leállás és a szövetségi munkahelyek leépítése még óvatosabbá teszi a vásárlókat
és zsugorítja a lakáskeresletet.
További csapás az ágazatra, hogy az intézményi vásárlók már 20 százalékos diszkontot követelnek. Erre a lakásépítők még nem állnak készen.
Mit sem segít a kamatcsökkentés
Októberben a Federal Reserve 0,25 százalékponttal mérsékelte az irányadó kamatot, reagálva a gyengülő munkaerőpiacra. Ez a jegybank második vágása volt hat héten belül, miután az év nagy részében a magas inflációt próbálta megfékezni. Bár az árak még mindig gyorsabban nőnek a kívántnál, a döntéshozók most a munkanélküliség hirtelen emelkedését szeretnék elkerülni.
Az irányadó ráta most a 3,75–4 százalékos sávban van, ami három éve a legalacsonyabb.
A lakáspiaci szereplők úgy vélik:
önmagában a kamatvágások aligha élénkítik a lefulladt keresletet.