Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jelzálog
FED alapkamat
tőzsde
amerikai lakáspiac

Már a kamatcsökkentés sem segít az amerikai lakáspiacon

Lefulladt az amerikai újlakás-piac. Utoljára a jelzálogpiaci válság idején kínáltak akkora diszkontot, mint most. De ez sem segít, ahogy a kamatcsökkentés sem élénkíti a keresletet.
Faragó József
2025.11.08, 07:30

Az amerikai újlakás-piacon már az sem elég vonzó a vásárlóknak, ha 4 százalékos kamattal, a Fed alapkamat jelenlegi szintjén kínálnak jelzáloghiteleket. A megépült, de eladatlan új lakások száma immár a 2009-es szintre emelkedett. Sokan a jelzálogpiaci válságot emlegetik. És már a kamatcsökkentéstől sem várnak fellendülést. 

kamatcsökkentés
Önmagában mit sem ér a kamatcsökkentés / Fotó: Anthony Behar / Sipa USA via Reuters

Válságos időket idéznek a mély diszkontok

 Minden hetedik amerikai új lakás építtetője a D. R. Horton, mely saját finanszírozási üzletággal rendelkezik. Most 3,99 százalékos jelzáloghitelt kínál a vásárlóknak. Ráadásul, az elmúlt 12 hónapban 3 százalékkal csökkentették az átlagos eladási árat, s jövőre további diszkontot terveznek. 

Amerika második legnagyobb építője, a Lennar, támogatott jelzáloghitelekkel és árcsökkentésekkel csalogatja a vásárlókat. A kombináció együttesen 14,3 százalékos diszkontot jelent. Utoljára a globális pénzügyi válság idején kínáltak ekkora kedvezményt a lakásvásárlóknak. 

Az új lakások értékesítése körülbelül ötöde az amerikai lakáspiacnak, vagyis nem ad teljes helyzetképet.

2009 óta nem volt ennyi eladatlan új lakás

 

Aláássák a piacot a szigorodó vízumszabályok

Jelentős területi eltéréseket lehet tapasztalni. Nincs különösebb gond a Közép-Nyugaton, de igen nagy túlkínálat alakult ki Texasban és Floridában, ahol a lazább építési előírások és az erőteljes népességnövekedés lakásépítési boomot okozott. 

Dél-Kaliforniában az egy épületfejlesztésre jutó befejezett, de eladatlan új lakások átlagos száma öt, ami kétszerese a tavalyi mutatónak

– olvasható a John Burns Research & Consulting elemzésében. 

Az új lakások eladása több okból is nehéz Kaliforniában:

  • Telítettek az ingatlanpiaci viszonteladók készletei.
  • Szigorodó vízumszabályok miatt a tengerentúli munkavállalók óvakodnak attól, hogy nagy összegeket költsenek lakásra. 
  • Beszűkült a kaliforniai munkaerőpiac, különösen a jól fizetett pozíciók esetében.

Míg Washingtonban az új lakások eladatlan készlete 130 százalékkal emelkedett egy év alatt. A lakásépítők szerint 

a kormányzati leállás és a szövetségi munkahelyek leépítése még óvatosabbá teszi a vásárlókat

és zsugorítja a lakáskeresletet.

További csapás az ágazatra, hogy az intézményi vásárlók már 20 százalékos diszkontot követelnek. Erre a lakásépítők még nem állnak készen. 

Mit sem segít a kamatcsökkentés

Októberben a Federal Reserve 0,25 százalékponttal mérsékelte az irányadó kamatot, reagálva a gyengülő munkaerőpiacra. Ez a jegybank második vágása volt hat héten belül, miután az év nagy részében a magas inflációt próbálta megfékezni. Bár az árak még mindig gyorsabban nőnek a kívántnál, a döntéshozók most a munkanélküliség hirtelen emelkedését szeretnék elkerülni.
Az irányadó ráta most a 3,75–4 százalékos sávban van, ami három éve a legalacsonyabb.

A lakáspiaci szereplők úgy vélik: 

önmagában a kamatvágások aligha élénkítik a lefulladt keresletet. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu