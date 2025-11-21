Zuhantak a globális kávéárak, váratlant húzott Trump

Zuhantak pénteken a globális kávéárak, miután Donald Trump amerikai elnök eltörölte a brazil mezőgazdasági termékek, köztük a kávé és a kakaó importjára kivetett 40 százalékos vámot, tekintettel az amerikai fogyasztók növekvő aggodalmára a magas élelmiszerárak miatt.

Jól járnak az amerikai kávéfogyasztók, de nem csak ők / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai kiskereskedelmi kávéárak szeptemberben éves összevetésben 40 százalékkal emelkedtek, részben a vámok miatt. Az emelkedő élelmiszerárak pedig Trump népszerűségi mutatóit a hatalomba való visszatérése óta a legalacsonyabb szintre vetették vissza – írja a Reuters.

A Brazíliára kiszabott vám eltörlésével az amerikai elnök a múlt pénteken bejelentett hasonló rendelet mintáját követte. Akkor olyan – más termelő országokra kivetett – vámokat csökkentett, amelyek a kávét és számos egyéb mezőgazdasági terméket terheltek.

A világ legnagyobb kávétermesztője, azaz Brazília szállítja az Egyesült Államoknak, a glóbusz legnagyobb kávéfogyasztó országának az ott elfogyasztott kávé körülbelül egyharmadát.

A nemzetközi ICE árutőzsdén az arabika kávé határidős árfolyama – amelyet világszerte referenciaként használnak a fizikai kávé árának meghatározásához – 4,6 százalékkal, fontonként 3,5925 dollárra esett, miután korábban több mint 6 százalékkal, két hónapos mélypontjára zuhant.

A robuszta kávébabok határidős árfolyama – amelyet jellemzően az instant kávéban használnak, nem pedig a pörkölt és őrölt keverékekben, ahol az arabika dominál – 5 százalékkal, tonnánként 4400 dollárra esett, miután korábban 8 százalékos mínuszban is járt.

Eshet még tovább a kávé jegyzése? Talán, de nem hiszem, hogy 3 dollár/font alá fogunk menni. Persze ha valaki, akkor én vevő lennék bármilyen piaci visszaesésre

– mondta egy európai kávékereskedő a Reutersnek.

Az arabika termés gyenge volt, a tőzsdei minősítésű készletek kicsik, az iparágban gyenge a kínálat, vásárolni kellene még a termelőktől, ráadásul továbbra is időjárási kockázatok léphetnek fel a La Nina jelenség miatt

– tette hozzá.