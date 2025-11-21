Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árupiac
arabika
kávé

Zuhantak a globális kávéárak, váratlant húzott Trump

Egy amerikai vám kivezetése áll a háttérben. A magas kávéárak kikezdték Donald Trump népszerűségét.
Murányi Ernő
2025.11.21, 15:48
Frissítve: 2025.11.21, 16:13

Zuhantak pénteken a globális kávéárak, miután Donald Trump amerikai elnök eltörölte a brazil mezőgazdasági termékek, köztük a kávé és a kakaó importjára kivetett 40 százalékos vámot, tekintettel az amerikai fogyasztók növekvő aggodalmára a magas élelmiszerárak miatt.

kávé October 1, International Coffee Day
Jól járnak az amerikai kávéfogyasztók, de nem csak ők / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai kiskereskedelmi kávéárak szeptemberben éves összevetésben 40 százalékkal emelkedtek, részben a vámok miatt. Az emelkedő élelmiszerárak pedig Trump népszerűségi mutatóit a hatalomba való visszatérése óta a legalacsonyabb szintre vetették vissza – írja a Reuters.

A Brazíliára kiszabott vám eltörlésével az amerikai elnök a múlt pénteken bejelentett hasonló rendelet mintáját követte. Akkor olyan – más termelő országokra kivetett – vámokat csökkentett, amelyek a kávét és számos egyéb mezőgazdasági terméket terheltek.

A világ legnagyobb kávétermesztője, azaz Brazília szállítja az Egyesült Államoknak, a glóbusz legnagyobb kávéfogyasztó országának az ott elfogyasztott kávé körülbelül egyharmadát.

A nemzetközi ICE árutőzsdén az arabika kávé határidős árfolyama – amelyet világszerte referenciaként használnak a fizikai kávé árának meghatározásához – 4,6 százalékkal, fontonként 3,5925 dollárra esett, miután korábban több mint 6 százalékkal, két hónapos mélypontjára zuhant.

A robuszta kávébabok határidős árfolyama – amelyet jellemzően az instant kávéban használnak, nem pedig a pörkölt és őrölt keverékekben, ahol az arabika dominál – 5 százalékkal, tonnánként 4400 dollárra esett, miután korábban 8 százalékos mínuszban is járt.

Eshet még tovább a kávé jegyzése? Talán, de nem hiszem, hogy 3 dollár/font alá fogunk menni. Persze ha valaki, akkor én vevő lennék bármilyen piaci visszaesésre

– mondta egy európai kávékereskedő a Reutersnek.

Az arabika termés gyenge volt, a tőzsdei minősítésű készletek kicsik, az iparágban gyenge a kínálat, vásárolni kellene még a termelőktől, ráadásul továbbra is időjárási kockázatok léphetnek fel a La Nina jelenség miatt

– tette hozzá.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu