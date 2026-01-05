Deviza
A forint brutális ereje megfojtotta a Richter részvényét - a stratégiát is át kellett gondolni: erre figyelnek a befektetők 2026-ban

Új vállalati statégiát hirdetett, és bőkezű osztalékot fizetett a magyar gyógyszergyártó 2025-ben. Az erős forint kiharapott a Richter nyereségéből, a részvényárfolyam is befagyott, de még nagy potenciált rejthet a hazai blue chip.
K. T.
2026.01.05, 06:08

Izgalmas évet tudhat maga mögött a Richter, amely az év elején új hosszú távú vállalati stratégiát hirdetett, és csúcskészítménye amerikai piacra történő bevezetésének tízéves jubileumát is megünnepelhette 2025-ben. A magyar gyógyszergyártó társaság fundamentumai továbbra is erősek, a forintrali azonban nem kedvezett a döntően exportpiacokra termelő társaságnak, ami a részvényárfolyamra is rányomta a bélyegét.

Richter, Vraylar, gyógyszergyártó
Eseménydús éven van túl a Richter / Fotó: Kallus György

A pesti tőzsde meghatározó blue chip társasága márciusban új tízéves vállalati stratégiát tett közzé, amellyel már a vezető gyógyszer, a cariprazine szabadalmi védettsége utáni időkre készül.

Új stratégia és bőkezű osztalék a Richtertől

A 2035-ig szóló vezetőségi tervek mentén a Richter a következő neuropszichiátriai blockbuster molekula kifejlesztésére, valamint innovatív nőgyógyászati portfóliójának kiterjesztésére fókuszál a jövőben. A társaság a GenMed- és a CNS-szegmens árbevételét is megduplázná a következő évtized közepéig, 20 százalék feletti üzemi árrés mellett. A társaság várakozásai szerint a 200 millió euró éves alaposztalék a cariprazine-szabadalmak lejáratát követően is fenntartható, sőt akár jócskán növelhető is.

A vállalat június elején összesen 93 milliárd forint , részvényenként pedig 508,6 forint osztalékot fizetett ki 2024-ben megtermelt nyereségéből, a befektetők így közel 5 százalékos osztalékhozamot zsebelhettek be, még a nyaralószezon kezdete előtt.

Lassított a jubileumot ünneplő csúcsgyógyszer felfutása

A tengerentúlon Vraylar néven forgalmazott antipszichotikum 2025 első kilenc hónapjában 2,599 milliárd dollár bevételt hozott az amerikai értékesítési partnter, az AbbVie számára. Ez 10,9 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest, a felfutás azonban így is jócskán lelassult az egy évvel korábbi, 18,9 százalékos dinamikához képest.

A négy indikációban használható Richter-csúcsgyógyszer 10 éve kapta meg az amerikai gyógyszerhatóságtól (FDA) az Egyesült Államokban a forgalmazási engedélyt. A jubileum alkalmából rendezett szeptemberi sajtótájékoztatón megtudhattuk, hogy a gyógyszer kifejlesztése egy olimpiai aranyéremnél is nagyobb erőfeszítést igényelt, 18 év k+f tevékenység, négy kontinensen összesen több mint 11 ezer ember részvételével elvégzett, mintegy 50 klinikai vizsgálat és 1,2 millió oldal dokumentáció kellett hozzá. A ma már 70 országban hozzáférhető, vezető Richter-gyógyszer kétmillió, skizofréniában, bipoláris zavarban és major depresszióban szenvedő páciensnek és hozzátartozóiknak segített, és tavaly már az 55. legnagyobb forgalmú gyógyszernek számított világszerte.

Az erős forint fájt tavaly a gyógyszergyártónak

A csúcskészítmény felfutásának mérséklődése mellett tavaly nagy ellenszelet jelentett a forint szárnyalása is a bevételeinek több mint 90 százalékát külföldi devizában realizáló magyar vállalat számára. A hazai fizetőeszköz a dollárhoz képest 17 százalékkal, az euróval szemben 6,5 százalékkal erősödött. Az erős forint a Richter első kilenchavi profitjából is jókora szeletet harapott ki

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A várakozásokat alulmúló teljesítményre célárcsökkentéssel reagáltak az elemzők, novemberben rövid időn belül a Concorde, a Santander Polska és a HSBC is visszavágta 12 havi árfolyamvárakozását.

A részvény tavaly nem tudott víz fölé kerülni, a még decemberben is jó hét százalékkal a tavaly év végi árfolyamszint alatt járó kurzus alapján így is jelentős potenciál lehet a Richter papírjaiban. A konszenzusos elemzői célár 12 008 forint, ami alapján bő 25 százalékos ralira van kilátás egyéves távlaton. A céget követő kilenc bankház közül hat vételre, három pedig tartásra ajánlja a hazai gyógyszergyártó részvényeit.

