Nincs vége: leáll Magyarország egyik legnagyobb bankja, napok maradtak hátra – itt vannak a pontos dátumok a karbantartásról

Átmeneti leállásokkal és szolgáltatáskiesésekkel indult a 2026-os év több hazai banknál. Az OTP, az MBH és a K&H karbantartási és fejlesztési munkálatok miatt ideiglenesen korlátozta egyes szolgáltatásait, de a pénzintézetek szerint a fennakadások napokon belül megszűnnek – derült ki a Blikk cikkéből.

Átmeneti leállásokkal és szolgáltatáskiesésekkel indult a 2026-os év több hazai banknál / Fotó: Claudio Divizia / Shutterstock

Az OTP-nél az év elején álltak le a befektetési szolgáltatások

Az OTP Bank tájékoztatása szerint január 1. és 4. között nem voltak elérhetők a befektetési szolgáltatások. Ebben az időszakban az ügyfelek nem tudták megtekinteni értékpapír-portfóliójukat, és befektetési vagy kiegészítő befektetési megbízásokat sem adhattak le. A bank közlése szerint a korlátozásokat fejlesztési munkálatok indokolták, a szolgáltatások ezt követően fokozatosan helyreálltak.

Többnapos bankszünnap az MBH Banknál

Az MBH Banknál már az évváltáskor hosszabb leállásra kellett felkészülniük az ügyfeleknek. A pénzintézet informatikai rendszereinek korszerűsítése miatt 2025. december 31-én, szerdán 22 órától 2026. január 4-én, vasárnap 20 óráig egybefüggő bankszünnapot tartottak. Ez idő alatt több banki szolgáltatás sem volt elérhető, a munkálatok befejezését követően azonban a bank rendszerei újra teljes körűen működnek.

A K&H-nál később jönnek a karbantartások

A K&H Banknál a tervezett karbantartások nem az év első napjaira estek.

A pénzintézet közlése szerint 2026. január 10-én 22:00 órától január 11-én 6:00 óráig lassulásra és átmeneti szünetelésre lehet számítani a kh.hu weboldal elérésében, valamint a K&H e-bank, mobilbank, e-portfólió, ePosta és Electra szolgáltatások esetében.

A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanap miatt 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség lakossági és vállalati személyes ügyfélpontjaikon.

Január 10. egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munkanap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni.

Ezt követően újabb karbantartásra kerül sor január 16-án 23:00 órától január 17-én 7:00 óráig. Ebben az időszakban többek között a K&H SZÉP-kártya, a 3D Secure szolgáltatás, az e-bank és mobilbank, az e-portfólió, az ePosta, az Electra rendszer, valamint a bank weboldala és aloldalai is érintettek lehetnek.