Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,27 0% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,91 0% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,27 0% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,91 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 127,57 +0,99% MTELEKOM1 796 +0,22% MOL2 986 +1,54% OTP35 440 +0,96% RICHTER9 945 +0,8% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS5 260 0% BUMIX10 103,74 +0,81% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 522,02 +1,82% BUX112 127,57 +0,99% MTELEKOM1 796 +0,22% MOL2 986 +1,54% OTP35 440 +0,96% RICHTER9 945 +0,8% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS5 260 0% BUMIX10 103,74 +0,81% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 522,02 +1,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bankszektor
zárvatartás
bankszünnap
bank
MBH Bank Nyrt
K&H Bank
bankszféra
OTP Bank

Nincs vége: leáll Magyarország egyik legnagyobb bankja, napok maradtak hátra – itt vannak a pontos dátumok a karbantartásról

Nem indult zökkenőmentesen a 2026-os év az ügyfelek számára. Több nagy hazai banknál is átmeneti leállások nehezítették az ügyintézést január első napjaiban. Az OTP és az MBH karbantartási munkálatok miatt szüneteltetett egyes szolgáltatásokat, viszont az egyik legnagyobb magyarországi banknál még csak most kezdődik a karbantartás.
Németh Anita
2026.01.05, 06:20
Frissítve: 2026.01.05, 08:19

Átmeneti leállásokkal és szolgáltatáskiesésekkel indult a 2026-os év több hazai banknál. Az OTP, az MBH és a K&H karbantartási és fejlesztési munkálatok miatt ideiglenesen korlátozta egyes szolgáltatásait, de a pénzintézetek szerint a fennakadások napokon belül megszűnnek – derült ki a Blikk cikkéből.

bank bolt élelmiszerláncnyitva tartás, nyitvatartásbezárás, zárva, boltzár
Átmeneti leállásokkal és szolgáltatáskiesésekkel indult a 2026-os év több hazai banknál / Fotó: Claudio Divizia / Shutterstock

Az OTP-nél az év elején álltak le a befektetési szolgáltatások

Az OTP Bank tájékoztatása szerint január 1. és 4. között nem voltak elérhetők a befektetési szolgáltatások. Ebben az időszakban az ügyfelek nem tudták megtekinteni értékpapír-portfóliójukat, és befektetési vagy kiegészítő befektetési megbízásokat sem adhattak le. A bank közlése szerint a korlátozásokat fejlesztési munkálatok indokolták, a szolgáltatások ezt követően fokozatosan helyreálltak.

Többnapos bankszünnap az MBH Banknál

Az MBH Banknál már az évváltáskor hosszabb leállásra kellett felkészülniük az ügyfeleknek. A pénzintézet informatikai rendszereinek korszerűsítése miatt 2025. december 31-én, szerdán 22 órától 2026. január 4-én, vasárnap 20 óráig egybefüggő bankszünnapot tartottak. Ez idő alatt több banki szolgáltatás sem volt elérhető, a munkálatok befejezését követően azonban a bank rendszerei újra teljes körűen működnek.

A K&H-nál később jönnek a karbantartások

A K&H Banknál a tervezett karbantartások nem az év első napjaira estek.

A pénzintézet közlése szerint 2026. január 10-én 22:00 órától január 11-én 6:00 óráig lassulásra és átmeneti szünetelésre lehet számítani a kh.hu weboldal elérésében, valamint a K&H e-bank, mobilbank, e-portfólió, ePosta és Electra szolgáltatások esetében.

A pénzintézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a január 10-i, áthelyezett munkanap miatt 2026. január 10-én 12:00 óráig lesz személyes ügyintézésre lehetőség lakossági és vállalati személyes ügyfélpontjaikon.

Január 10. egyébként a hagyományos munkarendben dolgozók számára munkanap, mivel a 2026-ra vonatkozó rendelet alapján aznap január 2-át, pénteket kell ledolgozni.

Ezt követően újabb karbantartásra kerül sor január 16-án 23:00 órától január 17-én 7:00 óráig. Ebben az időszakban többek között a K&H SZÉP-kártya, a 3D Secure szolgáltatás, az e-bank és mobilbank, az e-portfólió, az ePosta, az Electra rendszer, valamint a bank weboldala és aloldalai is érintettek lehetnek.

Hétfőtől ismét zavartalan lehet az ügyintézés

Az OTP-nél és az MBH Banknál a fejlesztési és karbantartási munkálatok már lezárultak, így az ügyfelek hétfőtől ismét zavartalanul intézhetik pénzügyeiket. A K&H ügyfeleinek érdemes előre tervezniük a január közepére időzített leállások miatt, hogy elkerüljék az esetleges kellemetlenségeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu