Csinos profittal lepheti meg részvényeseit az OTP, az Otthon Start program is lökést ad a banknak
Várakozásaink szerint csoportszinten az OTP Bank az előző év azonos időszakához közeli, 319 milliárd forintos adózás utáni eredményt jelenthet, valamelyest elmaradva az előző negyedéves 330 milliárd forintos adózott eredménytől, és szinte hajszálpontossággal hozva az egy évvel ezelőtti 318,5 milliárd forintos profitot - mondta a Világgazdaságnak Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A legnagyobb hazai pénzintézet november 7-én, pénteken, piacnyitás előtt teszi közzé a harmadik negyedéves gyorsjelentését.
Magasabb lehet az OTP nettó kamatbevétele
Az elemző az előző negyedévihez képest magasabb nettó kamatbevételre számít, amelyet szerinte elsősorban a csoportszintű hitelportfólió növekedése, illetve a magyarországi kamatmarzs mérsékelt bővülése hajthatott.
A nettó díj- és jutalékbevételek ugyanakkor kis mértékű visszaesést szenvedhettek el az előző negyedévhez viszonyítva, leginkább a szezonális hatás következményeként. Az egyéb bevételekben várható normalizálódást pedig a leányvállalatoktól származó - a korábbi negyedévekben rendre jótékonyan ható - egyszeri bevételek kiesése okozhatja.
A működési költségek várhatóan kis mértékű növekedését ugyanakkor a bérköltségek és az amortizációs költségek emelkedése támogathatta negyedéves viszonylatban
- vélik az Equilornál.
A kockázati költségek az előző negyedévhez viszonyítva valamivel alacsonyabb, azonban éves összehasonlításban továbbra is magasabb szinten várhatóak a teljes eszközállomány arányában. Ezt feltételezhetően a bank konzervatívabb kockázati politikája, illetve a továbbra is növekvő orosz személyi kölcsönök állományára elhatárolt céltartalék eredményezte.
Az Otthon Start program is lökést ad a banknak
Az OTP Bank harmadik negyedéves eredménye előreláthatóan tükrözi majd a bank pozitív növekedési pályáját, amelyet részben ellensúlyoznak a csoportszinten csökkenő kamatmarzsok.
A harmadik negyedéves jelentésben érdemes lesz kiemelt figyelmet fordítani az OTP 2025-re vonatkozó, 9 százalékos csoportszintű hitelállomány növekedési várakozására, amely az első félévi pozitív trendre és az Otthon Start hitelek megjelenésére alapozva több mint reális célnak tekinthető.
Emellett, az oroszországi leányvállalat csoportszintű nyereséghez való hozzájárulására, az orosz portfólióra vonatkozó további céltartalékképzésre, illetve az üzbég leánybank piaci részesedésének alakulására érdemes még fókuszálni.
A kedvező harmadik negyedéves számokon túl, a következő 15 hónapban többek között az Otthon Start program által generált nyereség, a vállalati hitelezés élénkülése és egy esetlegesen új felvásárlás bejelentése is lökést adhat a részvényárfolyamnak - emelte még ki az Equilor elemzője.
Az Ersténél is optimisták az OTP-re
Az Erste szektorelemzője is nagyjából hasonló, 325,3 millió forintos nettó nyereséget vár az OTP-től.
Ez 2 százalékos éves növekedést jelent a már amúgy is erős tavalyi harmadik negyedévéhez képest.
Az alapvető bevételek a második negyedévhez képest várhatóan emelkedtek, tükrözve a folytatódó üzleti lendületet - emelik ki az Ersténél. Ezt azonban valószínűleg ellensúlyozza az egyéb bevételek csökkenése és a működési költségek növekedése.
Az osztrák pénzügyi csoport elemzői arra számítanak, hogy a hitelezési volumen tovább bővült 2025 harmadik negyedévében, a negyedéves növekedés várhatóan elérhette a 3,5 százalékot. Üzbegisztánban felgyorsult a növekedés, és a hitelvolumen bővülése kulcsfontosságú növekedési motor lehetett.
Magyarországon a szeptemberben indult Otthon Start program várhatóan a negyedik negyedévtől kezdődően támogatja a hitelvolumenek bővülését. Eközben egyes ügyfelek a programra számítva kivárhattak, ami potenciálisan mérsékelhette a 2025 harmadik negyedévi jelzáloghitelezést.
A magyarországi lakossági betétállomány növekedése várhatóan tovább támogatta a nettó kamatbevétel és a nettó kamatmarzs javulását az OTP hazai piacán. Ezzel szemben az euróövezeti országok valószínűleg némi marzsnyomással szembesültek, ami nagyjából stabil csoportszintű kamatmarzsot eredményezhetett a negyedévben.
A becsült 10 százalékos éves nettó kamatjövedelem-növekedés tehát várhatóan elsősorban a hitelállományok bővülésének köszönhető.
A nettó díj- és jutalékbevételek várhatóan szerényen növekedtek az előző negyedévhez képest, míg az egyéb nem kamatjellegű bevételek stabilak maradhattak, bár az előző negyedév magas szintje alatt.
A tartós költségnyomás – különösen a bérinfláció és az informatikai beruházások – miatt a működési költségek mind negyedéves, de különösen éves szinten (+12 százalék) növekedhettek. A kockázati költségek várhatóan közel megduplázódtak éves szinten, bár a második negyedévben tapasztalt magas szinttől még így is elmaradhattak.
Az OTP részvényei éve eleje óta mintegy a másfélszeresükre, 32 300 forintra drágultak.