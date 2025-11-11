Tiszta szórakozás: a démonvadászatra indult japán óriást vám nem kötheti gúzsba
Nyolc százalékkal megemelte a folyó üzleti évére vonatkozó profitvárakozását a Sony, amely így csaknem 9,5 milliárd dolláros üzemi nyereséget jelenthet majd be a jövő márciusi pénzügyi évzárás után. Ez már a második pozitív tervmódosítás az idén, hiszen augusztusban 4 százalékkal, 9 milliárd dollárosra módosították a profitcélt.
A szárnyalást a szórakoztatóipari és -elektronikai óriásvállalat a júliusban megkötött és a számára megkönnyebbülést hozó amerikai–japán vámmegállapodás kontójára írja. Mint ismert, a 10 százalékos alapvámot április elején Donald Trump 24 százalékkal toldotta meg a japán termékek és szolgáltatások esetében, júliusban azonban 15 százalékban egyeztek meg a felek, s a szigetország vállalta, hogy 550 milliárd dollár (!) értékben hajt végre beruházásokat az Egyesült Államokban.
A vámalku megkönnyebbülést hozott a Sony számára is
A korábbi éveknél ezzel együtt is jóval magasabb amerikai vámok így kevésbé súlyosan érintették a bevételeinek stabilan mintegy harmadát Amerikából szerző Sonyt.
Augusztusban még félmilliárd dollárra becsülték a vámok miatt keletkező éves szintű veszteségüket, ezt most 330 millió dollárra korrigálták.
A vámalku kedvező hatása már a társaság üzleti évének második, szeptemberrel zárult negyedében is éreztette jótékony hatását azzal, hogy az üzemi profit éves összevetésben 10 százalékkal, 2,86 milliárd dollárra tudott növekedni, ebben
- a csipgyártó divízió,
- a zeneipari
- és az animációs üzletág
magasabb eladásai is közrejátszottak. A kedden publikált negyedéves gyorsjelentés szerint a konszern bevétele 20,71 milliárd dollár volt, 4,5 százalékkal több az egy évvel korábban kimutatottnál.
A jelentésben külön kiemelik a szeptember 12-én a mozikba került Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle című animációs filmjük frenetikus fogadtatását, a mozi az első hónapban 18 millió nézőt vonzott és 133 millió dolláros árbevételt hozott csak Japánban.
Az első hónapban a vetítésekből globálisan összesen 668 millió dollár folyt be a Sonyhoz, amely a hírek szerint 390 millió dollárból hozta ki a démonvadászos fantasyfilmet. Az egykor a minőségi szórakoztatóelektronikai termékeiről világszerte ismert Sonynál ma már a filmek és a szórakoztató tartalmak gyártása képezi a profitnövekedés első számú forrását.
A konzolpiac az új autós szuperjátékra vár
De nem minden sül el jól, a játékpiaci szegmens nyeresége például visszaesett a tárgyidőszakban, miután a balsorsú Destiny 2 videójáték miatt leírásokra kényszerült a japán társaság. Amely a 2020-ban piacra dobott Playstation 5 játékkonzoljából 3,9 millió darabot értékesített, alig többet, mint egy évvel ezelőtt.
A játékpiaci üzletágat kisebb csapás érte azzal, hogy a Take-Two Interactive videójáték-fejlesztő társaság immár sokadjára elhalasztotta a gamerek körében hatalmas érdeklődéssel várt Grand Theft Auto VI videojáték kiadását, ami automatikusan meglökte volna az erősebb játékkonzolok iránti keresletet.
Az autós játékra azonban jövő év második feléig vélhetően várni kell,
amit a gyártó azzal indokolt, hogy a maximális élmény nyújtásához több időre van szüksége. Jól fogadták viszont a gamerek az október elején kiadott Ghost of Yotei című videójátékot, melyből 3,3 millió fogyott, igaz, ennek a pénzügyi vonzata már a folyó negyedév számait fogja megszépíteni.
A Sony az okoseszközökben alkalmazott képalkotó szenzorok vezető gyártója is egyben, csipüzletága a vámalku megkötésének köszönhetően szárnyalni kezdett, a nagy megrendelők ugyanis megvárták, hogy pont kerüljön a vita végére.
A részvényesek is elégedettek lehetnek, amit az árfolyam mai 6 százalékos megugrasztásával is jeleztek, a részvény ezt megelőzően z az idén 41 százalékkal drágult.
A Sony emellett egy 35 millió részvényről szóló, 660 millió dolláros részvény-visszavásárlási program elindítását is bejelentette, ami a cég méretéhez képest nem mondható monumentálisnak, inkább a vezetés optimizmusát sugározza a befektetők felé.