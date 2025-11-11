Tiszta szórakozás: a démonvadászatra indult japán óriást vám nem kötheti gúzsba

Nyolc százalékkal megemelte a folyó üzleti évére vonatkozó profitvárakozását a Sony, amely így csaknem 9,5 milliárd dolláros üzemi nyereséget jelenthet majd be a jövő márciusi pénzügyi évzárás után. Ez már a második pozitív tervmódosítás az idén, hiszen augusztusban 4 százalékkal, 9 milliárd dollárosra módosították a profitcélt.

A Sony PlayStation 5 konzoljából három hónap alatt 3,9 milliót adtak el / Fotó: Richard A. Brooks

A szárnyalást a szórakoztatóipari és -elektronikai óriásvállalat a júliusban megkötött és a számára megkönnyebbülést hozó amerikai–japán vámmegállapodás kontójára írja. Mint ismert, a 10 százalékos alapvámot április elején Donald Trump 24 százalékkal toldotta meg a japán termékek és szolgáltatások esetében, júliusban azonban 15 százalékban egyeztek meg a felek, s a szigetország vállalta, hogy 550 milliárd dollár (!) értékben hajt végre beruházásokat az Egyesült Államokban.

A vámalku megkönnyebbülést hozott a Sony számára is

A korábbi éveknél ezzel együtt is jóval magasabb amerikai vámok így kevésbé súlyosan érintették a bevételeinek stabilan mintegy harmadát Amerikából szerző Sonyt.

Augusztusban még félmilliárd dollárra becsülték a vámok miatt keletkező éves szintű veszteségüket, ezt most 330 millió dollárra korrigálták.

A vámalku kedvező hatása már a társaság üzleti évének második, szeptemberrel zárult negyedében is éreztette jótékony hatását azzal, hogy az üzemi profit éves összevetésben 10 százalékkal, 2,86 milliárd dollárra tudott növekedni, ebben

a csipgyártó divízió,

a zeneipari

és az animációs üzletág

magasabb eladásai is közrejátszottak. A kedden publikált negyedéves gyorsjelentés szerint a konszern bevétele 20,71 milliárd dollár volt, 4,5 százalékkal több az egy évvel korábban kimutatottnál.

A jelentésben külön kiemelik a szeptember 12-én a mozikba került Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle című animációs filmjük frenetikus fogadtatását, a mozi az első hónapban 18 millió nézőt vonzott és 133 millió dolláros árbevételt hozott csak Japánban.

A démonvadászat kifizetődő üzlet: az új Sony-film egy hónap alatt 668 millió dollárt hozott a kasszába / Fotó: Aniplex / Crunchyroll / Shueisha

Az első hónapban a vetítésekből globálisan összesen 668 millió dollár folyt be a Sonyhoz, amely a hírek szerint 390 millió dollárból hozta ki a démonvadászos fantasyfilmet. Az egykor a minőségi szórakoztatóelektronikai termékeiről világszerte ismert Sonynál ma már a filmek és a szórakoztató tartalmak gyártása képezi a profitnövekedés első számú forrását.