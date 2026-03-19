Hallatlan dolog történt a Barátság-vizsgálóbizottsággal, Magyarország és Szlovákia azonnal tiltakozott – ez így semmire se vezet

A magyar és a szlovák külügyminiszter Ursula von der Leyennek írt levelükben kifogásolják, hogy az EU szakértői az országaik nélkül mérik fel az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték állapotát. Magyarország és Szlovákia szerint ezért bármilyen megállapítás hitelessége és objektivitása kérdéses, így azt kérik, hogy a vizsgálatban saját szakértőik is részt vehessenek. Magyarország és Szlovákia január vége óta nem tud orosz olajat szállítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
VG
2026.03.19, 11:38
Frissítve: 2026.03.19, 12:15

Szlovákia és Magyarország egy, az Európai Bizottságnak írt levélben bírálták, hogy kizárták őket az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték uniós vizsgálatából, és emiatt megkérdőjelezték a megállapítások hitelességét – értesült a Bloomberg. Pont azokat az EU-tagokat rekesztik ki a vizsgálatból, akiknek az energiabiztonságát súlyosan megsértette a nem EU-tag Ukrajna kőolajellátásuk elzárásával. Brüsszel mind ez ideig nem kötelezte Ukrajnát az olaj újraindítására és csupa olyan látszatintézkedést tett, amelyek halogatják a súlyos ügy lezárását, ráadásul egy kezdődő európai energiaválság közepette. Közben elkezdődött az EU-csúcs, amelyen Ukrajna pénzelésének támogatására próbálják rákényszeríteni a két sértett EU-tagországot.

Fotó: Mol

Az uniós csúcs reflektorfényében a magyar miniszterelnök Orbán Viktor összecsapása áll azzal a Volodimir Zelenszkijjel, akinek lépése az olajcsap lezárására beleavatkozik a magyar választásba. Budapest és Pozsony az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel magakadályozását ígérte, amennyiben nem indul újra az olaj. 

A Brüsszelbe elküldött levél, amelyet a szlovák és a magyar külügyminiszter írt alá, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek szól.

A miniszterek előre jelezték, hogy nem fogadják el a vizsgálat megállapításait, mivel annak „hitelessége és tárgyilagossága” megkérdőjelezhető, ha a vizsgálatból kizárják Szlovákiát és Magyarországot. 

Ragaszkodnak ahhoz, hogy a misszióban szlovák és magyar szakértők is részt vegyenek, és bírálják a bizottságot, amiért szerintük nem védi a tagállami érdekeket.

A Reuters az ukrán Naftogaz állami energiacégre hivatkozva arról számolt be csütörtökön, hogy az uniós szakértők már megérkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az olajvezeték állapotát.

Szerhij Koretszkij, a Naftogaz vezérigazgatója szerda este az X-en arról írt, hogy a vállalat „nagyra értékeli az EU pénzügyi és technikai segítségnyújtási ajánlatát a Brody szivattyútelep infrastrukturális eszközeinek újjáépítéséhez”.

Közzétett egy fotót, amelyen egy asztalnál ül több meg nem nevezett szakértővel, akiket egy „műszaki munkacsoport” tagjainak jellemzett.

Koretszkij szerint 

a munkacsoportnak segítenie kell a Naftogaznak és leányvállalatának, az Ukrtransnaftának a csővezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, és a további terrortámadások megelőzésében”.

Korábban Magyarország is küldött tényfeltáró csapatot Ukrajnába Czepek Gábor államtitkár vezetésével, hogy kivizsgálja a vezetéken keresztüli olajszállítás felfüggesztését. Őket azonban Kijev leturistázta, és a vezeték közelébe se engedte.

A Barátság kőolajvezetéken hetek óta nem érkezik orosz olaj

Magyarország és Szlovákia január vége óta nem tud orosz olajat szállítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután egy orosz légi csapás eltalálta az olajvezeték nyugat-ukrajnai részét. 

A Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitmennyiség 2025-ben tízéves mélypontra, 9,7 millió tonnára esett vissza – közölte a kijevi székhelyű ExPro olaj-tanácsadó cég. Az ExPro közölte, hogy Szlovákia 4,9 millió tonna olajat kapott, míg Magyarországra 4,35 millió tonna olajat szállított.

Mint a Világgazdaság megírta, az Európai Unió ezért a tagállamokkal és Ukrajnával együttműködve intenzív tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon az ellátás. 

Akkor Ursula von der Leyen az X-en arról biztosított, „elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek jegyében továbbra is együttműködünk az érintett felekkel annak érdekében, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő szállítására”.

Orbán Viktor megérkezett Brüsszelbe az EU-csúcsra, azonnal helyre tette a németeket: "Volt már ilyen, rosszul jöttek ki belőle"
A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az EU-csúcs előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása. Reagált a német külügyminiszter fenyegetésére is.

