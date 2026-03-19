Hallatlan dolog történt a Barátság-vizsgálóbizottsággal, Magyarország és Szlovákia azonnal tiltakozott – ez így semmire se vezet

Szlovákia és Magyarország egy, az Európai Bizottságnak írt levélben bírálták, hogy kizárták őket az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték uniós vizsgálatából, és emiatt megkérdőjelezték a megállapítások hitelességét – értesült a Bloomberg. Pont azokat az EU-tagokat rekesztik ki a vizsgálatból, akiknek az energiabiztonságát súlyosan megsértette a nem EU-tag Ukrajna kőolajellátásuk elzárásával. Brüsszel mind ez ideig nem kötelezte Ukrajnát az olaj újraindítására és csupa olyan látszatintézkedést tett, amelyek halogatják a súlyos ügy lezárását, ráadásul egy kezdődő európai energiaválság közepette. Közben elkezdődött az EU-csúcs, amelyen Ukrajna pénzelésének támogatására próbálják rákényszeríteni a két sértett EU-tagországot.

Barátság kőolajvezeték: Magyarország és Szlovákia saját szakértőket követel az uniós vizsgálatba / Fotó: Mol

Az uniós csúcs reflektorfényében a magyar miniszterelnök Orbán Viktor összecsapása áll azzal a Volodimir Zelenszkijjel, akinek lépése az olajcsap lezárására beleavatkozik a magyar választásba. Budapest és Pozsony az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel magakadályozását ígérte, amennyiben nem indul újra az olaj.

A Brüsszelbe elküldött levél, amelyet a szlovák és a magyar külügyminiszter írt alá, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek szól.

A miniszterek előre jelezték, hogy nem fogadják el a vizsgálat megállapításait, mivel annak „hitelessége és tárgyilagossága” megkérdőjelezhető, ha a vizsgálatból kizárják Szlovákiát és Magyarországot.

Ragaszkodnak ahhoz, hogy a misszióban szlovák és magyar szakértők is részt vegyenek, és bírálják a bizottságot, amiért szerintük nem védi a tagállami érdekeket.

A Reuters az ukrán Naftogaz állami energiacégre hivatkozva arról számolt be csütörtökön, hogy az uniós szakértők már megérkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az olajvezeték állapotát.

Szerhij Koretszkij, a Naftogaz vezérigazgatója szerda este az X-en arról írt, hogy a vállalat „nagyra értékeli az EU pénzügyi és technikai segítségnyújtási ajánlatát a Brody szivattyútelep infrastrukturális eszközeinek újjáépítéséhez”.

Közzétett egy fotót, amelyen egy asztalnál ül több meg nem nevezett szakértővel, akiket egy „műszaki munkacsoport” tagjainak jellemzett.