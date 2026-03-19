Hallatlan dolog történt a Barátság-vizsgálóbizottsággal, Magyarország és Szlovákia azonnal tiltakozott – ez így semmire se vezet
Szlovákia és Magyarország egy, az Európai Bizottságnak írt levélben bírálták, hogy kizárták őket az Ukrajnában megrongálódott Barátság kőolajvezeték uniós vizsgálatából, és emiatt megkérdőjelezték a megállapítások hitelességét – értesült a Bloomberg. Pont azokat az EU-tagokat rekesztik ki a vizsgálatból, akiknek az energiabiztonságát súlyosan megsértette a nem EU-tag Ukrajna kőolajellátásuk elzárásával. Brüsszel mind ez ideig nem kötelezte Ukrajnát az olaj újraindítására és csupa olyan látszatintézkedést tett, amelyek halogatják a súlyos ügy lezárását, ráadásul egy kezdődő európai energiaválság közepette. Közben elkezdődött az EU-csúcs, amelyen Ukrajna pénzelésének támogatására próbálják rákényszeríteni a két sértett EU-tagországot.
Az uniós csúcs reflektorfényében a magyar miniszterelnök Orbán Viktor összecsapása áll azzal a Volodimir Zelenszkijjel, akinek lépése az olajcsap lezárására beleavatkozik a magyar választásba. Budapest és Pozsony az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel magakadályozását ígérte, amennyiben nem indul újra az olaj.
A Brüsszelbe elküldött levél, amelyet a szlovák és a magyar külügyminiszter írt alá, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek szól.
A miniszterek előre jelezték, hogy nem fogadják el a vizsgálat megállapításait, mivel annak „hitelessége és tárgyilagossága” megkérdőjelezhető, ha a vizsgálatból kizárják Szlovákiát és Magyarországot.
Ragaszkodnak ahhoz, hogy a misszióban szlovák és magyar szakértők is részt vegyenek, és bírálják a bizottságot, amiért szerintük nem védi a tagállami érdekeket.
A Reuters az ukrán Naftogaz állami energiacégre hivatkozva arról számolt be csütörtökön, hogy az uniós szakértők már megérkeztek Ukrajnába, hogy felmérjék az olajvezeték állapotát.
Szerhij Koretszkij, a Naftogaz vezérigazgatója szerda este az X-en arról írt, hogy a vállalat „nagyra értékeli az EU pénzügyi és technikai segítségnyújtási ajánlatát a Brody szivattyútelep infrastrukturális eszközeinek újjáépítéséhez”.
Közzétett egy fotót, amelyen egy asztalnál ül több meg nem nevezett szakértővel, akiket egy „műszaki munkacsoport” tagjainak jellemzett.
Koretszkij szerint
a munkacsoportnak segítenie kell a Naftogaznak és leányvállalatának, az Ukrtransnaftának a csővezeték helyreállításában „a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, és a további terrortámadások megelőzésében”.
Korábban Magyarország is küldött tényfeltáró csapatot Ukrajnába Czepek Gábor államtitkár vezetésével, hogy kivizsgálja a vezetéken keresztüli olajszállítás felfüggesztését. Őket azonban Kijev leturistázta, és a vezeték közelébe se engedte.
A Barátság kőolajvezetéken hetek óta nem érkezik orosz olaj
Magyarország és Szlovákia január vége óta nem tud orosz olajat szállítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután egy orosz légi csapás eltalálta az olajvezeték nyugat-ukrajnai részét.
A Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitmennyiség 2025-ben tízéves mélypontra, 9,7 millió tonnára esett vissza – közölte a kijevi székhelyű ExPro olaj-tanácsadó cég. Az ExPro közölte, hogy Szlovákia 4,9 millió tonna olajat kapott, míg Magyarországra 4,35 millió tonna olajat szállított.
Mint a Világgazdaság megírta, az Európai Unió ezért a tagállamokkal és Ukrajnával együttműködve intenzív tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy mielőbb helyreálljon az ellátás.
Akkor Ursula von der Leyen az X-en arról biztosított, „elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek jegyében továbbra is együttműködünk az érintett felekkel annak érdekében, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európába történő szállítására”.
A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az EU-csúcs előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása. Reagált a német külügyminiszter fenyegetésére is.