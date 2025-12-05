Deviza
Fókuszban az európai félvezetők: iparági háttér és piaci reakciók

Az európai félvezetőszektor részvényeiben évek óta nem láttunk tartós trendszerű vételi erőt, miközben az amerikai csipgyártók – mint az Nvidia, az AMD, a Broadcom vagy a Micron – történelmi csúcsokra száguldottak. A mesterséges intelligencia 2023–25 közötti felfutása bizonyos részvényekben több száz százalékos árfolyam-emelkedést hozott a tengerentúlon. Európában viszont a teljes szektor inkább egy széles, de jól kereskedhető sávban oldalazott.
Dr. Herbák Attila, vezető befektetési tanácsadó, PFN-Prestige Financial Zrt.
2025.12.05, 06:57
Frissítve: 2025.12.05, 08:50

A különbség azonban nem feltétlenül versenyképességi gondokból fakad. Európa továbbra is a globális értéklánc kritikus technológiai beszállítója, csak nem a tömeggyártás központja. Az Egyesült Államok és Ázsia volumene elvitathatatlan, az amerikai CHIPS Act 50 milliárd dolláros ösztönzőivel és az ázsiai állami programokkal nehéz lépést tartani. Ugyanakkor a kontinens technológiai súlya valójában nem csökkent – sőt, több ponton megkerülhetetlen. 

félvezető,
Nem szabad leírni Európát a félvezetőgyártás terén / Fotó: MeshCube / Shutterstock

Nem szabad leírni Európát a félvezetőgyártás terén

Ennek ellenére az európai részvénypiacokban jóval visszafogottabb volt az AI-keresletre adott reakció, aminek egyik oka az lehet, hogy Európa a köztes technológiai szakaszban erős, nem a végfelhasználói volumen-előállításban. 

Két jól azonosítható stratégiai vállalat áll az élen az öreg kontinens félvezetőszektorában: 

  • az EUV-litográfia globális monopóliumával rendelkező ASML Holding, ami nélkül nem létezne a modern mesterséges intelligencia, 
  • valamint a teljesítményelektronika egyik kulcsszereplője, az Infineon Technologies AG, amely az autóipari és ipari félvezetők mellett egyre nagyobb szerepet játszik az energiahatékonysági megoldásokban, és bizonyos területeken – például adatközponti energiaellátásban és edge-eszközökben – az AI-hez kapcsolódó infrastruktúra kiszolgálója.

A jelenlegi árazásokban jól látható kockázati tényezőt a szigorodó exportkorlátozások is jelentették. Az ASML várakozása szerint a kínai bevétel aránya a korábbi 42 százalékról 2026-ra 20 százalék közelébe eshet az amerikai szabályozás miatt, mivel az EUV-gépek Kínába irányuló értékesítése tiltott. Az amerikai döntések időről időre jelentős volatilitást okoznak. Az Infineon kevésbé tekinthető kritikus technológiai „szűk keresztmetszetnek”, az árfolyama emiatt érzékenyebb az ipari kereslet ciklusára.

A nagy kérdés az, hogy a két vállalat miként tud alkalmazkodni a korlátozott kínai hozzáféréshez és az iparági kereslet ciklikusságához. 

Az ASML esetében a Julius Baer (ASML- FY 2030 targets realistic but too far out to justify re-rating, 2025. október 17.) arra számít, hogy a kínai eladások aránya hosszabb távon jelentősen visszaeshet, amit 900 eurós értékelésében is figyelembe vesz. Az aktuális piaci árfolyam ennél néhány százalékkal magasabban van. Az Infineon kapcsán a Goldman Sachs (Infineon- 4QFY25 First Take: FY26 guide below cons due to uncertain macro, albeit raises AI revenue target for FY26, 2025. november 12.) a lassabb elektromosautó-terjedést és a félvezetőpiac normalizálódását emeli ki, amely a kereslet időbeni eltolódását eredményezheti. Ennek megfelelően a célárat a korábbi 46,50 euróról csökkentve jelenleg 42,50 eurós modellértékelést határoznak meg.

Véleményem szerint a jelenleg látható kockázatok egy része már részben beépülhetett az árakba. 

Mindkét vállalat fontos eleme az AI-beruházások fizikai infrastruktúrájának, ugyanakkor nem az amerikai technológiai cégekkel versengenek, hanem azokat is kiszolgálják. Míg az ASML a csúcstechnológiás gyártáshoz szükséges kapacitást biztosítja, addig az Infineon – az autóipari és ipari fókuszt kiegészítve – például az energiahatékonysági és megújuló energiás alkalmazásokban megoldásokban is élen jár.

Az európai technológiai részvények alakulását a globális likviditási környezet, az iparpolitikai irányok és a technológiai önállóság erősödésének kérdései egyaránt befolyásolhatják. Az ASML és az Infineon tevékenysége ezekben a folyamatokban releváns szerepet tölthet be, miközben a rövid távú részvénypiaci mozgások továbbra is a szokásos, egyedi vállalati kockázatokkal járnak.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.

