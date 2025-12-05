Teljes átállás jön a NAV-nál, előre figyelmeztették a magyarokat: megszűnik az egyik legnépszerűbb ügyintézés
Az ügyfelek 2026 végéig még használhatják az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) adóügyeikben. Az ÁNYK a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legrégibb, 2008 óta működő adóügyintézési platformja, amelybe évente több mint 30 millió űrlap érkezik.
Annak érdekében, hogy az ügyfeleknek a NAV az esetleges anomáliákról, hibákról valós időben visszajelzést tudjon adni, a bevallási, adatszolgáltatási funkciók modernizálása megkerülhetetlen és szükségszerű. Az adózók ezáltal még kevesebb adminisztrációval intézhetik ügyeiket, és tovább csökkenhet az utólagos hibajavítások, értesítések, ellenőrzések száma.
A NAV segít az átállásban: egyrészt a tudnivalókat folyamatosan és naprakészen közzéteszi, másrészt a felmerülő kérdések megválaszolása mellett az adóhivatal számos fejlesztői fórumot, szakmai eseményt szervez a témában. A vállalkozásoknak már most érdemes végiggondolni, hogy a NAV platformjai közül melyik lehet az, amely leginkább illeszkedik az igényeikhez és munkafolyamataikhoz.
A NAV az ÁNYK alternatívájaként már most több korszerű szolgáltatást kínál, a különböző igényű felhasználói körökre szabva. A magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak, illetve azoknak, akik ritkábban intéznek adóügyeket, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) webfelülete ajánlott, ahová Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással lehet belépni.
Az itt kitölthető űrlapok beküldhetők online, közvetlenül a felületen.
Az ONYA azonosítás nélküli felülete elérhető Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás nélkül is, ahol az adózók elérik a papíralapon benyújtható nyomtatványokat. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az ÁNYK-t jelenleg ügyviteli programok segítségével használják és rendszeres adóügyi, adatszolgáltatási kötelezettségük van, a NAV a teljesen automatizált módon, alkalmazásprogramozási interfészek (API) útján történő gép-gép kapcsolatot (NAV M2M) javasolja elsősorban: könyvelőknek, adótanácsadóknak, nagy létszámú, széles spektrumban működő cégeknek.
Az M2M-kapcsolattal a bizonylatokhoz kapcsolódó technológiai folyamatok automatikusan és gyorsan lebonyolíthatók. Az M2M-szolgáltatás egyes elemei már most is használhatók, ehhez a szoftverfejlesztőknek és a végfelhasználóknak is regisztrálniuk kell a NAV Ügyfélportál M2M-regisztráció alkalmazásában.
Az áfabevallásnál egyértelmű a választás: az eÁFA, amely nem csupán egy felület, hanem komplex digitális megoldás. A NAV rendelkezésére álló adatok kiajánlása és a validációk révén az eÁFA használatával egyszerűbben, gyorsabban és kevesebb hibával teljesíthető a bevallási kötelezettség.
A DÁP jogszabály kötelező rendelkezése alapján az ÁNYK 2026. december 31-én leáll. Fontos, hogy eddig a határidőig a vállalkozások zökkenőmentesen átálljanak a számukra legmegfelelőbb adatkapcsolatra – ebben a NAV partnerként folyamatosan segíti az érintetteket.
