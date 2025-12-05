Deviza
EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.37 -0.1% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.14% EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.37 -0.1% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,374.5 -0.01% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,968 +0.27% OTP34,250 0% RICHTER9,650 -0.1% OPUS527 -0.19% ANY7,040 0% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,184.22 -0.28% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,366.09 +0.45% BUX109,374.5 -0.01% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,968 +0.27% OTP34,250 0% RICHTER9,650 -0.1% OPUS527 -0.19% ANY7,040 0% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,184.22 -0.28% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,366.09 +0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
nemzeti adó- és vámhivatal
ügyintézés

Teljes átállás jön a NAV-nál, előre figyelmeztették a magyarokat: megszűnik az egyik legnépszerűbb ügyintézés

2027. január 1-jétől az ÁNYK helyett kizárólag a NAV modern, adatalapú platformjain lehet majd adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat beküldeni, az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram 2026. december 31-én végleg leáll. A vállalkozásoknak és magánszemélyeknek már most érdemes kiválasztani és kipróbálni a számukra leginkább megfelelő korszerű megoldást.
VG
2025.12.05, 06:57
Frissítve: 2025.12.05, 09:02

Az ügyfelek 2026 végéig még használhatják az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) adóügyeikben. Az ÁNYK a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legrégibb, 2008 óta működő adóügyintézési platformja, amelybe évente több mint 30 millió űrlap érkezik. 

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal Lecsapott a NAV egy kémeszközöket árusító budapesti boltra szja bevallás, szja-bevallás
Fotó: Székelyhidi Balázs

Annak érdekében, hogy az ügyfeleknek a NAV az esetleges anomáliákról, hibákról valós időben visszajelzést tudjon adni, a bevallási, adatszolgáltatási funkciók modernizálása megkerülhetetlen és szükségszerű. Az adózók ezáltal még kevesebb adminisztrációval intézhetik ügyeiket, és tovább csökkenhet az utólagos hibajavítások, értesítések, ellenőrzések száma.

A NAV segít az átállásban: egyrészt a tudnivalókat folyamatosan és naprakészen közzéteszi, másrészt a felmerülő kérdések megválaszolása mellett az adóhivatal számos fejlesztői fórumot, szakmai eseményt szervez a témában. A vállalkozásoknak már most érdemes végiggondolni, hogy a NAV platformjai közül melyik lehet az, amely leginkább illeszkedik az igényeikhez és munkafolyamataikhoz.

A NAV az ÁNYK alternatívájaként már most több korszerű szolgáltatást kínál, a különböző igényű felhasználói körökre szabva. A magánszemélyeknek, kisvállalkozásoknak, illetve azoknak, akik ritkábban intéznek adóügyeket, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) webfelülete ajánlott, ahová Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítással lehet belépni.

Az itt kitölthető űrlapok beküldhetők online, közvetlenül a felületen.

Az ONYA azonosítás nélküli felülete elérhető Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás nélkül is, ahol az adózók elérik a papíralapon benyújtható nyomtatványokat. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az ÁNYK-t jelenleg ügyviteli programok segítségével használják és rendszeres adóügyi, adatszolgáltatási kötelezettségük van, a NAV a teljesen automatizált módon, alkalmazásprogramozási interfészek (API) útján történő gép-gép kapcsolatot (NAV M2M) javasolja elsősorban: könyvelőknek, adótanácsadóknak, nagy létszámú, széles spektrumban működő cégeknek.

Az M2M-kapcsolattal a bizonylatokhoz kapcsolódó technológiai folyamatok automatikusan és gyorsan lebonyolíthatók. Az M2M-szolgáltatás egyes elemei már most is használhatók, ehhez a szoftverfejlesztőknek és a végfelhasználóknak is regisztrálniuk kell a NAV Ügyfélportál M2M-regisztráció alkalmazásában.

Az áfabevallásnál egyértelmű a választás: az eÁFA, amely nem csupán egy felület, hanem komplex digitális megoldás. A NAV rendelkezésére álló adatok kiajánlása és a validációk révén az eÁFA használatával egyszerűbben, gyorsabban és kevesebb hibával teljesíthető a bevallási kötelezettség.

A DÁP jogszabály kötelező rendelkezése alapján az ÁNYK 2026. december 31-én leáll. Fontos, hogy eddig a határidőig a vállalkozások zökkenőmentesen átálljanak a számukra legmegfelelőbb adatkapcsolatra – ebben a NAV partnerként folyamatosan segíti az érintetteket.

Figyelmeztet a NAV: könnyen megszűnhet a kataalanyiság – elárulták, mit kell tenni, de nem árt sietni

A NAV ismét figyelmezteti a kisadózókat: több ezer vállalkozónál már most látszik, hogy a tartozás miatt elúszhat a jövő évi kedvezményes adózás lehetősége. A kataalanyiság megtartása ugyanis azon múlik, hogy december 31-ig százezer forint alatt maradjon a nettó adótartozás. A hivatal december 4-én és 5-én küldi ki az értesítő leveleket, ám a rendezetlen számla akár egyetlen nap alatt komoly következményt hozhat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu