Megelégelte a 30 ezres vidéki város, bejelentette a polgármester: elbontják a naperőművet, végleg eltűnik - fotók
Lezárul egy emlékbeli korszak - kezdte bejegyzését Óz polgármesetere. Janiczak Dávid szerint az előző városvezetés pályázati forrásból megvalósított „naperőműve”, amely a strand medencéit fűtötte volna, soha egyetlen percig sem működött.
Tervezési hibák, koncepcionális tévedések és kivitelezési problémák sora kísérte, peres eljárással együtt. Minden próbálkozás ellenére üzemképtelen maradt.
Ha akkor napkollektorokat telepítenek, ma is jelentős megtakarítást hozna a városnak– de nem ez történt.
Az Ózdi Sport és Élményközpont Nkft. megrendelte a bontást, amely jelenleg is zajlik. A már nem hasznosítható fémhulladékot az ÓAM Kft. vásárolja meg, a bevétel pedig közvetlenül az önkormányzathoz érkezik.
A balul elsült ózdi beruházás ellenére Mgyarország napelem-nagyhatalom. A napelemek áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb.
Napelem-evolúció: ma már akkumulátor is kell
A gazdaság- és iparpolitika elsődleges prioritása az ipari akkumulátoros energiatározó kapacitások növelése, ami a jövőben a versenyképességet meghatározó tényező lesz – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség rendezvényén csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a HUN-REN Sztaki székhelyén tartott Smart Manufacturing (Smartman) zárórendezvényen kiemelte, hogy a jövőben a globális versenyben a versenyképesség az adórendszer mellett azon fog múlni, kinek van elérhető és megfizethető energiája. Ez alapkérdéssé válik, miközben a villamos energia iránti igény a jövőben tovább emelkedik.
A hazai napelemes rendszerek áramtermelő kapacitása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és 8200 megawattal több mint négyszerese a Paksi Atomerőmű kapacitásának
– emelte ki Nagy Márton, hozzátéve, hogy a napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb. A magas kapacitásoknak köszönhetően napközben, napsütéses időben,
Magyarország nettó áramexportőr a túltermelés miatt,
ilyenkor az áramár negatív is lehet. Az energia tárolásával a közép- és kelet-európai régióban kiemelkedően magas volatilitás csökkenthető.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy a hazai vállalatok számára most a legfontosabb beruházás a tárolókapacitásokba való befektetés kell, hogy legyen, különben nemcsak a technológiai átállás problémájával, hanem működési nehézségekkel nézhetnek szembe. Magyarországon az áram ára a vállalatok számára 10 százalékkal magasabb, mint Németországban.