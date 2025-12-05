Megelégelte a 30 ezres vidéki város, bejelentette a polgármester: elbontják a naperőművet, végleg eltűnik - fotók

Lezárul egy emlékbeli korszak - kezdte bejegyzését Óz polgármesetere. Janiczak Dávid szerint az előző városvezetés pályázati forrásból megvalósított „naperőműve”, amely a strand medencéit fűtötte volna, soha egyetlen percig sem működött.

Ózd: elbontják a sohasem működő napelemet

Tervezési hibák, koncepcionális tévedések és kivitelezési problémák sora kísérte, peres eljárással együtt. Minden próbálkozás ellenére üzemképtelen maradt.

Ha akkor napkollektorokat telepítenek, ma is jelentős megtakarítást hozna a városnak– de nem ez történt.

Az Ózdi Sport és Élményközpont Nkft. megrendelte a bontást, amely jelenleg is zajlik. A már nem hasznosítható fémhulladékot az ÓAM Kft. vásárolja meg, a bevétel pedig közvetlenül az önkormányzathoz érkezik.

A balul elsült ózdi beruházás ellenére Mgyarország napelem-nagyhatalom. A napelemek áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb.

Napelem-evolúció: ma már akkumulátor is kell

A gazdaság- és iparpolitika elsődleges prioritása az ipari akkumulátoros energiatározó kapacitások növelése, ami a jövőben a versenyképességet meghatározó tényező lesz – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség rendezvényén csütörtökön Budapesten. A tárcavezető a HUN-REN Sztaki székhelyén tartott Smart Manufacturing (Smartman) zárórendezvényen kiemelte, hogy a jövőben a globális versenyben a versenyképesség az adórendszer mellett azon fog múlni, kinek van elérhető és megfizethető energiája. Ez alapkérdéssé válik, miközben a villamos energia iránti igény a jövőben tovább emelkedik.



A hazai napelemes rendszerek áramtermelő kapacitása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és 8200 megawattal több mint négyszerese a Paksi Atomerőmű kapacitásának

– emelte ki Nagy Márton, hozzátéve, hogy a napenergia áramtermelésen belüli részaránya Magyarországon a világon a legnagyobb. A magas kapacitásoknak köszönhetően napközben, napsütéses időben,

Magyarország nettó áramexportőr a túltermelés miatt,

ilyenkor az áramár negatív is lehet. Az energia tárolásával a közép- és kelet-európai régióban kiemelkedően magas volatilitás csökkenthető.