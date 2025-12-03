Nem bír a forinttal a dollár, a pesti tőzsde is felfelé araszol

Lendületesen kezdett, majd kissé kiengedett a forint szerdán, délelőtt azonban megőrizte remek formáját a hazai fizetőeszköz, amely az euróhoz képest kétéves, a dollárral szemben pedig közel négyéves csúcsra erősödött.

Erős a forint, különösen a dollárral szemben / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A közös európai fizetőeszköz jegyzése a kora reggeli 381-es szintről 380,3-ig jött le, innen 380,9-ig emelkedett vissza a jegyzés délelőttre, délben 380,8-as szinten járt a kurzus, ami minimális forinterőt jelez.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot javított a magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel 326,5 alá süllyedt. Legutóbb az orosz–ukrán háború kitörésének idején, 2022 februárjában járt ilyen alacsonyan a kurzus.

Az Erste kommentárjában kiemeli, szerdán a jegybank a legutóbbi, novemberi ülés jegyzőkönyvét publikálja. A hét hátralévő részében az októberi konjunktúraadatokra várunk itthon.

Pénteken a Fitch vizsgálja felül a hazai államadósságot, a bankház szerint nem elképzelhetetlen a kilátások rontása sem.